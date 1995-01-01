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    Чешский МИД отверг обвинения детей-фанатов на матче «Спарта» – «Рейнджерс» в расизме

    Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек отреагировал на разговоры о том, что школьники на матче Лиги Европы «Спарта»«Рейнджерс» допустили расистские проявления. Они свистели, когда мяч был у темнокожих футболистов шотландцев.

    «Хватит! Намеренно распространяемые в средствах массовой информации и в интернете отвратительные оскорбления чешских детей совершенно неуместны и ведут к плохим отношениям между странами.

    Я вызову британского посла в понедельник и решу с ним этот вопрос», – написал Кулганек в твиттере.

    • Игру посетили школьники до 14 лет.
    • «Спарта» победила с минимальным счетом.
    • «Рейнджерс» идет в группе последним.

    Школьники на игре «Спарта» – «Рейнджерс» освистывали темнокожих футболистов соперника. Шотландцы подадут жалобу в УЕФА

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    Источник: твиттер Якуба Кулганека

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    Сегодня, 22:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +991

      Sky Spartak 31 минуту назад

      С Британией не решишь.....он скажет,что это хорошо...так как это надо ))))

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