Главные новости дня. Назван итоговый состав сборной России на октябрьские матчи, Роналду хочет стать тренером молодежки «МЮ»

Легких игр у Карпуши не будет.Времени у него в обрез.Состав наигрывается по ходу.А это чревато.
А посему мой прогноз :Две ничьи...
Если так и будет ,то общую картину не испортит,но и радоваться нечему ..Второе место - это стыки. а все ,,вторые,, - это раненые звери....будет битва..
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