«Футболистик, ты где?». Глебов рассказал, как Карпин вызвал его в сборную

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, при каких обстоятельствах его впервые вызвали в сборную России. Игрок заменил в команде Дениса Глушакова.

«Стоял в дверях, собирался выходить к стоматологу. Давно записывался, нужно было удалить зуб мудрости. Тут мне звонит мой друг и агент Павел Банатин, говорит: «Ты куда пропал? Тебя Валерий Георгиевич Карпин ищет». Подумал, что он шутит, но Паша сказал проверить телефон. А у меня сегодня весь день какие-то проблемы с интернетом.

Срочно прошу жену раздать Wi-Fi, смотрю, у меня уведомления от Валерия Георгиевича: «Футболистик, ты где?». Перезваниваю ему, он спрашивает, готов ли я ехать в сборную, отвечаю: «Конечно, готов!». Мне сразу же звонят администраторы, присылают билеты. Завтра первым рейсом лечу в расположение национальной команды.

Безумно счастлив. Наверное, даже не стоит говорить о том, какие эмоции сейчас испытываю. Еще минут 15-20, и я бы уже сидел в кресле стоматолога, и ни о какой сборной говорить бы не пришлось. После удаления зуба мудрости несколько дней рекомендуют не совершать перелеты и воздержаться от физических нагрузок», – сообщил Глебов.