Попов – о причинах победы «Сочи» над «Зенитом»: «Самоотдача, командная работа и удаление у соперника»

Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов рассказал, за счет чего его команда сумела победить «Зенит» в десятом туре РПЛ.

– Первое поражение «Зенита» в сезоне. Как вам это удалось?

– Все, кто принимал участие в матче, отдали себя полностью. Плюс повлияло, что «Зенит» играл больше часа в меньшинстве.

Хорошо, что мы смогли забить свои моменты. У меня было еще два шанса, но их не смог реализовать. За счет командной работы смогли справиться с действующим чемпионом.

– Как думаете, прекратятся ли наконец разговоры о том, что «Сочи» – фарм-клуб «Зенита»?

– Если честно, я на это не обращаю внимание. Я знаю, в каком клубе нахожусь. Пусть те, кто что-то пишут и говорят, сами за себя отвечают. Мы, футболисты, выходим на поле и делаем свою работу.

«Сочи» победил «Зенит» со счетом 2:1.

Сочинцы выиграли у петербуржцев впервые в матче РПЛ, до этого было 4 поражения.

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