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    Витория – после волевой победы «Спартака» над «Наполи»: «Я очень счастлив»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился эмоциями по окончании матча второго тура группового этапа Лиги Европы против «Наполи».

    • Москвичи пропустили на 11-й секунде игры.
    • В итоге российская команда победила со счетом 3:2.
    • Спартаковцы поднялись на 2-е место в группе ЛЕ.

    «Конечно, это было непросто. Мы еще до игры понимали, что будет трудно. «Наполи» громит соперников, лидирует в Серии А. Мы вышли на игру с определенным планом, и тут сразу гол...

    Конечно, непросто для всех. Первые 20 минут были сложными. А потом мало-помалу стали создавать моменты, обрели уверенность.

    Для меня очень важным был перерыв. Мы немного расслабились, поговорили, уточнили план на второй тайм. В начале второго тайма мы не торопились, старались играть на качество. Сохраняли ширину, раскачивали соперника.

    Забили два гола, потом и третий при игре 10 на 10. Отношение к делу, настрой – все было фантастическим со стороны игроков. Я очень счастлив», – сказал Витория.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 22:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +29605

      oyabun 25 минут назад

      Главное этот настрой и самоотдачу не растерять на дистанции. Впереди еще очень много тяжелых игр и никто из соперников не собирается дарить нам очки.

      2
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      Рейтинг: +647

      vlad1969 26 минут назад

      Зачёт!!!

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