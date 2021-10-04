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  • Вратарь «Динамо» Будачев: «У меня нет машины, это роскошь. Я считаю свой заработок средним»

Вратарь «Динамо» Будачев: «У меня нет машины, это роскошь. Я считаю свой заработок средним»

4 октября 2021, 20:54
8

Вратарь «Динамо» Иван Будачев рассказал об уровне своих доходов.

– У некоторых есть стереотип о богатой и бездумной жизни футболистов. Как не слететь с крыши, когда тебе всего 20, а ты уже в «Динамо» и сборной?

– Когда есть финансовая грамотность, жить проще. Антон Шунин может дать советы по этой теме, но никогда особо не требовалось, я всегда всe сам изучал.

Профессия футболиста – это не на всю жизнь. Ну, поиграешь ты до 35-37 лет – закончится определенный этап. Нужно уметь правильно распоряжаться деньгами.

У меня нет машины, это роскошь. Я считаю свой заработок средним. Общаюсь с правильными людьми, не падок на лeгкие деньги. Понимаю, чем это может закончиться.

  • Будачеву сейчас 20 лет.
  • Он пока не играл за главную команду «Динамо».
  • Контракт голкипера с клубом рассчитан до 2025 года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Будачев Иван
Комментарии (8)
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моэм
1633371131
Похоже на предпродажную ПИАР акцию никому неизвестного , но подающего надежды , хотят и игровую практику для парня организовать и бабло срубить ...молодцы , и рыбку съесть и на х.. сесть ... кстати ген директор Динамо - питерский и креатура Газпрома ... щупальца монстра захватившие РФС и всех судей проникают в руководство клубов РПЛ , а с назначением митрофанушки главой РПЛ , этот процесс пойдёт ещё активнее , да что там РПЛ , если газпром всю страну душит своими щупальцами.
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R_a_i_n
1633372615
У меня есть машина, мазда не самых свежих годов. И я не считаю её роскошью, для меня это средство передвижения. До 35-37 многие футболёры получают больше , чем среднестатистический мужчина в РФ заработает до выхода на пенсию. Предлагаю закрыть рот этим псевдофутболерам и вкалывать на тренировках, что бы наш рейтинг наконец перестал падать.
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paracetamol
1633416281
Он пока не играл за главную команду «Динамо», но вякать имеет право!
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Vitaga
1633426620
в клубе в основе 25 игроков. еще в молодежке 25. еще в академии человек 50. еще в аренде и фарм-клубах 15-20. большие деньги от ляма в месяц не евро а рублей получает не более 15-20. топ игроки получают от 100к евро в месяц. тут как в шоу бизнесе или как топ звезды кино или топ блогеры - по идее всё заслуженно. вопрос только в том откуда идут эти деньги. наша лига живет за счет бюджета а не своих доходов - это провал менеджмента. поэтому Прядкина и меняют
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Январь 59
1633433335
Средняя зарплата по России или по Динамо? Это две очень большие разницы. Примерно в 500 раз. Лачетти , Рио ,Гетс , Ларгус, Веста, Гранта - вряд ли можно назвать Роскошью.
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