Заболотный – о попадании в топ-500 игроков мира по версии World Soccer: «Вау! Это приятно»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный отреагировал на его включение в рейтинг самых значимых футболистов мира.
- Россиянина включил в список журнал World Soccer.
- В топ-500 также попали Артем Дзюба («Зенит»), Александр Головин («Монако») и Александр Соболев («Спартак»).
– Портал World Soccer определил вас в 500 лучших действующих футболистов.
– Вау! Это приятно. Не знаю, как реагировать на такое. Наверное, это такое минимальное вознаграждение за мой труд.
– Чувствуете, что сейчас на подъеме?
– Не обращаю на это внимания. Просто продолжаю работать и не сбавлять темп.
Источник: Sport24