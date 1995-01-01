Месси: «Возьмет ли Бензема «Золотой мяч»? Командный успех важнее индивидуального»

Когда Месси получал 6-ой ЗМ, он так дифирамбы не пел. А что он тогда с Барсой или сб.Аргентины выйграл?
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси поговорил о шансах форварда «Реала» Карима Бензема выиграть в этом году «Золотой мяч». Оба попали в список 30 номинантов.
«Выиграет ли Бензема «Золотой мяч»? У него отличный год с точки зрения индивидуальных показателей, но командный успех имеет больший вес для завоевания «Золотого мяча». Титулы важны», – сказал аргентинец.
- У Месси 6 «Золотых мячей».
- Бензема в этом году командных титулов не брал.
- Месси летом со сборной Аргентины выиграл Кубок Америки.
Месси и Бензема забили в 17 сезонах Лиги чемпионов подряд
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