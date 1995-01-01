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    Серия А. «Наполи» выиграл седьмой матч подряд, победив «Фиорентину». Кокорин вышел на 78-й минуте

    «Наполи» одержал волевую победу над «Фиорентиной» (2:1) в игре 7-го тура Серии А. Команда Лучано Спаллетти выиграла все матчи в нынешнем сезоне. Общий счет голов – 18:3.

    Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на замену на 78-й минуте, но не отметился результативными действиями.

    В параллельной встрече «Рома» обыграла со счетом 2:0 «Эмполи», один из голов забил Генрих Мхитарян.

    Италия. Серия А. 7-й тур

    Фиорентина – Наполи – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Мартинес, 28; 1:1 – Лосано, 39; 1:2 – Ррахмани, 50.

    Рома – Эмполи – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Пеллегрини, 42; 2:0 – Мхитарян, 48.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9879

      Cleaner 21 минуту назад

      Кокорина спасать игру тренер выпустил! Минут на 10 бы пораньше, Саша игру бы перевернул. А так не успел просто...

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      Рейтинг: +1272

      Alex Y 28 минут назад

      Кокорина стали чаще выпускать, может и забивать начнет))

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      Рейтинг: +17168

      derrik2000 46 минут назад

      "Команда Лучано Спаллетти выиграла все матчи в нынешнем сезоне."

      Здесь просто необходимо дописать "в серии А".
      Потому что был ещё матч со Спартаком. )))

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