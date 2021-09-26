Главные новости дня. Семин ушел из «Ростова», Путин предложил провести еще один ЧМ в России

РПЛ. «Спартак» обыграл «Уфу», «Зенит одержал волевую победу над «Крыльями», «Локомотив» сыграл вничью с «Химками».

Тиль сделал дубль во второй игре подряд. Он забил 12 голов в 15 матчах после ухода из «Спартака».

Газизов: «Агаларов получает чуть больше 150 тысяч рублей. Готов ли я его продать? Это смешно».

«Чемпионат»: у Магкеева диагностирован разрыв крестообразной связки.

Дзюба вышел на 2-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата России, до рекорда – 3 гола.

Путин предложил рассмотреть возможность проведения еще одного ЧМ в России.

Гвардиола – новый рекордсмен «Манчестер Сити» по числу побед.

Семин покинул пост главного тренера «Ростова». Тедеев – исполняющий обязанности.

Семин: «Ни в коем случае не собираюсь завершать тренерскую карьеру».

«РБ-Спорт»: Клейменов спас «Спартак» от двух взрывов в инфополе, связанных с Федуном.