Вратарь «Динамо» Будачев: «У меня нет машины, это роскошь. Я считаю свой заработок средним»

Вратарь «Динамо» Иван Будачев рассказал об уровне своих доходов.

– У некоторых есть стереотип о богатой и бездумной жизни футболистов. Как не слететь с крыши, когда тебе всего 20, а ты уже в «Динамо» и сборной?

– Когда есть финансовая грамотность, жить проще. Антон Шунин может дать советы по этой теме, но никогда особо не требовалось, я всегда всe сам изучал.

Профессия футболиста – это не на всю жизнь. Ну, поиграешь ты до 35-37 лет – закончится определенный этап. Нужно уметь правильно распоряжаться деньгами.

У меня нет машины, это роскошь. Я считаю свой заработок средним. Общаюсь с правильными людьми, не падок на лeгкие деньги. Понимаю, чем это может закончиться.