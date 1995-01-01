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    Попов – о причинах победы «Сочи» над «Зенитом»: «Самоотдача, командная работа и удаление у соперника»

    Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов рассказал, за счет чего его команда сумела победить «Зенит» в десятом туре РПЛ.

    – Первое поражение «Зенита» в сезоне. Как вам это удалось?

    – Все, кто принимал участие в матче, отдали себя полностью. Плюс повлияло, что «Зенит» играл больше часа в меньшинстве.

    Хорошо, что мы смогли забить свои моменты. У меня было еще два шанса, но их не смог реализовать. За счет командной работы смогли справиться с действующим чемпионом.

    – Как думаете, прекратятся ли наконец разговоры о том, что «Сочи» – фарм-клуб «Зенита»?

    – Если честно, я на это не обращаю внимание. Я знаю, в каком клубе нахожусь. Пусть те, кто что-то пишут и говорят, сами за себя отвечают. Мы, футболисты, выходим на поле и делаем свою работу.

    • «Сочи» победил «Зенит» со счетом 2:1.
    • Сочинцы выиграли у петербуржцев впервые в матче РПЛ, до этого было 4 поражения.

    Ивелин Попов: «Лимит на легионеров должен быть в любой стране»

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 10:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +229

      _Scorpio_ 1 минуту назад

      Последовательность не та.Сначала удаление, а потом... хотя на этом можно и закончить.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3917

      Semenycch 14 минут назад

      Все тоже самое, только в другом порядке.

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