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  • Карпин убрал восемь игроков из расширенного состава сборной

Карпин убрал восемь игроков из расширенного состава сборной

27 сентября 2021, 23:27
12

Восемь футболистов выбыли из заявки сборной России по сравнению с расширенным составом, опубликованным неделю назад.

Изначально вызов в национальную команду получили 34 игрока, теперь их осталось 26.

Главный тренер сборной Валерий Карпин убрал Станислава Крицюка («Зенит»), Станислава Магкеева («Локомотив»), Вячеслава Караваева («Зенит»), Максима Мухина (ЦСКА), Зелимхана Бакаева («Спартак»), Антона Зиньковского («Крылья Советов»), Константина Тюкавина («Динамо») и Артема Дзюбу («Зенит»).

  • Россияне 8 октября в Казани сыграют со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.
  • Команда Карпина идет на 2-м месте в отборочной группе ЧМ-2022, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Карпин – об итоговой заявке сборной на октябрьские игры: «В списке возможны изменения»

Кафанов – о невызове Крицюка в сборную: «Нет уверенности, что он находится в оптимальном психологическом состоянии»

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Дзюба Артем Крицюк Станислав Караваев Вячеслав Бакаев Зелимхан Зиньковский Антон Магкеев Станислав Мухин Максим Тюкавин Константин Карпин Валерий
Комментарии (12)
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Plyash
1632774740
Своя рука владыка,уж Дзюбло то знает. Бог Вам в помощь,Валерий Георгиевич.
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derrik2000
1632775566
А не пожалеет ли Валера, что Тюкавина "отцепил"??? Больше никого из "отцепленных" не жалко, за исключением, пожалуй, Зиньковского. Но этот своё возьмёт, если будет так же упорно тренироваться, полностью выкладываться на поле, показывая свои лучшие качества и перейдёт в какую-нибудь столичную команду. С учётом того, как у Шварца раскрывается молодёжь, Динамо, конечно, предпочтительнее. Ну, или к Гончаренко в Краснодар: там тоже, как я понял, очень симпатичную командочку, не имея за спиной груза гигантского информационного пресса, белорус собирает. Удачи ему.
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житель СПб
1632775793
А может, и прав был Артем? - Предвидел...
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portero
1632803541
Зачем четвертый вооотчик Лунев, лавочник... лучше бы Зиньковского оставил, у него и то шанс больше на выход на поле, чем у четвертого воротчика....
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каа
1632806755
Мухин и Зиньковский не были бы лишними...
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zigbert
1632815130
Зиньковский не помешал бы но Карпину видней кого брать.
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