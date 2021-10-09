The Sun: Конте вряд ли согласится возглавить «Ньюкасл»

Итальянец Антонио Конте пока не собирается работать в «Ньюкасле», утверждает The Sun.
По информации источника, у тренера нет желания строить из аутсайдера АПЛ претендента на чемпионский титул.
Сейчас команда, купленная саудовскими инвесторами, идет на предпоследнем месте в турнирной таблице Премьер-лиги.
- В конце мая Конте покинул «Интер» и с тех пор остается безработным.
- «Ньюкасл» сейчас возглавляет Стив Брюс.
- Сообщалось, что на пост тренера команды претендуют Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард.
Источник: The Sun