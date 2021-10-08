Журналист Карпов: РФС продлит контракт с РПЛ на проведение чемпионата России до 2030 года

РФС близок к договоренности о продлении контракта с РПЛ на проведение чемпионата России по футболу на восемь лет – до конца сезона-2029/30.

По информации журналиста Ивана Карпова, по новому контракту существенно увеличатся денежные отчисления от лиги в адрес РФС. Если раньше РПЛ платил 230 миллионов рублей за сезон, то теперь союз будет получать от 5 до 7,5% от всех доходов лиги за тот же период.

РПЛ также оплатит издержки на содержание судей, объем которых пока еще не утвержден.