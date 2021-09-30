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  • Осинькин – о решении ЭСК по пенальти на Дзюбе: «Крылья» – маленький клуб. Понимаем, что по судейским решениям недоберем очков»

Осинькин – о решении ЭСК по пенальти на Дзюбе: «Крылья» – маленький клуб. Понимаем, что по судейским решениям недоберем очков»

30 сентября 2021, 20:33
17

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал вердикт экспертно-судейской комиссии при РФС по поводу назначения пенальти в концовке матча девятого тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

  • Судья Виталий Мешков дал 11-метровый в пользу петербуржцев за фол на Артеме Дзюбе.
  • В ЭСК пришли к выводу, что нарушения правил не было.
  • С этого пенальти «Зенит» забил победный гол.

– Неожиданно. Я думал, что это пенальти. (Смеется). Если говорить без шуток, то градус борьбы, который давали судьи, был достаточно высоким. Это повлияло на игру, помогало Дзюбе продавливать наших футболистов.

Один мяч в наши ворота был забит после борьбы – по правилам. Но в случае с пенальти такое маленькое касание... Я сначала не обратил внимание, но потом посмотрел повтор: за такие нарушения не ставят 11-метровый.

Мы обратились в РФС. Но мы не ожидали, что что-то изменится в отношении нас. Мы просто хотели обратить внимание на ошибку.

– Но из-за нее вы лишились одного очка минимум.

– Да, мы лишились очка из-за этой ошибки. Но могли и сами забивать в конце матча. Мы понимаем, что по судейским решениям мы, скорее, недоберем очков, чем у нас будут лишние. Но мы будем продолжать играть.

– Почему недоберете?

– Мы маленький клуб. Я не говорю, что так происходит именно против «Крыльев Советов». Против всех маленьких клубов.

И не только у нас: в Испании, Германии, Англии. Везде. Об этом говорит статистика. Почему так – не знаю.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Дзюба Артем Осинькин Игорь
Комментарии (17)
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paracetamol
1633023701
Сопли вытри, физрук!
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33!
1633023743
Правильно ИВО сказал: судейство судейством, но кто мешал Цыпченко сравнивать в концовке
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portero
1633024147
Вот обидно за такое судейство, как Питер или Москва в соперниках, так судейки сразу в пользу "дохода" свистят...
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alp
1633024220
да хватит трындеть. Зенит - чемпион по отнятым судьями очкам. как решениями в пользу соперника, так и присуждением технарей.
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Вомбат
1633028875
По поводу пенальти на Дзюбе напомнить, что именно я написал? Но мне интересно, что ЭСК решил по неназначенному пенальти на Малкоме, после чего Крылья забили гол?
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PAREVG.
1633034754
Дело не в размере клуба, а в том, что соперником КС был "святой" Зенит. В принципе, Зениту уже можно играть в золотых футболках, и рисовать очередную звезду над эмблемой...
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Ловкий Бубен
1633058675
Да вы дно мерзкое на 11-ом месте вы шлак бездонное дно на дне таблицы, что ты несёшь Осинькин, о чём ты, твои очки это случайность , днище мерзкое вывылетите в пердив скороо и не нужно говорить чтио из за судейства
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моэм
1633063140
Зенит чемпион ! Зенит чемпион ! ... а Зенит нечемпион - такого не может быть ... осталось серебро отдать Сочи а бронзу Нижнему Новгороду , где спонсором стала "дочка" Газпрома ... ну эта картина в перспективе.
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nik55
1633069664
нужно деревянного наказать за обман а то что ЭСК признал ошибку судьи это доказывает что бомжам всегда судьи помогают
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jek718875
1633084006
Предлагаю исключить"ЗЕНИТ"из РПЛ,сколько можно эту гадюку терпеть
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