Де Дзерби: «Иногда задаю себе вопрос, кто меня заставил возглавить «Шахтер»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о первых месяцах работы в клубе. Он пришел летом из «Сассуоло».

«Мне нужен был этот опыт. Я уже не мог дать большего «Сассуоло». Я искал команду с интернациональным составом, Лигой чемпионов. Я хотел для себя серьезных трудностей.

Иногда задаю себе вопрос, кто меня заставил возглавить «Шахтер». Но потом понимаю, что это то, что я искал», – сказал Де Дзерби.