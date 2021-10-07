Заболотный – о попадании в топ-500 игроков мира по версии World Soccer: «Вау! Это приятно»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный отреагировал на его включение в рейтинг самых значимых футболистов мира.

– Портал World Soccer определил вас в 500 лучших действующих футболистов.

– Вау! Это приятно. Не знаю, как реагировать на такое. Наверное, это такое минимальное вознаграждение за мой труд.

– Чувствуете, что сейчас на подъеме?

– Не обращаю на это внимания. Просто продолжаю работать и не сбавлять темп.