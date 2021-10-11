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  • Жительница Казани требует признать Азмуна отцом своего ребенка и назначить алименты

Жительница Казани требует признать Азмуна отцом своего ребенка и назначить алименты

11 октября 2021, 17:19
32

Жительница Казани подала иск в петербургский суд с требованием признать форварда «Зенита» Сердара Азмуна отцом своего ребенка, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Девушка утверждает, что она познакомилась с Азмуном в 2018 году, когда тот выступал за «Рубин». Вскоре у них начались романтические отношения, а в мае 2021 года девушка родила ребенка. По ее словам, она пыталась договориться с иранцем, но он отказывается от отцовства.

Девушка обратилась в Приморский районный суд Санкт-Петербурга с требованием признать Азмуна отцом и назначить в ее пользу алименты в размере 25% от зарплаты футболиста.

  • Азмун забил 5 голов в 9 матчах этого сезона РПЛ.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает следующим летом.
  • Рыночная стоимость Азмуна – 25 миллионов евро.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Азмун Сердар
Комментарии (32)
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portero
1633962706
продуманная оказалась мадам...
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paracetamol
1633963846
Началось... Татарки копируют Америку, не хотят отставать! Возьмут ДНК, сравнят, и пойдет татарка по этапу. Надеюсь!
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R_a_i_n
1633964007
Всегда был против алиментов в процентном оотношении от заработка. Должна быть фиксированная сумма, например 10 тыс.
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BRO_football
1633964831
Да кого вы слушаете вообще? Баба залетела непонятно от кого, захотелось лёгких денег, поэтому решила подать в суд на алименты. Вот назначат ДНК-тест, тогда и посмотрим кто отец. Лично я не верю, что это Азмун. Если нужен перепихон на вечер, то он мог бы и хорошую проститутку для этого снять. А романтические отношения ему не к чему. Тем более у него в Иране с этим строго. Свои не поймут.
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slavа0508
1633967224
Бомбардир для таких новостей существует . другие сайты ...
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Hektor 84
1633967303
Ну если она уверена что асмунка папа, если днк тест ей в помощь! И рработать ей теперь не надо будет.
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Снег
1633968086
Лучше бы жительница Казани призвала ЗАКРЫТЬ НАХ этот Бомбардир, чтобы редакторы-хохлы на нём не путали ФУТБОЛ и свои нефутбольные прихоти.
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Из Твери Леха
1633968876
Хороший бизнес-проект))
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vladimir-7
1633969934
Азмуну надо напомнить русскую поговорку: " не живи, где е**шь, не е*и, где живешь".
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tushkanlz
1633970295
Журналистам с такими новостями не место на bombardir.ru !!!
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