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  • Витория – после волевой победы «Спартака» над «Наполи»: «Я очень счастлив»

Витория – после волевой победы «Спартака» над «Наполи»: «Я очень счастлив»

30 сентября 2021, 22:49
11

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился эмоциями по окончании матча второго тура группового этапа Лиги Европы против «Наполи».

  • Москвичи пропустили на 11-й секунде игры.
  • В итоге российская команда победила со счетом 3:2.
  • Спартаковцы поднялись на 2-е место в группе ЛЕ.

«Конечно, это было непросто. Мы еще до игры понимали, что будет трудно. «Наполи» громит соперников, лидирует в Серии А. Мы вышли на игру с определенным планом, и тут сразу гол...

Конечно, непросто для всех. Первые 20 минут были сложными. А потом мало-помалу стали создавать моменты, обрели уверенность.

Для меня очень важным был перерыв. Мы немного расслабились, поговорили, уточнили план на второй тайм. В начале второго тайма мы не торопились, старались играть на качество. Сохраняли ширину, раскачивали соперника.

Забили два гола, потом и третий при игре 10 на 10. Отношение к делу, настрой – все было фантастическим со стороны игроков. Я очень счастлив», – сказал Витория.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Наполи Спартак Витория Руй
Комментарии (11)
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vlad1969
1633031731
Зачёт!!!
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oyabun
1633031798
Главное этот настрой и самоотдачу не растерять на дистанции. Впереди еще очень много тяжелых игр и никто из соперников не собирается дарить нам очки.
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derrik2000
1633033761
Ты, паря, давай прекращай Ломовицкого даже на полминуты выпускать! Его место в буфЭте! Или в Химках с Арсеналом. Правда, может, Шварцу это дарование приглянётся? Хоть куда, в общем.
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slavа0508
1633034126
Сегодня молодцы ...но будет плохо будим ругать ...
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fhnv
1633037185
Хоть и не болею за Спартак в РФПЛ , но сегодня очень рад победе СПАРТАКА
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maygli
1633040071
Понятна радость, когда сам не ожидал такого. Была заготовлена отмаза (как обычно), с победой и сказать толком не знаешь что. С почином, Руй Витория! )))
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Plyash
1633041902
Ну,а мы-то все как счастливы - ни в сказке сказать,ни пером описать. Просто спасибо Вам,ребята.
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житель СПб
1633067947
Поздравляем! Особенно можно понять Виторию - затравленного в последнее время. Но расслабляться еще очень рано...
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vladimir-7
1633070164
Вот и появился шанс задержаться Рую в команде.
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zigbert
1633073118
Почему то после перерыва,выходя на поле, у Витории на лице отразилось спокойствие.
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