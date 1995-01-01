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    Николич – о своем будущем в «Локо»: «Я всегда сконцентрирован на работе»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич дал комментарий после матча 10-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2).

    • «Локо» потерпел первое поражение в чемпионате.
    • Команда занимает четвертое место в таблице.

    «Перед нами была сегодня возможность выйти на вторую позицию. Странный тур, мало лидеров победили, не знаю, что там в Грозном, но домашних побед вообще нет почти. В последних матчах у нас не получается играть так, как мы хотим.

    Чувствую ли я поддержку клуба и как переношу поражения? С января это второе поражение. Я занимаюсь своей работой, я всегда сконцентрирован на работе. Нет времени унывать из-за поражения, нужно двигаться дальше и не оборачиваться назад», – сказал Николич.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1046

      Loko_Roma 7 минут назад

      Сливают тебя, Лысый

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