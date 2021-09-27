РПЛ. «Урал» обыграл «Арсенал», одержав первую победу в чемпионате

«Урал» обыграл тульский «Арсенал» (2:0) в 9-м туре РПЛ.

Клуб из Екатеринбурга одержал первую победу в нынешнем сезоне РПЛ, но остался на последнем месте в таблице.

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви прервал 11-матчевую безголевую серию в чемпионате России. Эта серия стала для него рекордной.

Россия. РПЛ. 9-й тур

Урал (Екатеринбург) – Арсенал (Тула) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Бикфалви, 5; 2:0 – Егорычев, 32.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичев, Йовичич (Гагнидзе, 87), Егорычев, Бикфалви (Аугустыняк, 68), Мишкич, Гаджимурадов (Подберезкин, 63).

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Беляев, Степанов (Бьорнстрем, 60), Чаушич, Хлусевич, Э. Кангва (К. Кангва, 69), Костадинов, Панченко (Даваташвили, 46), Марков.

Предупреждения: Герасимов, 45+1; Кузьмичев, 66; Колесниченко, 90+1; Помазун, 90+4 – Марков, 19; Бьорнстрем, 75; Беляев, 90+4.

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