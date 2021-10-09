Де Дзерби: «Иногда задаю себе вопрос, кто меня заставил возглавить «Шахтер»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о первых месяцах работы в клубе. Он пришел летом из «Сассуоло».
«Мне нужен был этот опыт. Я уже не мог дать большего «Сассуоло». Я искал команду с интернациональным составом, Лигой чемпионов. Я хотел для себя серьезных трудностей.
Иногда задаю себе вопрос, кто меня заставил возглавить «Шахтер». Но потом понимаю, что это то, что я искал», – сказал Де Дзерби.
- «Шахтер» идет в УПЛ 2-м.
- В Украине Де Дзерби взял 1-й свой тренерский трофей – Суперкубок.
- Тренировать он начал в 2013 году.
Источник: Calciomercato