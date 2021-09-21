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  • Eurostavka: «Спартак» потратил 3,6 миллиона рублей на организацию личной безопасности Газизова

Eurostavka: «Спартак» потратил 3,6 миллиона рублей на организацию личной безопасности Газизова

21 сентября 2021, 19:59
14

Стали известны детали расторжения контракта Шамиля Газизова со «Спартаком».

По информации Eurostavka, стороны решили расторгнуть контракт 9 сентября 2020 года, и договорились о выплате 399 208 868 рублей в качестве выходного пособия.

Стороны договорились удержать 3 637 355 рублей из этой суммы – она была потрачена на «организацию личной безопасности Газизова».

Сообщается, что в случае продажи полузащитника Остона Урунова Газизов получит от «Спартака» 50% от суммы, превышающей 1 миллион евро. Он также получит 50% от суммы, если за Урунова предложат более 6 миллионов евро.

Даже если «Спартак» отклонит предложение по Урунову, клуб будет обязан выплатить Газизову указанную сумму. К примеру, экс-гендиректор «Спартака» получит 3 миллиона евро, если за футболиста предложат 7 миллионов.

  • За пять лет контракта Газизов мог заработать в «Спартаке» 509 910 000 рублей.
  • «Спартаку» просрочил выплаты Газизову. Клубу предстоит выплатить неустойку в полном объеме.
  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

Источник: Eurostavka
Россия. Премьер-лига Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (14)
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alefreddy
1632245324
кто составлял такие условия в Магадан
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Юрэс
1632245811
ОТКУДА ТАКИЕ ДЕНЬГИ !?!?+??!?!?!?!?!?!?!??! ВЫ Е........СЬ ВАЩЖЩЩЩЩЩЩЕ!!!!!!!!
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JTherry
1632245910
Федун - чемпион по неэффективности вложения денег в футболе... ему бы в оловянные солдатики играть, а он зачем-то футбольный клуб себе купил...) а послушаешь его реплики про футбол - них*я ведь не понимает в футболе... и для чего ему такая дорогая игрушка, как Спартак..?
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paracetamol
1632247151
Ничё татарин Газизов еврея Федуна на бабки развел!
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portero
1632247333
охрана это наверное водитель охранник с арендой машины. Федуна кто-то убедил что контракт хороший, по Урунову.... с другой стороны для Федуна это копейки, на любимую игрушку.
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NewLife
1632247850
Манагеры, ё.в. мать
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Hoahin
1632248296
20 миллионов нищих в стране, а они сотнями миллионов рублей сорят просто так, страна-цирк =))
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paracetamol
1632293436
Неплохо Газизов на бездаре Урунове нажился!
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Кинстифа
1632296078
Какие идиоты составляют такие договоры..... Критинизм в Спартаке крепчает...
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slavа0508
1632308079
Зарема знатно с Газизовым лопухнулась . пригласила . потом уволила в итоге минус 400 лямов .....зато на усиление денег нет ....
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