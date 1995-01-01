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    «Футболистик, ты где?». Глебов рассказал, как Карпин вызвал его в сборную

    Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, при каких обстоятельствах его впервые вызвали в сборную России. Игрок заменил в команде Дениса Глушакова.

    «Стоял в дверях, собирался выходить к стоматологу. Давно записывался, нужно было удалить зуб мудрости. Тут мне звонит мой друг и агент Павел Банатин, говорит: «Ты куда пропал? Тебя Валерий Георгиевич Карпин ищет». Подумал, что он шутит, но Паша сказал проверить телефон. А у меня сегодня весь день какие-то проблемы с интернетом.

    Срочно прошу жену раздать Wi-Fi, смотрю, у меня уведомления от Валерия Георгиевича: «Футболистик, ты где?». Перезваниваю ему, он спрашивает, готов ли я ехать в сборную, отвечаю: «Конечно, готов!». Мне сразу же звонят администраторы, присылают билеты. Завтра первым рейсом лечу в расположение национальной команды.

    Безумно счастлив. Наверное, даже не стоит говорить о том, какие эмоции сейчас испытываю. Еще минут 15-20, и я бы уже сидел в кресле стоматолога, и ни о какой сборной говорить бы не пришлось. После удаления зуба мудрости несколько дней рекомендуют не совершать перелеты и воздержаться от физических нагрузок», – сообщил Глебов.

    • Глебов и Карпин вместе работали в «Ростове».
    • У Глебова в сезоне РПЛ 10 матчей, 2 гола, ассист.
    • В октябре Россия сыграет со Словакией и Словенией.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +683

      Sancho010365 1 секунду назад

      Карпин пошёл по проторенному пути, молодец! Глебова лучше всех знает, парень будет стараться.

      0
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      Рейтинг: +8506

      playsh 5 минут назад

      Георгиевич всё же умница,умеет говорить с юмором.Ну а ты,футболистик наш,давай оправдывай и в футболиста скорей превращайся.Удачи тебе,Данила.

      1
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      Рейтинг: +2132

      R_a_i_n 8 минут назад

      Вот, челу позвонили, сразу согласился.

      1
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      Рейтинг: +8506

      playsh > R_a_i_n 3 минуты назад

      Патриот потому что,не в пример дрочунам деревянным...

      1
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      Рейтинг: +2132

      R_a_i_n > playsh 2 минуты назад

      тсс, только бы Питерские друзья не услышали...

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