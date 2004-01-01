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    Журналист Карпов: РФС продлит контракт с РПЛ на проведение чемпионата России до 2030 года

    РФС близок к договоренности о продлении контракта с РПЛ на проведение чемпионата России по футболу на восемь лет – до конца сезона-2029/30.

    По информации журналиста Ивана Карпова, по новому контракту существенно увеличатся денежные отчисления от лиги в адрес РФС. Если раньше РПЛ платил 230 миллионов рублей за сезон, то теперь союз будет получать от 5 до 7,5% от всех доходов лиги за тот же период.

    РПЛ также оплатит издержки на содержание судей, объем которых пока еще не утвержден.

    • 22 ноября пройдут выборы президента РПЛ.
    • С высокой долей вероятности на них победит и.о. главы лиги Ашот Хачатурянц.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 11:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2490

      tarasofka 2 часа назад

      так все же судьи уже давно на содержании спартака. смысл рпл включать этот пункт в контракт с рфс?

      1
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      Рейтинг: +7561

      Fusballer > tarasofka 1 час назад

      Были бы все - был бы чемпионом. Но чемпион - Зенит. Так что...

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