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    РПЛ. ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» и поднялся на пятое место

    В девятом туре РПЛ ЦСКА добыл выездную победу над «Нижним Новгородом» со счетом 2:0.

    Москвичи забили по голу в каждом из таймов – отличились Бактиер Зайнутдинов и Ильзат Ахметов.

    Набрав три очка, команда Алексея Березуцкого опередила «Рубин» и «Сочи», поднявшись на пятое место в турнирной таблице чемпионата. «Нижний Новгород» идет десятым.

    Россия. РПЛ. 9-й тур

    Нижний Новгород – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Зайнутдинов, 31; 0:2 – Ахметов, 63 (с пенальти).

    «Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Масоэро, Гоцук, Кешкеш, Горбунов (Косарев, 79), Калинский, Бумаль (Шарипов, 69), Ткачук, Балай (Сулейманов, 46), Эннин (Берковский, 69).

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Зайнутдинов, Ахметов (Дзагоев, 78), Обляков, Мухин, Яковлев (Кучаев, 64), Эджуке (Набабкин, 83), Чалов.

    Предупреждения: Ткачук, 29; Балай, 37; Гоцук, 85 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:55
    Комментарии31
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      Рейтинг: +10

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      Рейтинг: +2451

      ААМ 42 минуты назад

      ЦСКА не убедил, а Нижний готовится к возврату в ФНЛ

      0
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      Рейтинг: +8109

      playsh 52 минуты назад

      Лошадки,с победой! А то Сашка Кержак раньше времени репу стал подымать,пусть ещё поработает,салажёнок.

      2
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      Рейтинг: +530

      OOOVVV. 58 минут назад

      Почитал почти все комментарии, во первых,
      болельщиков ЦСКА с бесспорной победой.во вторых АВБ как тренер
      не плох, команда прогрессирует, игроки выкладываются, а не валяют дурака, В третьих, С ПОБЕДОЙ, друзья !!

      2
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      Рейтинг: +21301

      vladimir-7 1 час назад

      Всех армейцев с победой, с очень нужной победой, надо и дальше продолжать побеждать и подниматься в турнирной таблице РПЛ.
      Удачи и красивых побед, ПФК ЦСКА.

      5
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      Рейтинг: +1166

      Alex Y 1 час назад

      ЦСКА с победой)

      6
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      Рейтинг: +67641

      insider_retro 1 час назад

      Как-то всё со скрипом, на тоненького и без запаса...
      Тренируются-тренируются, а эффект никудышный...
      С победой, конечно, армейцев! Но до ликования ещё далеко...

      8
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      Рейтинг: +1261

      Олег1204 > insider_retro 1 час назад

      Для такого состава и тренера норм

      1
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      Рейтинг: +52253

      portero 1 час назад

      Везение Кержа закончилось, пора Нижнему в зону вылета опускаться....

      4
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      Рейтинг: +52253

      portero > portero 1 час назад

      А ЦСКА наверх...

      6
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      Рейтинг: +588

      Sancho010365 > portero 1 час назад

      Но после игры с Краснодаром немного вниз. Только без обид. Не нравится игра ЦСКА. Могу слушать других с удовольствием, ну не нравится и не первый год. Сплошная беготня, авось повезёт. Каша, это только для НН и КС.

      3
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      Рейтинг: +21301

      vladimir-7 > Sancho010365 55 минут назад

      Так не заходи на поздравления и обсуждения этих игр.

      1
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      Рейтинг: +1405

      Dr.Metal 1 час назад

      С победой, Армия!

      9
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      Рейтинг: +10337

      житель СПб > Dr.Metal 38 секунд назад

      Ну Армия то здесь совершенно не при чем. При всем к ней огромном уважении. Для Армии как раз это (нынешний ЦСКА + Гинер) не очень и уважительно.

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      Рейтинг: +2778

      CSKA57 1 час назад

      Молодцы! Так продолжать!

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