Главные новости дня. Назван итоговый состав сборной России на октябрьские матчи, Роналду хочет стать тренером молодежки «МЮ»

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Адвокат «Спартака» – о 300 миллионах для Газизова: «Он никогда не увидит эти деньги, если не начнет разговаривать»

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ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» и поднялся на пятое место. «Урал» одержал первую победу в чемпионате

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