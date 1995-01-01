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    Вратарь «Динамо» Будачев: «У меня нет машины, это роскошь. Я считаю свой заработок средним»

    Вратарь «Динамо» Иван Будачев рассказал об уровне своих доходов.

    – У некоторых есть стереотип о богатой и бездумной жизни футболистов. Как не слететь с крыши, когда тебе всего 20, а ты уже в «Динамо» и сборной?

    – Когда есть финансовая грамотность, жить проще. Антон Шунин может дать советы по этой теме, но никогда особо не требовалось, я всегда всe сам изучал.

    Профессия футболиста – это не на всю жизнь. Ну, поиграешь ты до 35-37 лет – закончится определенный этап. Нужно уметь правильно распоряжаться деньгами.

    У меня нет машины, это роскошь. Я считаю свой заработок средним. Общаюсь с правильными людьми, не падок на лeгкие деньги. Понимаю, чем это может закончиться.

    • Будачеву сейчас 20 лет.
    • Он пока не играл за главную команду «Динамо».
    • Контракт голкипера с клубом рассчитан до 2025 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 20:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2005

      R_a_i_n 45 минут назад

      У меня есть машина, мазда не самых свежих годов. И я не считаю её роскошью, для меня это средство передвижения. До 35-37 многие футболёры получают больше , чем среднестатистический мужчина в РФ заработает до выхода на пенсию. Предлагаю закрыть рот этим псевдофутболерам и вкалывать на тренировках, что бы наш рейтинг наконец перестал падать.

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      Рейтинг: +1084

      моэм 1 час назад

      Похоже на предпродажную ПИАР акцию никому неизвестного , но подающего надежды , хотят и игровую практику для парня организовать и бабло срубить ...молодцы , и рыбку съесть и на х.. сесть ... кстати ген директор Динамо - питерский и креатура Газпрома ... щупальца монстра захватившие РФС и всех судей проникают в руководство клубов РПЛ , а с назначением митрофанушки главой РПЛ , этот процесс пойдёт ещё активнее , да что там РПЛ , если газпром всю страну душит своими щупальцами.

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