Серия А. «Наполи» выиграл седьмой матч подряд, победив «Фиорентину». Кокорин вышел на 78-й минуте

Кокорина спасать игру тренер выпустил! Минут на 10 бы пораньше, Саша игру бы перевернул. А так не успел просто...
«Наполи» одержал волевую победу над «Фиорентиной» (2:1) в игре 7-го тура Серии А. Команда Лучано Спаллетти выиграла все матчи в нынешнем сезоне. Общий счет голов – 18:3.
Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на замену на 78-й минуте, но не отметился результативными действиями.
В параллельной встрече «Рома» обыграла со счетом 2:0 «Эмполи», один из голов забил Генрих Мхитарян.
Италия. Серия А. 7-й тур
Фиорентина – Наполи – 1:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Мартинес, 28; 1:1 – Лосано, 39; 1:2 – Ррахмани, 50.
Голы: 1:0 – Пеллегрини, 42; 2:0 – Мхитарян, 48.