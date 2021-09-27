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    Карпин убрал восемь игроков из расширенного состава сборной

    Восемь футболистов выбыли из заявки сборной России по сравнению с расширенным составом, опубликованным неделю назад.

    Изначально вызов в национальную команду получили 34 игрока, теперь их осталось 26.

    Главный тренер сборной Валерий Карпин убрал Станислава Крицюка («Зенит»), Станислава Магкеева («Локомотив»), Вячеслава Караваева («Зенит»), Максима Мухина (ЦСКА), Зелимхана Бакаева («Спартак»), Антона Зиньковского («Крылья Советов»), Константина Тюкавина («Динамо») и Артема Дзюбу («Зенит»).

    • Россияне 8 октября в Казани сыграют со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.
    • Команда Карпина идет на 2-м месте в отборочной группе ЧМ-2022, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

    Карпин – об итоговой заявке сборной на октябрьские игры: «В списке возможны изменения»

    Кафанов – о невызове Крицюка в сборную: «Нет уверенности, что он находится в оптимальном психологическом состоянии»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    27.09.2021 23:27
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10339

      житель СПб 1 час назад

      А может, и прав был Артем? - Предвидел...

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      Рейтинг: +17027

      derrik2000 1 час назад

      А не пожалеет ли Валера, что Тюкавина "отцепил"???
      Больше никого из "отцепленных" не жалко, за исключением, пожалуй, Зиньковского.
      Но этот своё возьмёт, если будет так же упорно тренироваться, полностью выкладываться на поле, показывая свои лучшие качества и перейдёт в какую-нибудь столичную команду.
      С учётом того, как у Шварца раскрывается молодёжь, Динамо, конечно, предпочтительнее.
      Ну, или к Гончаренко в Краснодар: там тоже, как я понял, очень симпатичную командочку, не имея за спиной груза гигантского информационного пресса, белорус собирает.
      Удачи ему.

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      Рейтинг: +6867

      Рубинище > derrik2000 33 минуты назад

      Зелёный он ещё пока и приличными защитниками тормозит пока, лишь бы вторым Игнатьавым не стал. А так всё правильно вроде убрал.

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      Рейтинг: +8118

      playsh 1 час назад

      Своя рука владыка,уж Дзюбло то знает.
      Бог Вам в помощь,Валерий Георгиевич.

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