Лэмпард и Джеррард – претенденты на пост тренера «Ньюкасла»

«Ньюкасл» может сменить тренера после прихода в клуб саудовских инвесторов.

По информации The Telegraph, новое руководство хочет, чтобы командой руководил статусный тренер. Вместо Стива Брюса «Ньюкасл» может возглавить экс-тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард или тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард.