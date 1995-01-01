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    РПЛ. «Урал» обыграл «Арсенал», одержав первую победу в чемпионате

    «Урал» обыграл тульский «Арсенал» (2:0) в 9-м туре РПЛ.

    Клуб из Екатеринбурга одержал первую победу в нынешнем сезоне РПЛ, но остался на последнем месте в таблице.

    Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви прервал 11-матчевую безголевую серию в чемпионате России. Эта серия стала для него рекордной.

    Россия. РПЛ. 9-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Арсенал (Тула) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Бикфалви, 5; 2:0 – Егорычев, 32.

    «Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичев, Йовичич (Гагнидзе, 87), Егорычев, Бикфалви (Аугустыняк, 68), Мишкич, Гаджимурадов (Подберезкин, 63).

    «Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Беляев, Степанов (Бьорнстрем, 60), Чаушич, Хлусевич, Э. Кангва (К. Кангва, 69), Костадинов, Панченко (Даваташвили, 46), Марков.

    Предупреждения: Герасимов, 45+1; Кузьмичев, 66; Колесниченко, 90+1; Помазун, 90+4 – Марков, 19; Бьорнстрем, 75; Беляев, 90+4.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:55
    Комментарии13
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      Рейтинг: +1159

      Alex Y 32 минуты назад

      Ну наконец то с первой победой))

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      Рейтинг: +25244

      Боцман59rus 1 час назад

      _ ээх жаль, такой хороший график был у сливного бочка из Екб, но шансы на ФНЛ все еще отличные, надеюсь там и окажутся, вместе с е,б,о,б,о президентом)))

      0
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      Рейтинг: +2450

      ААМ 1 час назад

      С почином Урал . Надеюсь не последняя

      1
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      Рейтинг: +32196

      zra78 1 час назад

      ****.ц у нас судейство,забей такой гол Дзюба или любой другой игрок Зенита, судьи сказали бы кристально чистый гол..

      1
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      Рейтинг: +1186

      sерж > zra78 1 час назад

      вам уе*анам дали липовый пенальти в матче с нами,вы ноете все на Зенит,а когда в вашу пользу свистят язык в опу суете

      2
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      Рейтинг: +83

      БОМЖАРНИК > zra78 1 час назад

      Зени все можно!!! А вот Мальде будет иметь бомжар во все щели)

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      Рейтинг: +1186

      sерж > БОМЖАРНИК 1 час назад

      у вас после легии очко перестало болеть?

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      Рейтинг: +83

      БОМЖАРНИК > sерж 37 минут назад

      Отсталая ЛЕ это не турнир))) Для вас да для коней вардаров всяких да ларисс это престиж) А Спартаку он на ,,, не нужен)))

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      Рейтинг: +32196

      zra78 > sерж 36 минут назад

      А я всё думал как вас всех назвать чтоб не обидно было вам,спасибо за подсказку У Е Б А Н Ы!!!!

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      Рейтинг: +83

      БОМЖАРНИК > sерж 26 минут назад


      Лига чемпионов: Какое место займет «Зенит» в группе Н? 1715
      Первое - 3.91 %
      Второе - 7.93 %
      Третье - 43.50 %
      Четвертое - 44.66 %
      Опрос на мыле был)))))

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      Рейтинг: +28253

      VVM1964 > БОМЖАРНИК 18 минут назад

      Думаю , очень много решится завтра .

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      Рейтинг: +1186

      sерж > zra78 11 минут назад

      от уе*банов это не обидно слышать

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      Рейтинг: +1186

      sерж > БОМЖАРНИК 7 минут назад

      видать все еще очко болит после легии

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