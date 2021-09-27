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    Адвокат «Спартака» – о 300 миллионах для Газизова: «Он никогда не увидит эти деньги, если не начнет разговаривать»

    Татьяна Завьялова, представитель «Спартака» в двух судебных тяжбах с экс-гендиректором Шамилем Газизовым, рассказала о ходе дела.

    «Господин Газизов все еще далек от получения этих денег, так и напишите.

    Хочу напомнить, что «Спартак» по отношению к Газизову никогда не был истцом, давайте об этом помнить, процессуально все возможности еще не исчерпаны. И подача новых исков приостановит решение Уфы.

    Но смотря интервью председателя Верховного суда Башкирии, смею предположить, что и сам суд не будет выносить неправовые решения. Поэтому это долгая «игра».

    И если господин Газизов не начнет разговаривать, боюсь, что эти деньги он никогда не увидит. Клуб готов к диалогу, но не к безразмерным тратам», – сказала Завьялова.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • «Спартак» должен выплатить Газизову 399 208 868 рублей в качестве выходного пособия.
    • Московский клуб уже заплатил функционеру около 89 миллионов рублей и должен выплатить еще более 300 миллионов.

    Eurostavka: «Спартак» потратил 3,6 миллиона рублей на организацию личной безопасности Газизова

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии10
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      Рейтинг: +193

      заткнитемнерот 26 минут назад

      Я скажу так... если ты нагрёб денег подсуетившись на приватизации, это еще не значит, что ты научился ими управлять. Более того, по тебе тюрьма плачет.

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      Рейтинг: +25308

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Э , вы чё ?! 3 очка в субботу получили ? Получили . Пора по счетам платить .

      2
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      Рейтинг: +4994

      maygli 1 час назад

      Непрофессионализм юристов Спартака очевиден. Как можно составлять такие контракты? Плохо играет, плохо тренирует, плохо управляет, работает и т.д. никакой ответственности не несут. а попробуй расстаться с такими, так бешенную неустойку надо всем выплачивать. Юр. отдел в шею надо гнать, даже несмотря на то, что себя они тоже обезопасили золотыми парашютами.

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      Рейтинг: +21283

      vladimir-7 > maygli 1 час назад

      Юристы у Федуна составляют и согласовывают договоры без
      финансовой ответственности за правильность составления и
      подписания документов, ведь деньги не свои личные, а чужие.

      2
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      Рейтинг: +4312

      AtticusFinch 2 часа назад

      Это же каким талантливым нужно быть, чтобы получать такие деньги?)))

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      Рейтинг: +2052

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Не, ну а что ей сказать - Я блефую, он железно получит деньги, мне зарплату даром платят?

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      Рейтинг: +24891

      silver29 2 часа назад

      Осмелюсь усомниться в ее профессионализме, грамотный юрист никогда не делает шапкозакидательских заявлений в отношении противоположной стороны до решения суда, отвечает уклончиво, и весь опыт судебных тяжб что-то не добавляет оптимизма, все контракты составлены так, что игроки получают отступные, а тренеры не хилые золотые парашюты (((( это скорей всего говорит о не грамотности юрслужбы клуба, у хорошего юриста и прошлогоднего снега не выиграешь при грамотно составленном контракте.

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      Рейтинг: +995

      Frankfurt Am Main 2 часа назад

      А щёки не лопнут 300 млн

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      Рейтинг: +369

      Завулон new new > Frankfurt Am Main 2 часа назад

      Представьте на минуту что эти деньги должны вам, представили, отлично. И так ,не лопнут....?

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      Рейтинг: +3309

      neveldomha 2 часа назад

      Во как)))) Получается председатель Верховного суда Башкирии во что то там играет? Да еще и до этого спора он выносил неправильные решения, а в споре с Газизовым вынесет правильное? Таня явно заигралась. Следует напомнить, что Спартак по отношению к Газизову был кинутым лохом, вот с такими вот представителями.

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