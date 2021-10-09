The Sun: Конте вряд ли согласится возглавить «Ньюкасл»

Итальянец Антонио Конте пока не собирается работать в «Ньюкасле», утверждает The Sun.

По информации источника, у тренера нет желания строить из аутсайдера АПЛ претендента на чемпионский титул.

Сейчас команда, купленная саудовскими инвесторами, идет на предпоследнем месте в турнирной таблице Премьер-лиги.