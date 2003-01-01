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    The Sun: Роналду хочет стать тренером молодежки «МЮ», чтобы наблюдать за успехами сына

    Издание The Sun раскрыло планы на будущее нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

    По информации источника, 36-летний футболист собирается завершить карьеру в английском клубе, с которым он в августе заключил контракт по схеме «2+1».

    После этого португалец намерен стать тренером молодежной команды «МЮ». Он хочет воочию наблюдать за успехами своего 11-летнего сына.

    • Роналду выступал за «Юнайтед» с 2003 по 2009 год.
    • После 12 лет в «Реале» и «Ювентусе» он вернулся на «Олд Траффорд».
    • В 4 матчах после возвращения форвард забил 4 гола.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Sun

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8849

      KOLBIS 30 минут назад

      А мама как же?...

      0
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      Рейтинг: +21584

      bset > KOLBIS 24 минуты назад

      А мама на эмоциях про Спортинг сказала. Не всегда нужно дословно слушать. Мне моя советовала отучиться на учителя, а я отучился на программиста и вместо сельской школы работаю в американской компании. Едва ли кто-то пожалел, что я "ослушался".

      1
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      Рейтинг: +516

      El_Chori 43 минуты назад

      Сначала надо продержаться))))

      0
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