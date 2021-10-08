Журналист Карпов: РФС продлит контракт с РПЛ на проведение чемпионата России до 2030 года

РФС близок к договоренности о продлении контракта с РПЛ на проведение чемпионата России по футболу на восемь лет – до конца сезона-2029/30.
По информации журналиста Ивана Карпова, по новому контракту существенно увеличатся денежные отчисления от лиги в адрес РФС. Если раньше РПЛ платил 230 миллионов рублей за сезон, то теперь союз будет получать от 5 до 7,5% от всех доходов лиги за тот же период.
РПЛ также оплатит издержки на содержание судей, объем которых пока еще не утвержден.
- 22 ноября пройдут выборы президента РПЛ.
- С высокой долей вероятности на них победит и.о. главы лиги Ашот Хачатурянц.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова