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    Жительница Казани требует признать Азмуна отцом своего ребенка и назначить алименты

    Жительница Казани подала иск в петербургский суд с требованием признать форварда «Зенита» Сердара Азмуна отцом своего ребенка, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    Девушка утверждает, что она познакомилась с Азмуном в 2018 году, когда тот выступал за «Рубин». Вскоре у них начались романтические отношения, а в мае 2021 года девушка родила ребенка. По ее словам, она пыталась договориться с иранцем, но он отказывается от отцовства.

    Девушка обратилась в Приморский районный суд Санкт-Петербурга с требованием признать Азмуна отцом и назначить в ее пользу алименты в размере 25% от зарплаты футболиста.

    • Азмун забил 5 голов в 9 матчах этого сезона РПЛ.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает следующим летом.
    • Рыночная стоимость Азмуна – 25 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 17:19
    Комментарии11
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      Рейтинг: +10550

      BRO_football 6 минут назад

      Да кого вы слушаете вообще? Баба залетела непонятно от кого, захотелось лёгких денег, поэтому решила подать в суд на алименты.
      Вот назначат ДНК-тест, тогда и посмотрим кто отец. Лично я не верю, что это Азмун. Если нужен перепихон на вечер, то он мог бы и хорошую проститутку для этого снять. А романтические отношения ему не к чему. Тем более у него в Иране с этим строго. Свои не поймут.

      0
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      Рейтинг: +13641

      paracetamol 10 минут назад

      А ну если и докажет что татарка. Отвезет ее Сердар в Иран, где у него уже 3 жены и куча малышни по лавкам. В Иране другие законы, может и пнуть ее под зад на совершенно законных основаниях.

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      Рейтинг: +2249

      R_a_i_n 20 минут назад

      Всегда был против алиментов в процентном оотношении от заработка. Должна быть фиксированная сумма, например 10 тыс.

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      Рейтинг: +2526

      tarasofka > R_a_i_n 9 минут назад

      не фиксированная - а потолок алиментов. 25% - но не больше 100-300 тыс.руб, даже если зарплата отца исчисляется миллионами долларов. куда ребёнку больше? скорее, там почти все денежки мамашка будет тратить на себя и на новых мужиков.

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      Рейтинг: +13641

      paracetamol > R_a_i_n 9 минут назад

      Совать надо знать куда, когда и где, тогда алименты и не понадобятся!

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      Рейтинг: +13641

      paracetamol 22 минуты назад

      Началось... Татарки копируют Америку, не хотят отставать! Возьмут ДНК, сравнят, и пойдет татарка по этапу. Надеюсь!

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      Рейтинг: +347

      jek718875 31 минуту назад

      во попал!

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      Рейтинг: +52951

      portero 41 минуту назад

      продуманная оказалась мадам...

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      Рейтинг: +419

      БОМЖАРНИК 50 минут назад

      А я че то думал подружка Иранца это дзюба))))

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      Рейтинг: +714

      xrrrx 53 минуты назад

      а он разве не из этих? ну как Дзюба в общем...

      1
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      Рейтинг: +25522

      пьяныйхоровод > xrrrx 41 минуту назад

      Нет , Азмун не деревянный .

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