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    ЭСК признала, что Мешков ошибся, назначив пенальти на Дзюбе в матче «Зенит» – «Крылья»

    Экспертно-судейская комиссия при РФС разобрала работу бригады арбитров в матче 9-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов» (2:1).

    ЭКС признала, что главный арбитр встречи Виталий Мешков ошибся в пользу «Зенита», назначив пенальти в ворота «Крыльев Советов» за фол на Артеме Дзюбе на 78-й минуте.

    • 11-метровый реализовал Алексей Сутормин.
    • Этот гол стал победным.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ. «Крылья» – 11-е.

    Ломаев – о пенальти в матче с «Зенитом»: «Супер-спорное решение. Судья даже не пошел смотреть VAR»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:31
    Комментарии51
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      Рейтинг: +80

      Slavan62 4 минуты назад

      А ВАР где был?

      1
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      Рейтинг: +1420

      Enter2006 6 минут назад

      У клоуна последний козырь в рукаве отобрали, больше таким падениям ему верить не будут.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1618

      Ловкий Бубен 16 минут назад

      оштрафовать и дисквалифицировать Мешкова, назначить переигровку, нам такие подарки не нужны, мыи так чемпионами станем

      1
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      Рейтинг: +80

      Slavan62 > Ловкий Бубен 49 секунд назад

      А ВАР где был?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +293

      Константинн 23 минуты назад

      Писал в прошлом году и повторюсь сейчас, всем командам (кроме Сочи и подобным) договориться выставлять против зенита дубль, может тогда им стремно будет выигрывать подобным образом да и молодежь опыта наберется.

      2
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      Рейтинг: +5063

      Из Твери Леха > Константинн 14 минут назад

      тактика обиженных?)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +293

      Константинн > Из Твери Леха 4 минуты назад

      А где тут тактика, тем более обиженных?

      1
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      Рейтинг: +85

      bearglass 24 минуты назад

      Так и становятся чемпионами В РПЛ. Пара судейских ошибок + 6 очков от Сочи на старте.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5063

      Из Твери Леха > bearglass 12 минут назад

      Ну вычтите эти 3 очка потом после 30-го тура, Зенит все равно чемпионом будет с отрывом. Ну просто состав сильнейший относительно других. И даже слабый тренер с Дзюбюй, который проводит 1 нормальный матч из 4, этому не помеха.

      3
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      Рейтинг: +2423

      seth343 35 минут назад

      А бомжихи орали, что 100 процентный пенальти. Видят только то, что хотят видеть.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      BuenosArgentina > seth343 57 секунд назад

      может он и 100% , просто ЭСК под давлением сделал заявление

      0
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      Рейтинг: +6483

      владимир миронов 40 минут назад

      Какой прок от этого признания? Где наказания за ошибки в судействе? Вывод один: деньги не пахнут.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4565

      Павелий 46 минут назад

      А когда всё же признают фотошоп футболки Мозеса?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46852

      MaxRnD 46 минут назад

      Точно так же ЭСК признавала результативные ошибки судей в пользу Зенита в двух последних играх с Ростовом ? И что дальше ?

      2
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      Рейтинг: +1909

      kvm 58 минут назад

      тухло запахло бомжатиной...

      4
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      Рейтинг: +25352

      пьяныйхоровод > kvm 55 минут назад

      От свинячьих визгов бомжатиной пахнуть не должно .

      2
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      Рейтинг: +634

      Блямба > пьяныйхоровод 36 минут назад

      что не понятно?)
      У них осталось полтора часа.чтобы излиться чемобычно...
      После пинка от Спаллети говорить будет нечего.
      только визжать.

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