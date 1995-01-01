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    Эдегор – о «Реале»: «Я многому научился, но мне было сложно завести друзей»

    Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор вспомнил период выступлений за «Реал».

    «В первой и второй команде «Реала» у меня было много сложных периодов. Но, находясь в окружении лучших игроков, я сам стал сильнее. Благодаря «Реалу» я добился прогресса.

    Я многому научился у Серхио Рамоса и Криштиану Роналду. Но мне было сложно завести друзей. Это тяжело, когда ты моложе других и приезжаешь из другой страны.

    Мне было сложно стать своим в раздевалке «Реала». Было трудно, но благодаря такому опыту я стал сильнее. Я рад, что прошeл через это», – цитирует Эдегора «Чемпионат» со ссылкой на TV2.

    • Эдегор принадлежал «Реалу» с 2015 по 2019-й год.
    • В этом сезоне забил 1 гол в 5 матчах АПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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