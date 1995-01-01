Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

    Де Дзерби: «Иногда задаю себе вопрос, кто меня заставил возглавить «Шахтер»

    Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о первых месяцах работы в клубе. Он пришел летом из «Сассуоло».

    «Мне нужен был этот опыт. Я уже не мог дать большего «Сассуоло». Я искал команду с интернациональным составом, Лигой чемпионов. Я хотел для себя серьезных трудностей.

    Иногда задаю себе вопрос, кто меня заставил возглавить «Шахтер». Но потом понимаю, что это то, что я искал», – сказал Де Дзерби.

    • «Шахтер» идет в УПЛ 2-м.
    • В Украине Де Дзерби взял 1-й свой тренерский трофей – Суперкубок.
    • Тренировать он начал в 2013 году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:02
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90076
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67743
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru