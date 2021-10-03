Николич – о своем будущем в «Локо»: «Я всегда сконцентрирован на работе»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич дал комментарий после матча 10-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2).

«Локо» потерпел первое поражение в чемпионате.

Команда занимает четвертое место в таблице.

«Перед нами была сегодня возможность выйти на вторую позицию. Странный тур, мало лидеров победили, не знаю, что там в Грозном, но домашних побед вообще нет почти. В последних матчах у нас не получается играть так, как мы хотим.

Чувствую ли я поддержку клуба и как переношу поражения? С января это второе поражение. Я занимаюсь своей работой, я всегда сконцентрирован на работе. Нет времени унывать из-за поражения, нужно двигаться дальше и не оборачиваться назад», – сказал Николич.