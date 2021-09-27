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  • РПЛ. ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» и поднялся на пятое место

РПЛ. ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» и поднялся на пятое место

27 сентября 2021, 20:55
30

В девятом туре РПЛ ЦСКА добыл выездную победу над «Нижним Новгородом» со счетом 2:0.

Москвичи забили по голу в каждом из таймов – отличились Бактиер Зайнутдинов и Ильзат Ахметов.

Набрав три очка, команда Алексея Березуцкого опередила «Рубин» и «Сочи», поднявшись на пятое место в турнирной таблице чемпионата. «Нижний Новгород» идет десятым.

Россия. РПЛ. 9-й тур

Нижний Новгород – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Зайнутдинов, 31; 0:2 – Ахметов, 63 (с пенальти).

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Масоэро, Гоцук, Кешкеш, Горбунов (Косарев, 79), Калинский, Бумаль (Шарипов, 69), Ткачук, Балай (Сулейманов, 46), Эннин (Берковский, 69).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Зайнутдинов, Ахметов (Дзагоев, 78), Обляков, Мухин, Яковлев (Кучаев, 64), Эджуке (Набабкин, 83), Чалов.

Предупреждения: Ткачук, 29; Балай, 37; Гоцук, 85 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород ЦСКА
Комментарии (30)
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CSKA №1
1632765570
Молодцы,продолжаем!
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Marat A.
1632765653
С Победой ЦСКА!!!!
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balam
1632765887
молодцы армейцы.могем еще.Нижнему -не унывать
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CSKA57
1632765920
Молодцы! Так продолжать!
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Dr.Metal
1632766025
С победой, Армия!
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insider_retro
1632766306
Как-то всё со скрипом, на тоненького и без запаса... Тренируются-тренируются, а эффект никудышный... С победой, конечно, армейцев! Но до ликования ещё далеко...
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Alex Y
1632767636
ЦСКА с победой)
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vladimir-7
1632768186
Всех армейцев с победой, с очень нужной победой, надо и дальше продолжать побеждать и подниматься в турнирной таблице РПЛ. Удачи и красивых побед, ПФК ЦСКА.
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OOOVVV.
1632769194
Почитал почти все комментарии, во первых, болельщиков ЦСКА с бесспорной победой.во вторых АВБ как тренер не плох, команда прогрессирует, игроки выкладываются, а не валяют дурака, В третьих, С ПОБЕДОЙ, друзья !!
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Plyash
1632769570
Лошадки,с победой! А то Сашка Кержак раньше времени репу стал подымать,пусть ещё поработает,салажёнок.
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