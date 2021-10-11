Жительница Казани требует признать Азмуна отцом своего ребенка и назначить алименты

Жительница Казани подала иск в петербургский суд с требованием признать форварда «Зенита» Сердара Азмуна отцом своего ребенка, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Девушка утверждает, что она познакомилась с Азмуном в 2018 году, когда тот выступал за «Рубин». Вскоре у них начались романтические отношения, а в мае 2021 года девушка родила ребенка. По ее словам, она пыталась договориться с иранцем, но он отказывается от отцовства.

Девушка обратилась в Приморский районный суд Санкт-Петербурга с требованием признать Азмуна отцом и назначить в ее пользу алименты в размере 25% от зарплаты футболиста.