«Лион» и «Байер» хотят бесплатно подписать Азмуна летом

«Лион» и «Байер» по-прежнему намерены подписать нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, несмотря на неудачные переговоры с российским клубом этим летом.
По информации журналиста Даниэле Лонго, клубы ведут переговоры с 26-летним иранцем о переходе летом 2022 года в качестве свободного агента.
- Иранец забил 5 голов в 9 матчах этого сезона РПЛ.
- Его контракт с «Зенитом» истекает следующим летом.
- Рыночная стоимость Азмуна – 25 миллионов евро.
Президент «Лиона»: «Сделали все возможное, чтобы подписать Азмуна»
Источник: твиттер Даниэле Лонго
Даниеле Лонго - миланский журналист Calciomercato.com. Аудитория в твиттере - более 49 тысяч подписчиков.