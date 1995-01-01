Вратарь «Динамо» Будачев: «У меня нет машины, это роскошь. Я считаю свой заработок средним»

У меня есть машина, мазда не самых свежих годов. И я не считаю её роскошью, для меня это средство передвижения. До 35-37 многие футболёры получают больше , чем среднестатистический мужчина в РФ заработает до выхода на пенсию. Предлагаю закрыть рот этим псевдофутболерам и вкалывать на тренировках, что бы наш рейтинг наконец перестал падать.
Вратарь «Динамо» Иван Будачев рассказал об уровне своих доходов.
– У некоторых есть стереотип о богатой и бездумной жизни футболистов. Как не слететь с крыши, когда тебе всего 20, а ты уже в «Динамо» и сборной?
– Когда есть финансовая грамотность, жить проще. Антон Шунин может дать советы по этой теме, но никогда особо не требовалось, я всегда всe сам изучал.
Профессия футболиста – это не на всю жизнь. Ну, поиграешь ты до 35-37 лет – закончится определенный этап. Нужно уметь правильно распоряжаться деньгами.
У меня нет машины, это роскошь. Я считаю свой заработок средним. Общаюсь с правильными людьми, не падок на лeгкие деньги. Понимаю, чем это может закончиться.
- Будачеву сейчас 20 лет.
- Он пока не играл за главную команду «Динамо».
- Контракт голкипера с клубом рассчитан до 2025 года.