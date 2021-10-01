Чешский МИД отверг обвинения детей-фанатов на матче «Спарта» – «Рейнджерс» в расизме

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек отреагировал на разговоры о том, что школьники на матче Лиги Европы «Спарта» – «Рейнджерс» допустили расистские проявления. Они свистели, когда мяч был у темнокожих футболистов шотландцев.

«Хватит! Намеренно распространяемые в средствах массовой информации и в интернете отвратительные оскорбления чешских детей совершенно неуместны и ведут к плохим отношениям между странами.

Я вызову британского посла в понедельник и решу с ним этот вопрос», – написал Кулганек в твиттере.

Игру посетили школьники до 14 лет.

«Спарта» победила с минимальным счетом.

«Рейнджерс» идет в группе последним.

Школьники на игре «Спарта» – «Рейнджерс» освистывали темнокожих футболистов соперника. Шотландцы подадут жалобу в УЕФА