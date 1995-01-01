Попов – о причинах победы «Сочи» над «Зенитом»: «Самоотдача, командная работа и удаление у соперника»

Последовательность не та.Сначала удаление, а потом... хотя на этом можно и закончить.
Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов рассказал, за счет чего его команда сумела победить «Зенит» в десятом туре РПЛ.
– Первое поражение «Зенита» в сезоне. Как вам это удалось?
– Все, кто принимал участие в матче, отдали себя полностью. Плюс повлияло, что «Зенит» играл больше часа в меньшинстве.
Хорошо, что мы смогли забить свои моменты. У меня было еще два шанса, но их не смог реализовать. За счет командной работы смогли справиться с действующим чемпионом.
– Как думаете, прекратятся ли наконец разговоры о том, что «Сочи» – фарм-клуб «Зенита»?
– Если честно, я на это не обращаю внимание. Я знаю, в каком клубе нахожусь. Пусть те, кто что-то пишут и говорят, сами за себя отвечают. Мы, футболисты, выходим на поле и делаем свою работу.
- «Сочи» победил «Зенит» со счетом 2:1.
- Сочинцы выиграли у петербуржцев впервые в матче РПЛ, до этого было 4 поражения.
Ивелин Попов: «Лимит на легионеров должен быть в любой стране»