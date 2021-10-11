«Лион» и «Байер» хотят бесплатно подписать Азмуна летом

«Лион» и «Байер» по-прежнему намерены подписать нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, несмотря на неудачные переговоры с российским клубом этим летом.

По информации журналиста Даниэле Лонго, клубы ведут переговоры с 26-летним иранцем о переходе летом 2022 года в качестве свободного агента.

Иранец забил 5 голов в 9 матчах этого сезона РПЛ.

Его контракт с «Зенитом» истекает следующим летом.

Рыночная стоимость Азмуна – 25 миллионов евро.

Президент «Лиона»: «Сделали все возможное, чтобы подписать Азмуна»