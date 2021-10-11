«Это все сплетни». Агент Азмуна – об иске по поводу отцовства

Мехди Хагитали, агент форварда «Зенита» Сердара Азмуна, прокомментировал иск жительницы Казани, которая утверждает, что 26-летний иранец является отцом ее дочки.

«Это все сплетни. Будет ли Сердар на первом заседании? Каждый человек в мире должен отвечать на основе законов и правил. Но повторюсь, это сплетни», – сказал Хагитали.

Девушка утверждает, что она познакомилась с Азмуном в 2018 году, когда тот выступал за «Рубин».

Вскоре у них начались романтические отношения, а в мае 2021 года девушка родила ребенка.

Она требует суд признать Азмуна отцом и назначить в ее пользу алименты в размере 25% от зарплаты футболиста.

Жительница Казани требует признать Азмуна отцом своего ребенка и назначить алименты