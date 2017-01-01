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    Президент «Лиона»: «Сделали все возможное, чтобы подписать Азмуна»

    Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс рассказал о несостоявшемся переходе форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

    «Убежден, что мы хорошо поработали в летнее трансферное окно. Сделали все возможное, чтобы подписать Азмуна. Учитывая сегодняшние травмы, это была бы замечательная покупка», – сказал Оляс.

    • «Лион» был готов заплатить за иранца 16 миллионов евро.
    • Азмун забил 5 голов в 8 матчах текущего сезона РПЛ.
    • Его контракт с петербургским клубом истекает следующим летом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport.fr

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    Сегодня, 12:40
    Комментарии24
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      Рейтинг: +7195

      Fusballer 27 минут назад

      Азмун сильно переоцененный игрок.

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      Рейтинг: +1797

      almanev 34 минуты назад

      Азмун продается только в комплекте с говорящим поленом

      0
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      Рейтинг: +3291

      raritet 54 минуты назад

      Сделали все, но забыли денег предложить....

      1
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      Рейтинг: +10266

      Литейный4 1 час назад

      Азмуну ещё одно чемпионство с Зенитом не помешает. А там со спокойной совестью и полностью отработанным с лихвой контрактом может бесплатно уходить. Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13466

      Persona_non_Grata > Литейный4 39 минут назад

      Дзюба не отпустит ))) Пока Рукаку в Зените , Азмун тоже никуда не денется - любовь , однако )))

      1
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      Рейтинг: +93

      БОМЖАРНИК > Литейный4 35 минут назад

      Не Степан Иранец без рукаку ни куда,голубую луну кто петь будет в бомжатнике?

      0
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      Рейтинг: +93

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      Летом с баклажанника бесплатно уйдет,а для лазурных 20 млн евро это не деньги,тем более народные!!!!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2862

      Dgad > БОМЖАРНИК 31 минуту назад

      Тем более нынче газ подорожал в Европе до 1000 зленых за тысячу кубов.

      0
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      Рейтинг: +3315

      neveldomha 1 час назад

      Его продадут зимой. То, что не выйдем из группы в ЛЧ, это и ежу понятно. А в ЛЕ и без него можно пару матчей сыграть. Азмуна не продали только из-за подстраховки.

      1
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      Рейтинг: -403

      СуперПАВ9 > neveldomha 1 час назад

      Уверен зенит должен выходить из группы лч вместе с челси

      0
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      Рейтинг: +4324

      AtticusFinch > СуперПАВ9 1 час назад

      аахахаах -а ювентус куда девать?))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -403

      СуперПАВ9 > AtticusFinch 57 минут назад

      Такой ювентус вообше может без еврокубков остатся

      1
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      Рейтинг: -403

      СуперПАВ9 > AtticusFinch 56 минут назад

      Это уже проблемы ювентуса кула ему деватся такой увентус зенит обязан выносить

      0
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      Рейтинг: +13466

      Persona_non_Grata > СуперПАВ9 37 минут назад

      " Казнить нельзя помиловать " )))

      0
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      Рейтинг: +6168

      nik55 1 час назад

      летом бесплатно уйдет

      1
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      Рейтинг: +8145

      playsh 2 часа назад

      Зеня встала в позу и сказала Лиону - "Хрен вам по всему грызлу." Молодцы.

      0
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      Рейтинг: +262

      BRAZILES 2 часа назад

      зря непродали ----дураче

      0
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      Рейтинг: +8145

      playsh > BRAZILES 2 часа назад

      А вместо него кто будет играть в ЛЧ,уж не Вы ли,любезный?

      2
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      Рейтинг: +7195

      Fusballer > playsh 1 час назад

      А толку от Азмуна в ЛЧ - пока никак там себя не показал.

      2
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      Рейтинг: +21342

      vladimir-7 > playsh 1 час назад

      А если Азмун попадет под трамвай, Зенит, что снимется
      с ЛЧ?

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      Рейтинг: +8145

      playsh > Fusballer 1 час назад

      А кто показал,ткните пальцем?

      0
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      Рейтинг: +8145

      playsh > vladimir-7 1 час назад

      А если Дзюба руку ночью сломает,Зенит снимется..?

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      Рейтинг: +21342

      vladimir-7 > playsh 52 минуты назад

      Дрочить не будет сломанной рукой, а будет другой, здоровой.

      1
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      Рейтинг: +8145

      playsh > vladimir-7 7 минут назад

      А если вторую сломает?

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