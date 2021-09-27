The Sun: Роналду хочет стать тренером молодежки «МЮ», чтобы наблюдать за успехами сына

Издание The Sun раскрыло планы на будущее нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
По информации источника, 36-летний футболист собирается завершить карьеру в английском клубе, с которым он в августе заключил контракт по схеме «2+1».
После этого португалец намерен стать тренером молодежной команды «МЮ». Он хочет воочию наблюдать за успехами своего 11-летнего сына.
- Роналду выступал за «Юнайтед» с 2003 по 2009 год.
- После 12 лет в «Реале» и «Ювентусе» он вернулся на «Олд Траффорд».
- В 4 матчах после возвращения форвард забил 4 гола.
Источник: The Sun