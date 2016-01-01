Жительница Казани требует признать Азмуна отцом своего ребенка и назначить алименты

Да кого вы слушаете вообще? Баба залетела непонятно от кого, захотелось лёгких денег, поэтому решила подать в суд на алименты.
Вот назначат ДНК-тест, тогда и посмотрим кто отец. Лично я не верю, что это Азмун. Если нужен перепихон на вечер, то он мог бы и хорошую проститутку для этого снять. А романтические отношения ему не к чему. Тем более у него в Иране с этим строго. Свои не поймут.
Жительница Казани подала иск в петербургский суд с требованием признать форварда «Зенита» Сердара Азмуна отцом своего ребенка, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Девушка утверждает, что она познакомилась с Азмуном в 2018 году, когда тот выступал за «Рубин». Вскоре у них начались романтические отношения, а в мае 2021 года девушка родила ребенка. По ее словам, она пыталась договориться с иранцем, но он отказывается от отцовства.
Девушка обратилась в Приморский районный суд Санкт-Петербурга с требованием признать Азмуна отцом и назначить в ее пользу алименты в размере 25% от зарплаты футболиста.
- Азмун забил 5 голов в 9 матчах этого сезона РПЛ.
- Его контракт с «Зенитом» истекает следующим летом.
- Рыночная стоимость Азмуна – 25 миллионов евро.