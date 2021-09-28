Отец Бохинена: «Эмиль не думает об уходе из ЦСКА»

Ларс Бохинен, отец полузащитника ЦСКА Эмиля Бохинена, высказался о будущем своего сына в московском клубе.
– Есть вероятность, что зимой Эмиль уйдет в аренду или состоится полноценный трансфер?
– Нет. Все, чего он хочет, так это добиться успеха с ЦСКА. Он хочет, чтобы у него было все хорошо в этой команде и не думает об уходе.
Эмиль надеется отвоевать свое место. Повторю, мы не рассматриваем вариант с уходом в принципе, сын готов биться за место. Есть такая ситуация, нужно ее преодолеть.
- ЦСКА купил норвежца в феврале этого года за 1,5 миллиона евро.
- Контракт хавбека с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.
- Бохинен провел 10 матчей и сделал 1 ассист.
Источник: «РБ-Спорт»