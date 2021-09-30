ЭСК признала, что Мешков ошибся, назначив пенальти на Дзюбе в матче «Зенит» – «Крылья»

Экспертно-судейская комиссия при РФС разобрала работу бригады арбитров в матче 9-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов» (2:1).
ЭКС признала, что главный арбитр встречи Виталий Мешков ошибся в пользу «Зенита», назначив пенальти в ворота «Крыльев Советов» за фол на Артеме Дзюбе на 78-й минуте.
- 11-метровый реализовал Алексей Сутормин.
- Этот гол стал победным.
- «Зенит» лидирует в РПЛ. «Крылья» – 11-е.
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Источник: «Чемпионат»