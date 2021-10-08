Лэмпард и Джеррард – претенденты на пост тренера «Ньюкасла»

«Ньюкасл» может сменить тренера после прихода в клуб саудовских инвесторов.
По информации The Telegraph, новое руководство хочет, чтобы командой руководил статусный тренер. Вместо Стива Брюса «Ньюкасл» может возглавить экс-тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард или тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард.
- По информации Mirror, саудовские инвесторы заплатили за клуб АПЛ 305 миллионов фунтов.
- Сейчас «Ньюкасл» идет на предпоследнем месте в АПЛ.
- Последний трофей (Кубок Интертото) клуб выигрывал в 2006 году.
Источник: The Telegraph