Эдегор – о «Реале»: «Я многому научился, но мне было сложно завести друзей»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор вспомнил период выступлений за «Реал».

«В первой и второй команде «Реала» у меня было много сложных периодов. Но, находясь в окружении лучших игроков, я сам стал сильнее. Благодаря «Реалу» я добился прогресса.

Я многому научился у Серхио Рамоса и Криштиану Роналду. Но мне было сложно завести друзей. Это тяжело, когда ты моложе других и приезжаешь из другой страны.

Мне было сложно стать своим в раздевалке «Реала». Было трудно, но благодаря такому опыту я стал сильнее. Я рад, что прошeл через это», – цитирует Эдегора «Чемпионат» со ссылкой на TV2.