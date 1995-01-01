Главные новости дня. Семин ушел из «Ростова», Путин предложил провести еще один ЧМ в России

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +371

      aldo conte 30 минут назад

      Обещалкин Путин в очередной раз хочет купить чиновников ФИФА, а народу впарить надежду на еще одни праздник. Всё для блага народа за его же деньги, ну и друзьям президента немножко на безбедную старость.

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