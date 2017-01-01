Президент «Лиона»: «Сделали все возможное, чтобы подписать Азмуна»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс рассказал о несостоявшемся переходе форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

«Убежден, что мы хорошо поработали в летнее трансферное окно. Сделали все возможное, чтобы подписать Азмуна. Учитывая сегодняшние травмы, это была бы замечательная покупка», – сказал Оляс.