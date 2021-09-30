Витория – после волевой победы «Спартака» над «Наполи»: «Я очень счастлив»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился эмоциями по окончании матча второго тура группового этапа Лиги Европы против «Наполи».

Москвичи пропустили на 11-й секунде игры.

В итоге российская команда победила со счетом 3:2.

Спартаковцы поднялись на 2-е место в группе ЛЕ.

«Конечно, это было непросто. Мы еще до игры понимали, что будет трудно. «Наполи» громит соперников, лидирует в Серии А. Мы вышли на игру с определенным планом, и тут сразу гол...

Конечно, непросто для всех. Первые 20 минут были сложными. А потом мало-помалу стали создавать моменты, обрели уверенность.

Для меня очень важным был перерыв. Мы немного расслабились, поговорили, уточнили план на второй тайм. В начале второго тайма мы не торопились, старались играть на качество. Сохраняли ширину, раскачивали соперника.

Забили два гола, потом и третий при игре 10 на 10. Отношение к делу, настрой – все было фантастическим со стороны игроков. Я очень счастлив», – сказал Витория.