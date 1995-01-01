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    Осинькин – о решении ЭСК по пенальти на Дзюбе: «Крылья» – маленький клуб. Понимаем, что по судейским решениям недоберем очков»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал вердикт экспертно-судейской комиссии при РФС по поводу назначения пенальти в концовке матча девятого тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

    • Судья Виталий Мешков дал 11-метровый в пользу петербуржцев за фол на Артеме Дзюбе.
    • В ЭСК пришли к выводу, что нарушения правил не было.
    • С этого пенальти «Зенит» забил победный гол.

    – Неожиданно. Я думал, что это пенальти. (Смеется). Если говорить без шуток, то градус борьбы, который давали судьи, был достаточно высоким. Это повлияло на игру, помогало Дзюбе продавливать наших футболистов.

    Один мяч в наши ворота был забит после борьбы – по правилам. Но в случае с пенальти такое маленькое касание... Я сначала не обратил внимание, но потом посмотрел повтор: за такие нарушения не ставят 11-метровый.

    Мы обратились в РФС. Но мы не ожидали, что что-то изменится в отношении нас. Мы просто хотели обратить внимание на ошибку.

    – Но из-за нее вы лишились одного очка минимум.

    – Да, мы лишились очка из-за этой ошибки. Но могли и сами забивать в конце матча. Мы понимаем, что по судейским решениям мы, скорее, недоберем очков, чем у нас будут лишние. Но мы будем продолжать играть.

    – Почему недоберете?

    – Мы маленький клуб. Я не говорю, что так происходит именно против «Крыльев Советов». Против всех маленьких клубов.

    И не только у нас: в Испании, Германии, Англии. Везде. Об этом говорит статистика. Почему так – не знаю.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9057

      alp 29 минут назад

      да хватит трындеть. Зенит - чемпион по отнятым судьями очкам. как решениями в пользу соперника, так и присуждением технарей.

      1
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      Рейтинг: +52399

      portero 30 минут назад

      Вот обидно за такое судейство, как Питер или Москва в соперниках, так судейки сразу в пользу "дохода" свистят...

      0
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      Рейтинг: +50

      33! 37 минут назад

      Правильно ИВО сказал: судейство судейством, но кто мешал Цыпченко сравнивать в концовке

      2
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      Рейтинг: +13385

      paracetamol 38 минут назад

      Сопли вытри, физрук!

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