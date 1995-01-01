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    «Это все сплетни». Агент Азмуна – об иске по поводу отцовства

    Мехди Хагитали, агент форварда «Зенита» Сердара Азмуна, прокомментировал иск жительницы Казани, которая утверждает, что 26-летний иранец является отцом ее дочки.

    «Это все сплетни. Будет ли Сердар на первом заседании? Каждый человек в мире должен отвечать на основе законов и правил. Но повторюсь, это сплетни», – сказал Хагитали.

    • Девушка утверждает, что она познакомилась с Азмуном в 2018 году, когда тот выступал за «Рубин».
    • Вскоре у них начались романтические отношения, а в мае 2021 года девушка родила ребенка.
    • Она требует суд признать Азмуна отцом и назначить в ее пользу алименты в размере 25% от зарплаты футболиста.

    Жительница Казани требует признать Азмуна отцом своего ребенка и назначить алименты

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 17:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13641

      paracetamol 25 секунд назад

      Эти щучки бросаются на мужиков как шакалихи. Достаточно вспомнить Глушака. Та совсем его замордовала, так развестись хотела. Ну и эта, Бузова, тоже!

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