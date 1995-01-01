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    «Лион» и «Байер» хотят бесплатно подписать Азмуна летом

    «Лион» и «Байер» по-прежнему намерены подписать нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, несмотря на неудачные переговоры с российским клубом этим летом.

    По информации журналиста Даниэле Лонго, клубы ведут переговоры с 26-летним иранцем о переходе летом 2022 года в качестве свободного агента.

    • Иранец забил 5 голов в 9 матчах этого сезона РПЛ.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает следующим летом.
    • Рыночная стоимость Азмуна – 25 миллионов евро.

    Президент «Лиона»: «Сделали все возможное, чтобы подписать Азмуна»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Даниэле Лонго

    Даниеле Лонго - миланский журналист Calciomercato.com. Аудитория в твиттере - более 49 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 14:48
    Комментарии4
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      Рейтинг: +21813

      vladimir-7 1 час назад

      Играть всего 5 месяцев, контракт не будет пролонгировать и свободен,
      но предварительно Азмун оформит контракт с покупателем.

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      Рейтинг: +6294

      nik55 2 часа назад

      так и будет уйдет бесплатно

      0
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      Рейтинг: +56

      Gasanov Хачик 3 часа назад

      Пасасут все

      0
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      Рейтинг: +817

      lysenkoff 3 часа назад

      В рот насс*ть надо селекционерам и администрации Зенита если так случится...

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