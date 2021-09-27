РПЛ. ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» и поднялся на пятое место

В девятом туре РПЛ ЦСКА добыл выездную победу над «Нижним Новгородом» со счетом 2:0.

Москвичи забили по голу в каждом из таймов – отличились Бактиер Зайнутдинов и Ильзат Ахметов.

Набрав три очка, команда Алексея Березуцкого опередила «Рубин» и «Сочи», поднявшись на пятое место в турнирной таблице чемпионата. «Нижний Новгород» идет десятым.

Россия. РПЛ. 9-й тур

Нижний Новгород – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Зайнутдинов, 31; 0:2 – Ахметов, 63 (с пенальти).

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Масоэро, Гоцук, Кешкеш, Горбунов (Косарев, 79), Калинский, Бумаль (Шарипов, 69), Ткачук, Балай (Сулейманов, 46), Эннин (Берковский, 69).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Зайнутдинов, Ахметов (Дзагоев, 78), Обляков, Мухин, Яковлев (Кучаев, 64), Эджуке (Набабкин, 83), Чалов.

Предупреждения: Ткачук, 29; Балай, 37; Гоцук, 85 – нет.

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