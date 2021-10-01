Уильямс сыграл в 203-м матче Примеры подряд. Это рекорд

Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс поучаствовал в 203-м матче чемпионата Испании подряд. Сейчас он играет против «Алавеса».
Последний раз в матче Примеры Уильямс не участвовал в апреле 2016 года. 203 встречи без пропусков – это рекорд турнира.
- Предыдущее достижение: экс-защитник «Реал Сосьедада» Хуан Ларраньяга с сезона-1986/87 по сезон-1991/92 провел без пропусков 202 матча Примеры.
- 27-летний Уильямс – воспитанник «Атлетика».
- В текущем сезоне Примеры у форварда 8 матчей и 2 гола.
Источник: Бомбардир.ру