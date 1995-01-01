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    Месси: «Возьмет ли Бензема «Золотой мяч»? Командный успех важнее индивидуального»

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси поговорил о шансах форварда «Реала» Карима Бензема выиграть в этом году «Золотой мяч». Оба попали в список 30 номинантов.

    «Выиграет ли Бензема «Золотой мяч»? У него отличный год с точки зрения индивидуальных показателей, но командный успех имеет больший вес для завоевания «Золотого мяча». Титулы важны», – сказал аргентинец.

    • У Месси 6 «Золотых мячей».
    • Бензема в этом году командных титулов не брал.
    • Месси летом со сборной Аргентины выиграл Кубок Америки.

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    Источник: L'Equipe

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    Сегодня, 23:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +371

      jengais 19 минут назад

      Когда Месси получал 6-ой ЗМ, он так дифирамбы не пел. А что он тогда с Барсой или сб.Аргентины выйграл?

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      Рейтинг: +371

      jengais > jengais 18 минут назад

      Обидно за Вирджила...

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