The Sun: Роналду хочет стать тренером молодежки «МЮ», чтобы наблюдать за успехами сына

Издание The Sun раскрыло планы на будущее нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

По информации источника, 36-летний футболист собирается завершить карьеру в английском клубе, с которым он в августе заключил контракт по схеме «2+1».

После этого португалец намерен стать тренером молодежной команды «МЮ». Он хочет воочию наблюдать за успехами своего 11-летнего сына.