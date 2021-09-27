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  • Адвокат «Спартака» – о 300 миллионах для Газизова: «Он никогда не увидит эти деньги, если не начнет разговаривать»

Адвокат «Спартака» – о 300 миллионах для Газизова: «Он никогда не увидит эти деньги, если не начнет разговаривать»

27 сентября 2021, 14:59
19

Татьяна Завьялова, представитель «Спартака» в двух судебных тяжбах с экс-гендиректором Шамилем Газизовым, рассказала о ходе дела.

«Господин Газизов все еще далек от получения этих денег, так и напишите.

Хочу напомнить, что «Спартак» по отношению к Газизову никогда не был истцом, давайте об этом помнить, процессуально все возможности еще не исчерпаны. И подача новых исков приостановит решение Уфы.

Но смотря интервью председателя Верховного суда Башкирии, смею предположить, что и сам суд не будет выносить неправовые решения. Поэтому это долгая «игра».

И если господин Газизов не начнет разговаривать, боюсь, что эти деньги он никогда не увидит. Клуб готов к диалогу, но не к безразмерным тратам», – сказала Завьялова.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • «Спартак» должен выплатить Газизову 399 208 868 рублей в качестве выходного пособия.
  • Московский клуб уже заплатил функционеру около 89 миллионов рублей и должен выплатить еще более 300 миллионов.

Eurostavka: «Спартак» потратил 3,6 миллиона рублей на организацию личной безопасности Газизова

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (19)
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neveldomha
1632744819
Во как)))) Получается председатель Верховного суда Башкирии во что то там играет? Да еще и до этого спора он выносил неправильные решения, а в споре с Газизовым вынесет правильное? Таня явно заигралась. Следует напомнить, что Спартак по отношению к Газизову был кинутым лохом, вот с такими вот представителями.
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Frankfurt Am Main
1632745486
А щёки не лопнут 300 млн
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ArReal
1632747191
Это же каким талантливым нужно быть, чтобы получать такие деньги?)))
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maygli
1632747715
Непрофессионализм юристов Спартака очевиден. Как можно составлять такие контракты? Плохо играет, плохо тренирует, плохо управляет, работает и т.д. никакой ответственности не несут. а попробуй расстаться с такими, так бешенную неустойку надо всем выплачивать. Юр. отдел в шею надо гнать, даже несмотря на то, что себя они тоже обезопасили золотыми парашютами.
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заткнитемнерот
1632752907
Я скажу так... если ты нагрёб денег подсуетившись на приватизации, это еще не значит, что ты научился ими управлять. Более того, по тебе тюрьма плачет.
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derrik2000
1632757336
Ещё одни "хрукт", который жаждет поживиться баблом на Федуне. Пусть. Дурак не один раз на грабли наступает, а делает из этого профессию.
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заткнитемнерот
1632766142
Увидит и еще как. Арбитраж принял решение, апелляция его не изменит. Значит наш дорогой Федун Иванович еще раз облажается на очередные народные 300 миллионов, за счет которых можно было бы например, решить проблему брошенных домашних животных в приютах. Но конечно очередной ******* для дорогой сожительницы вне конкуренции...
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maygli
1632771679
Думаю и адвокатша будет затягивать дело, чтоб как можно больше вытянуть с Федуна.
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Plyash
1632778839
Танюшка Завьялова известная шалунья в определённых кругах,такую каверзу завернёт-придумает,что с обеих сторон поимеет,причём прилично,а главное - никто из сторон ничего не поймёт.Дураков надо учить. Удачи тебе,Таня.
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zigbert
1632818806
Звучит оптимистично для Спартака. Однако быстро все это не закончится.
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