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Уильямс сыграл в 203-м матче Примеры подряд. Это рекорд

1 октября 2021, 22:56
1

Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс поучаствовал в 203-м матче чемпионата Испании подряд. Сейчас он играет против «Алавеса».

Последний раз в матче Примеры Уильямс не участвовал в апреле 2016 года. 203 встречи без пропусков – это рекорд турнира.

  • Предыдущее достижение: экс-защитник «Реал Сосьедада» Хуан Ларраньяга с сезона-1986/87 по сезон-1991/92 провел без пропусков 202 матча Примеры.
  • 27-летний Уильямс – воспитанник «Атлетика».
  • В текущем сезоне Примеры у форварда 8 матчей и 2 гола.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Атлетик Уильямс Иньяки
Комментарии (1)
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Karpathian
1633157543
настоящий баск))))))))))))))))))
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