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    Орлов: «Карпин и Дзюба должны все свои эгоистичные проявления выкинуть к чeртовой матери»

    Журналист Геннадий Орлов призвал главного тренера сборной России Валерия Карпина и форварда «Зенита» Артема Дзюбу уладить личный конфликт ради интересов национальной команды.

    «То, что о Дзюбе пишут, – это говорит о его харизматической личности. Он яркий, может забить. Но физически Артeм не готов на два тайма, я это вижу по движениям на футбольном поле.

    Хотя можно быть не готовым, но выйти и страстно играть. У него были такие матчи. Конечно, у Дзюбы нет дружеского отношения и расположения к Карпину. А у Карпина нет дружеского отношения к Дзюбе.

    Но они должны подняться выше этого. Это сборная страны. Ты для наших болельщиков постарайся, доставь нам удовольствие. Обращаюсь к обоим. Они должны все свои эгоистичные проявления выкинуть к чeртовой матери!

    Они должны войти в историю футбола, по крайней мере российского, и показать всe, на что они способны. Один должен блеснуть педагогическим тактом, а другой – самоотдачей на футбольном поле. Если этого не будет, мы все от этого проиграем.

    Не знаю, появится ли Дзюба вновь в сборной, но было бы полезно, чтобы появился. У него было психологическое расстройство, опустошение, и это нормально для творческого человека. Бывает такое, что хочешь всe забросить к чeртовой матери, а потом потихоньку проходит.

    И сейчас Карпин должен это почувствовать. Ну что их учить? Уже взрослые ребята, мужики. Они должны сделать лучше всем нам, болельщикам, любителям футбола. А если будут думать о себе, это будет очень плохо», – сказал Орлов.

    Орлов: «Россия сейчас в подвале европейского футбола. Почему мы обязаны обыгрывать словаков?»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:21
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3956

      Semenycch 26 секунд назад

      Как Дзюба может что то выкинуть, если тренер сборной, а значит непосредственный начальник в сборной - идиот! Тем более представляю, как от мудрого, внимательного умеющего слушать Семака приходится ехать к идиоту!

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      Рейтинг: +890

      Блямба 2 минуты назад

      "Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень..."...)(Пушкин.)
      Нашёл же Г. С. пафосную историю..
      Ну ,посрались два говнюка ,и посрались..
      " и им не сойтись никогда"(Киплинг)
      Оба не пальцем деланные,только никому не легче.
      Особенно нам.

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      Рейтинг: +25403

      silver29 3 минуты назад

      Вот честно слово, достали эти разговоры о любителе порукоблудить как о спасителе Отечества ((( Нет у Карпина никакого конфликта с ним, и если Орлов не помнит, то это он САМ отказался, типа он гений футбола и требует упрашивать. Никто никому ничего не должен, и вот уж точно игрок не должен диктовать тренеру условия и создавать нервозность в команде. Кто не в курсе послушайте как этого "гения" похабно поносят болельщики его клуба, он везде чужой.

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