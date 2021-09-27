Карпин убрал восемь игроков из расширенного состава сборной

Восемь футболистов выбыли из заявки сборной России по сравнению с расширенным составом, опубликованным неделю назад.

Изначально вызов в национальную команду получили 34 игрока, теперь их осталось 26.

Главный тренер сборной Валерий Карпин убрал Станислава Крицюка («Зенит»), Станислава Магкеева («Локомотив»), Вячеслава Караваева («Зенит»), Максима Мухина (ЦСКА), Зелимхана Бакаева («Спартак»), Антона Зиньковского («Крылья Советов»), Константина Тюкавина («Динамо») и Артема Дзюбу («Зенит»).

Россияне 8 октября в Казани сыграют со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.

Команда Карпина идет на 2-м месте в отборочной группе ЧМ-2022, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Карпин – об итоговой заявке сборной на октябрьские игры: «В списке возможны изменения»

Кафанов – о невызове Крицюка в сборную: «Нет уверенности, что он находится в оптимальном психологическом состоянии»