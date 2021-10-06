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  • «Футболистик, ты где?». Глебов рассказал, как Карпин вызвал его в сборную

«Футболистик, ты где?». Глебов рассказал, как Карпин вызвал его в сборную

6 октября 2021, 22:40
27

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, при каких обстоятельствах его впервые вызвали в сборную России. Игрок заменил в команде Дениса Глушакова.

«Стоял в дверях, собирался выходить к стоматологу. Давно записывался, нужно было удалить зуб мудрости. Тут мне звонит мой друг и агент Павел Банатин, говорит: «Ты куда пропал? Тебя Валерий Георгиевич Карпин ищет». Подумал, что он шутит, но Паша сказал проверить телефон. А у меня сегодня весь день какие-то проблемы с интернетом.

Срочно прошу жену раздать Wi-Fi, смотрю, у меня уведомления от Валерия Георгиевича: «Футболистик, ты где?». Перезваниваю ему, он спрашивает, готов ли я ехать в сборную, отвечаю: «Конечно, готов!». Мне сразу же звонят администраторы, присылают билеты. Завтра первым рейсом лечу в расположение национальной команды.

Безумно счастлив. Наверное, даже не стоит говорить о том, какие эмоции сейчас испытываю. Еще минут 15-20, и я бы уже сидел в кресле стоматолога, и ни о какой сборной говорить бы не пришлось. После удаления зуба мудрости несколько дней рекомендуют не совершать перелеты и воздержаться от физических нагрузок», – сообщил Глебов.

  • Глебов и Карпин вместе работали в «Ростове».
  • У Глебова в сезоне РПЛ 10 матчей, 2 гола, ассист.
  • В октябре Россия сыграет со Словакией и Словенией.

Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Ростов Глебов Данил Карпин Валерий
Комментарии (27)
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R_a_i_n
1633552409
Вот, челу позвонили, сразу согласился.
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Plyash
1633552574
Георгиевич всё же умница,умеет говорить с юмором.Ну а ты,футболистик наш,давай оправдывай и в футболиста скорей превращайся.Удачи тебе,Данила.
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Sancho010365
1633552909
Карпин пошёл по проторенному пути, молодец! Глебова лучше всех знает, парень будет стараться.
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ArReal
1633554279
скоро за сборною будет играть Ростов... Дзюбе она не нужна...
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Storm13
1633576286
Шнеки, зубья, жернова В окна солнце - за работу! Жизнь колхоза такова До седьмого гнуться пота Сеем, косим, тем живём Если ленимся, возможно Урожай не соберём Исключиться тут же можно Трактора, комбайны, плуг В добрый путь! Созрели земли Запускай машины друг Мы идём дорогой верной Дан приказ, расчёт дан точный Перевыполним сполна Урожая план досрочный От рассвета – до темна Центнера с гектара мало Но полей не перечесть Партия сказала – надо! Комсомол ответил – есть! Маркел Денисов. Забыли как работала, расцветала, росла и приумножалась в трудовых и боевых победах, наша родина СССР? Умнейшие и прекраснейшие люди, никто не ныл, не требовал к себе особого внимания, кроме гаденышей. Все народы и национальности нашей необъятной родины, жили одной дружной и братской семьёй, помогая друг другу в беде и в радости. Трудные и тяжёлые были времена, но никто не струсил, не сбежал, и выполнил свой долг до конца. Вот и этот паренёк, Данил Глебов, является продолжателем светлых, добрых и мудрых традиций, заложенных в воспитании детей в СССР. Молодец паренёк, здоровья тебе, сил, терпения, стойкости воли и победы обязательно придут к тем, кто выкладывается и борется до конца.
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Kollljan
1633580154
Если бы ты ещё в футбол умел играть - цены б тебе не было.
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Добрый Бобер
1633585918
Не подведи!
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zigbert
1633593478
Удачи в сборной Данил.
Ответить
Форвард 79
1633629022
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!
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GoLenaStop
1633739174
Сборная России пошла нога в ногу. на гавногу
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