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  • Экс-судья РПЛ Николаев: «Рука Дивеева – абсолютно простая ситуация для VAR. Конечно, это пенальти»

Экс-судья РПЛ Николаев: «Рука Дивеева – абсолютно простая ситуация для VAR. Конечно, это пенальти»

3 октября 2021, 00:23
38

Бывший арбитр РПЛ Алексей Николаев не сомневается, что рука защитника ЦСКА Игоря Дивеева на последних минутах матча десятого тура против «Краснодара» (0:0) – это пенальти. За VAR отвечал петербуржец Василий Казарцев.

«Мне так кажется, что сейчас только у Василия Казарцева есть свое мнение о том, что в этом моменте нужно продолжать игру. Абсолютно простая ситуация для видеоарбитра.

Для Володи Москалева как главному судье было сложно увидеть эту руку, так как обзор ему перекрывает нападающий «Краснодара». Но как на повторе можно было не рассмотреть, что это 11-метровый удар?

Дивеев делал движение рукой и снял мяч практически с ноги нападающего «Краснодара», который следующим движением мог забить гол. Было много времени, чтобы рассмотреть эпизод со всех ракурсов. Конечно, это 11-метровый», – убежден Николаев.

  • Николаев судил РПЛ с 2003 года.
  • ЦСКА и «Краснодар» впервые сыграли 0:0.
  • Команды соседствуют в турнирной таблице (4-5 места).

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Дивеев Игорь Николаев Алексей
Комментарии (38)
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Romio-xxx
1633224271
Фантастика,просто рукой сгрёб мяч с ноги нападающего и это не пенальти???
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ААМ
1633234051
Прав судья. Стыдно, что в моём Питере есть "Судьи" подобные Казарцеву. Правда и в других городах есть свои казарцевы.
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belarus-gomel
1633236442
так про то, что нарушение было, а пенальци не поставили, понятно всем здравомыслящим!!! пока не начнут отстранять судей пожизненно - будут подобные случаи!!
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slavа0508
1633241225
Явно это не случайная ошибка а преднамеренное решение Р и судьи . да судья мог ошибиться сначала . но ВАР то видел и судья потом пошёл смотреть и тоже всё видел .пока ВАР будет принадлежать собственнику одного из клубов РПЛ . такие ситуации будут повторяться ...
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portero
1633242891
Казарцева давно пора выгонять это не ошибка, это выполнение заказа...
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rash1959
1633244027
Тот кто смотрит на ВАРе в десять раз ответственен за своё решение. Полевой может что то просмотреть, но на повторе всё видно. Главный виновник - судейка на ВАРе.
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klimovich
1633245560
Казарцев уже не в первый раз не очевидит очевидного. И один такой раз крайне подозрителен. Судить конечно сложно (в живую) по себе знаю, но такие ошибки и с наличием ВАР - это образец судейского беспредела.
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Январь 59
1633248028
Не ,,,,хочется верить своим глазам, не ,,,,хочется верить своим ушам, когда все видя и все говорят , и я вижу и слышу что говорят. Но раз Казанцев сказал , что это не рука, значит не рука. Значит нужно верить не тому что видишь и слышишь, то тому что сказано из рубки ВАРваров. Значит это животом пронес мячик пол метра Дивеев.
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Дедуктор
1633248070
Сомнительный, конечно, пенальти. Мяч прокатился по руке после отскока от брюха бычка. Кстати, мяч и по руке бычка катался. Акцентированной игры рукой у Дивеева не было совсем. Можно было и назначить пеналь по современным металиберальным трактовкам. Но судейка решил. Что ничейная (кстати, очень качественная) игра должна закончиться вничью. Може, так и надо.
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pld
1633262844
Назначать такие пенальти - это превращать футбол в фарс. Не забивайте голы, а чирикайте мячом по рукам.
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