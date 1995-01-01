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    Экс-судья РПЛ Николаев: «Рука Дивеева – абсолютно простая ситуация для VAR. Конечно, это пенальти»

    Бывший арбитр РПЛ Алексей Николаев не сомневается, что рука защитника ЦСКА Игоря Дивеева на последних минутах матча десятого тура против «Краснодара» (0:0) – это пенальти. За VAR отвечал петербуржец Василий Казарцев.

    «Мне так кажется, что сейчас только у Василия Казарцева есть свое мнение о том, что в этом моменте нужно продолжать игру. Абсолютно простая ситуация для видеоарбитра.

    Для Володи Москалева как главному судье было сложно увидеть эту руку, так как обзор ему перекрывает нападающий «Краснодара». Но как на повторе можно было не рассмотреть, что это 11-метровый удар?

    Дивеев делал движение рукой и снял мяч практически с ноги нападающего «Краснодара», который следующим движением мог забить гол. Было много времени, чтобы рассмотреть эпизод со всех ракурсов. Конечно, это 11-метровый», – убежден Николаев.

    • Николаев судил РПЛ с 2003 года.
    • ЦСКА и «Краснодар» впервые сыграли 0:0.
    • Команды соседствуют в турнирной таблице (4-5 места).

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    Источник: «Матч ТВ»

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