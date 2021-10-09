Месси: «Возьмет ли Бензема «Золотой мяч»? Командный успех важнее индивидуального»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси поговорил о шансах форварда «Реала» Карима Бензема выиграть в этом году «Золотой мяч». Оба попали в список 30 номинантов.

«Выиграет ли Бензема «Золотой мяч»? У него отличный год с точки зрения индивидуальных показателей, но командный успех имеет больший вес для завоевания «Золотого мяча». Титулы важны», – сказал аргентинец.

У Месси 6 «Золотых мячей».

Бензема в этом году командных титулов не брал.

Месси летом со сборной Аргентины выиграл Кубок Америки.

Месси и Бензема забили в 17 сезонах Лиги чемпионов подряд