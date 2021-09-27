Адвокат «Спартака» – о 300 миллионах для Газизова: «Он никогда не увидит эти деньги, если не начнет разговаривать»

Я скажу так... если ты нагрёб денег подсуетившись на приватизации, это еще не значит, что ты научился ими управлять. Более того, по тебе тюрьма плачет.
Татьяна Завьялова, представитель «Спартака» в двух судебных тяжбах с экс-гендиректором Шамилем Газизовым, рассказала о ходе дела.
«Господин Газизов все еще далек от получения этих денег, так и напишите.
Хочу напомнить, что «Спартак» по отношению к Газизову никогда не был истцом, давайте об этом помнить, процессуально все возможности еще не исчерпаны. И подача новых исков приостановит решение Уфы.
Но смотря интервью председателя Верховного суда Башкирии, смею предположить, что и сам суд не будет выносить неправовые решения. Поэтому это долгая «игра».
И если господин Газизов не начнет разговаривать, боюсь, что эти деньги он никогда не увидит. Клуб готов к диалогу, но не к безразмерным тратам», – сказала Завьялова.
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- «Спартак» должен выплатить Газизову 399 208 868 рублей в качестве выходного пособия.
- Московский клуб уже заплатил функционеру около 89 миллионов рублей и должен выплатить еще более 300 миллионов.
Eurostavka: «Спартак» потратил 3,6 миллиона рублей на организацию личной безопасности Газизова