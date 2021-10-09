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  • Орлов: «Карпин и Дзюба должны все свои эгоистичные проявления выкинуть к чeртовой матери»

Орлов: «Карпин и Дзюба должны все свои эгоистичные проявления выкинуть к чeртовой матери»

9 октября 2021, 15:21
52

Журналист Геннадий Орлов призвал главного тренера сборной России Валерия Карпина и форварда «Зенита» Артема Дзюбу уладить личный конфликт ради интересов национальной команды.

«То, что о Дзюбе пишут, – это говорит о его харизматической личности. Он яркий, может забить. Но физически Артeм не готов на два тайма, я это вижу по движениям на футбольном поле.

Хотя можно быть не готовым, но выйти и страстно играть. У него были такие матчи. Конечно, у Дзюбы нет дружеского отношения и расположения к Карпину. А у Карпина нет дружеского отношения к Дзюбе.

Но они должны подняться выше этого. Это сборная страны. Ты для наших болельщиков постарайся, доставь нам удовольствие. Обращаюсь к обоим. Они должны все свои эгоистичные проявления выкинуть к чeртовой матери!

Они должны войти в историю футбола, по крайней мере российского, и показать всe, на что они способны. Один должен блеснуть педагогическим тактом, а другой – самоотдачей на футбольном поле. Если этого не будет, мы все от этого проиграем.

Не знаю, появится ли Дзюба вновь в сборной, но было бы полезно, чтобы появился. У него было психологическое расстройство, опустошение, и это нормально для творческого человека. Бывает такое, что хочешь всe забросить к чeртовой матери, а потом потихоньку проходит.

И сейчас Карпин должен это почувствовать. Ну что их учить? Уже взрослые ребята, мужики. Они должны сделать лучше всем нам, болельщикам, любителям футбола. А если будут думать о себе, это будет очень плохо», – сказал Орлов.

Орлов: «Россия сейчас в подвале европейского футбола. Почему мы обязаны обыгрывать словаков?»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Зенит Дзюба Артем Карпин Валерий Орлов Геннадий
Комментарии (52)
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Lilipyt
1633783245
Что то Орлов молчал, когда Черчес не вызывал в сборную Денисова из-за конфликта в Динамо.
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NewLife
1633785570
О, я тоже за то, чтобы вернуть зюбу в сборную, чтобы, наконец, все увидили импотенцию и позор этого голубого дебилоида при нормальном судействе, и тем самым закончилась бы его пропагандисткая карьера, а Орлов бы попал в дом престарелых с психическими нарушениями.
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nik55
1633787584
заткни эту деревяшку себе в одно место---У него было психологическое расстройство, опустошение, и это нормально для творческого человека----Гена ты с головой дружишь ?
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Пельш 1
1633789866
Дзюбу долой из сборной и нечего его туда сватать!
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JTherry
1633791404
Карпин "отбездюбил" сборную, и правильно сделал... приглашение от тренера было для рукаку? было... рукаку отказался играть? отказался... правильно было бы санкции на такого "игруна под кайфом" Дюк-оффу наложить (за отказ - пропуск 5 матчей за зенит!), а не отговорками заниматься...
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insider_retro
1633792929
Не стОит невзрачную игру Сборной сводить к неуживчивости двух персонажей. остальные-то на поле что делают?... Пора уже в новых реалиях искать новые и нужные пути к победам и результатам. А советы со стороны - в ж@@у...
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Павелий
1633794701
Орлов должен своё постоянное подлизывание Зениту и Газпрому выкинуть к чёртовой матери! Например, Шмурнов - болельщик Спартака, но он никогда не нёс чушь "А почему Зенит сегодня играет в красном" на матче сборной.
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житель СПб
1633794856
Совершенно верные и обоснованные слова! Но если даже здесь, в большей степени среди спартаковских болельщиков, нет адекватной реакции, то от Карпина ее тоже дождаться маловероятно.
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portero
1633795397
без Дзюбы проблем хватает, дыра в полузащите. Карпин тренер с него и спрос. проскочил на фарте, следующею игру будем смотреть, думаю лимит фарта выбран, надо забивать и играть.....
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R_a_i_n
1633801023
Короче я понял. Карпин позвал Шлюбу в сборную. Шлюба сказала что не поедет, так-как не в форме. Карпин пинтарасс, так как Шлюба отказался ехать. Вот такая логики Питерских друзей. Пы сы- Карпин плохо звал Шлюбу, надо было самолет лично за ним отправить.
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