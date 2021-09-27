Главные новости дня. Назван итоговый состав сборной России на октябрьские матчи, Роналду хочет стать тренером молодежки «МЮ»

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    Источник: «Бомбардир»

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    27.09.2021 23:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9701

      alex1951 1 час назад

      Легких игр у Карпуши не будет.Времени у него в обрез.Состав наигрывается по ходу.А это чревато.
      А посему мой прогноз :Две ничьи...
      Если так и будет ,то общую картину не испортит,но и радоваться нечему ..Второе место - это стыки. а все ,,вторые,, - это раненые звери....будет битва..

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