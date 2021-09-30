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  • ЭСК признала, что Мешков ошибся, назначив пенальти на Дзюбе в матче «Зенит» – «Крылья»

ЭСК признала, что Мешков ошибся, назначив пенальти на Дзюбе в матче «Зенит» – «Крылья»

30 сентября 2021, 17:31
101

Экспертно-судейская комиссия при РФС разобрала работу бригады арбитров в матче 9-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов» (2:1).

ЭКС признала, что главный арбитр встречи Виталий Мешков ошибся в пользу «Зенита», назначив пенальти в ворота «Крыльев Советов» за фол на Артеме Дзюбе на 78-й минуте.

  • 11-метровый реализовал Алексей Сутормин.
  • Этот гол стал победным.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ. «Крылья» – 11-е.

Ломаев – о пенальти в матче с «Зенитом»: «Супер-спорное решение. Судья даже не пошел смотреть VAR»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Дзюба Артем Мешков Виталий
Комментарии (101)
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belarus-gomel
1633014450
с зенита снять 2 очка незаслуженных и 6 очков штрафа!!! Крыльям добавить 1 очко в турнирной таблице!!! так будет справедливо!! в следующий раз клюводрочер первый будет бежать к арбитру и кричать, что он сам упал!!! дзюба= клюв (дословный перевод с белорусского и украинского)
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kvm
1633014623
тухло запахло бомжатиной...
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MaxRnD
1633015336
Точно так же ЭСК признавала результативные ошибки судей в пользу Зенита в двух последних играх с Ростовом ? И что дальше ?
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bearglass
1633016643
Так и становятся чемпионами В РПЛ. Пара судейских ошибок + 6 очков от Сочи на старте.
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_Marqella_
1633018655
Горит пердак у поросят...
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BRO_football
1633019195
Ну как же так? Опять случайно Зениту подыграли. Уже третий раз. Совпадение на совпадении. Теперь понятно почему Прядкин именно у Миллера хочет заручиться поддержкой.
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житель СПб
1633019302
Согласен - не было пенальти. Точнее, при большом желании основания можно увидеть - касание ногой сзади было - но в Европе такие пенальти не ставят. А вся остальная вонь, которая тут поднята кое-кем - как очень часто - несправедлива по отношению к Зениту. Ошибок против Зенита (и уже в этом Чемпе!) более чем достаточно. Но в этих случаях почему-то ненавидящие Зенит молчат. Все больше убеждаюсь, что это происходит потому, что большинство болельщиков у нас из Москвы (более 20 млн. жителей) и болеющих за московские клубы - 5 штук! Больше чем в Лондоне? И все они - живут на народные бюджетные деньги! А тут какой-то клуб с периферии всех дерет. Такое простить невозможно...
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Persona_non_Grata
1633020323
" Никогда такого не было и вот опять " ))
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paracetamol
1633020674
Судьи не ошибаются назначая пенальти только в пользу свинарника, конярника и проводниц.
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Plyash
1633020781
Судью надо отстранять от судейства.Его ляп оказался результативным.
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