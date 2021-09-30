Осинькин – о решении ЭСК по пенальти на Дзюбе: «Крылья» – маленький клуб. Понимаем, что по судейским решениям недоберем очков»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал вердикт экспертно-судейской комиссии при РФС по поводу назначения пенальти в концовке матча девятого тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

Судья Виталий Мешков дал 11-метровый в пользу петербуржцев за фол на Артеме Дзюбе .

дал 11-метровый в пользу петербуржцев за фол на . В ЭСК пришли к выводу, что нарушения правил не было.

С этого пенальти «Зенит» забил победный гол.

– Неожиданно. Я думал, что это пенальти. (Смеется). Если говорить без шуток, то градус борьбы, который давали судьи, был достаточно высоким. Это повлияло на игру, помогало Дзюбе продавливать наших футболистов.

Один мяч в наши ворота был забит после борьбы – по правилам. Но в случае с пенальти такое маленькое касание... Я сначала не обратил внимание, но потом посмотрел повтор: за такие нарушения не ставят 11-метровый.

Мы обратились в РФС. Но мы не ожидали, что что-то изменится в отношении нас. Мы просто хотели обратить внимание на ошибку.

– Но из-за нее вы лишились одного очка минимум.

– Да, мы лишились очка из-за этой ошибки. Но могли и сами забивать в конце матча. Мы понимаем, что по судейским решениям мы, скорее, недоберем очков, чем у нас будут лишние. Но мы будем продолжать играть.

– Почему недоберете?

– Мы маленький клуб. Я не говорю, что так происходит именно против «Крыльев Советов». Против всех маленьких клубов.

И не только у нас: в Испании, Германии, Англии. Везде. Об этом говорит статистика. Почему так – не знаю.