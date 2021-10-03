Серия А. «Наполи» выиграл седьмой матч подряд, победив «Фиорентину». Кокорин вышел на 78-й минуте

«Наполи» одержал волевую победу над «Фиорентиной» (2:1) в игре 7-го тура Серии А. Команда Лучано Спаллетти выиграла все матчи в нынешнем сезоне. Общий счет голов – 18:3.

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на замену на 78-й минуте, но не отметился результативными действиями.

В параллельной встрече «Рома» обыграла со счетом 2:0 «Эмполи», один из голов забил Генрих Мхитарян.

Италия. Серия А. 7-й тур

Фиорентина – Наполи – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Мартинес, 28; 1:1 – Лосано, 39; 1:2 – Ррахмани, 50.

Рома – Эмполи – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Пеллегрини, 42; 2:0 – Мхитарян, 48.

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