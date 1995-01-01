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    Eurostavka: «Спартак» потратил 3,6 миллиона рублей на организацию личной безопасности Газизова

    Стали известны детали расторжения контракта Шамиля Газизова со «Спартаком».

    По информации Eurostavka, стороны решили расторгнуть контракт 9 сентября 2020 года, и договорились о выплате 399 208 868 рублей в качестве выходного пособия.

    Стороны договорились удержать 3 637 355 рублей из этой суммы – она была потрачена на «организацию личной безопасности Газизова».

    Сообщается, что в случае продажи полузащитника Остона Урунова Газизов получит от «Спартака» 50% от суммы, превышающей 1 миллион евро. Он также получит 50% от суммы, если за Урунова предложат более 6 миллионов евро.

    Даже если «Спартак» отклонит предложение по Урунову, клуб будет обязан выплатить Газизову указанную сумму. К примеру, экс-гендиректор «Спартака» получит 3 миллиона евро, если за футболиста предложат 7 миллионов.

    • За пять лет контракта Газизов мог заработать в «Спартаке» 509 910 000 рублей.
    • «Спартаку» просрочил выплаты Газизову. Клубу предстоит выплатить неустойку в полном объеме.
    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

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    Источник: Eurostavka

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +17002

      JTherry 5 минут назад

      Федун - чемпион по неэффективности вложения денег в футболе... ему бы в оловянные солдатики играть, а он зачем-то футбольный клуб себе купил...) а послушаешь его реплики про футбол - них*я ведь не понимает в футболе... и для чего ему такая дорогая игрушка, как Спартак..?

      0
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      Рейтинг: +768

      Юрэс 7 минут назад

      ОТКУДА ТАКИЕ ДЕНЬГИ !?!?+??!?!?!?!?!?!?!??!
      ВЫ Е........СЬ ВАЩЖЩЩЩЩЩЩЕ!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +299

      alefreddy 15 минут назад

      кто составлял такие условия в Магадан

      0
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      Рейтинг: +3506

      FENIX-SL 25 минут назад

      ахренеть какие суммы

      1
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      Рейтинг: +14367

      Garrincha58 28 минут назад

      а ещё говорят Зенит сорит деньгами тут вообще нонсенс какому то директору платят больше чем игрокам делающим результат деньги у них как фантики

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4948

      maygli 33 минуты назад

      Личная охрана Газизова? Кому он нужен? Просто деньги некуда девать?

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