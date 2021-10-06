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    Заболотный – о попадании в топ-500 игроков мира по версии World Soccer: «Вау! Это приятно»

    Нападающий ЦСКА Антон Заболотный отреагировал на его включение в рейтинг самых значимых футболистов мира.

    – Портал World Soccer определил вас в 500 лучших действующих футболистов.

    – Вау! Это приятно. Не знаю, как реагировать на такое. Наверное, это такое минимальное вознаграждение за мой труд.

    – Чувствуете, что сейчас на подъеме?

    – Не обращаю на это внимания. Просто продолжаю работать и не сбавлять темп.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2457

      Валерий2705 1 час назад

      Минимальное вознаграждение за твой труд? Я бы сказал - максимальное, ведь ты и в топ 3000 не входишь. Ну максимальное конечно кроме того, сколько ты бабла получаешь и на поле выходишь. Но скорее не труду, а паспорту благодарность.

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      Рейтинг: +45

      Gasanov Хачик 3 часа назад

      А чо там дагистанцы кабардинцы есть? Где весь списак пасматреть можна?

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      Рейтинг: +13564

      paracetamol 3 часа назад

      За какие заслуги, может перепутали с 3 000?

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