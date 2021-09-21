Eurostavka: «Спартак» потратил 3,6 миллиона рублей на организацию личной безопасности Газизова

Стали известны детали расторжения контракта Шамиля Газизова со «Спартаком».

По информации Eurostavka, стороны решили расторгнуть контракт 9 сентября 2020 года, и договорились о выплате 399 208 868 рублей в качестве выходного пособия.

Стороны договорились удержать 3 637 355 рублей из этой суммы – она была потрачена на «организацию личной безопасности Газизова».

Сообщается, что в случае продажи полузащитника Остона Урунова Газизов получит от «Спартака» 50% от суммы, превышающей 1 миллион евро. Он также получит 50% от суммы, если за Урунова предложат более 6 миллионов евро.

Даже если «Спартак» отклонит предложение по Урунову, клуб будет обязан выплатить Газизову указанную сумму. К примеру, экс-гендиректор «Спартака» получит 3 миллиона евро, если за футболиста предложат 7 миллионов.