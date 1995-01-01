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    РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями Советов»; Дзюба забил во второй игре подряд

    В девятом туре РПЛ «Зенит» дома переиграл «Крылья Советов» со счетом 2:1.

    Победу петербуржцам принесли голы Артема Дзюбы и Алексея Сутормина с пенальти. У самарцев забил Антон Зиньковский.

    «Зенит» закрепил свое лидерство в чемпионате, набрав 23 очка в девяти турах.

    Россия. РПЛ. 9-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Зиньковский, 14; 1:1 – Дзюба, 35; 2:1 – Сутормин (с пенальти), 79.

    «Зенит»: Крицюк, Чистяков, Ракицкий (Круговой, 72), Сантос, Сутормин, Кузяев (Ерохин, 46), Барриос, Вендел, Клаудиньо (Мостовой, 72), Дзюба (Азмун, 80), Малком (Кравцов, 87).

    «Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Зиньковский, Якуба (Пруцев, 68), Ежов (Пиняев, 85), Иванисеня (Цыпченко, 87), Сергеев (Бейл, 85), Глушенков (Сарвели, 68).

    Предупреждения: Кузяев, 26; Ерохин, 55 – Зеффан, 5; Глушенков, 9; Сергеев, 71; Зиньковский, 79; Солдатенков, 85.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:26
    Комментарии81
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      Рейтинг: +2631

      Derzkiy1 9 минут назад

      Вот самим уже не смешно за такое пенальти давать???? За***ли со своим газпромом!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6425

      владимир миронов 14 минут назад

      Опять зенита за уши тянут? Пожалейте, оторвутся уши.

      1
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      ...
      Рейтинг: +524

      Sancho010365 > владимир миронов 4 минуты назад

      Я за Зенит и Сергея Богдановича Семака, уважаю его как игрока Рубина, Зенита. Но сейчас игру Зенита с 2009 годом не сравнить. И что я не прав.

      0
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      Рейтинг: +810

      SuperNils 41 минуту назад

      Опачки.... Левая пенка в конце игры.... Вот это да.....

      1
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      Рейтинг: -781

      Вот оно чё Михалыч 47 минут назад

      Дзюба забил во второй игре подряд========Гыыы...А за сборную ссс.с.ука играть не хоче...Типа не в форме...Драчить у него формы хватае )))

      2
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      Рейтинг: +524

      Sancho010365 49 минут назад

      Вашу реакцию на игру не удивила. Возможно в среду с Зенитом на табло будет ничейный результат, остальным командам Зенит сольёт, понятно. Ну а в Швеции нас ждёт поражение и четвёртое место. Это также результат судейской работы в РПЛ. Мы это проходили, когда судьи Динамо К. на зло Шахтёру тащили за уши на первое место, а в ЛЧ команда сливала все 6 матчей, причём мы ставили либо 0:2 либо 0:3. Без обмана, это в тот год когда Зенит с Денисовым, Аршавиным, Зыряновым выиграли ЛЕ.

      5
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      Рейтинг: +12026

      ilichkadr > Sancho010365 38 минут назад

      А ты хто, диванный аналитик или контуженный хохол?

      4
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      ...
      Рейтинг: +521

      Блямба > ilichkadr 27 минут назад

      нормальный он хохол..адекватный "пятый колоннарий"
      просто к Текиле не ту соль сегодня ломанул с дуру..
      и не с лаймом..
      и не к Текиле..)

      1
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      ...
      Рейтинг: +12026

      ilichkadr > Блямба 22 минуты назад

      Не, без претензий, хохол он и в Африке хохол.

      2
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      Рейтинг: -781

      Вот оно чё Михалыч > ilichkadr 9 минут назад

      Точно. Ватник он и в Турции ватник....Пьяный, ссыт в бассейн с истошным воплем ---Тааагииииил ! )))

      0
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      Рейтинг: +2762

      ySS 50 минут назад

      С виталиковой победой!
      Так, и только так, становятся чемпионами!

      6
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      Рейтинг: +1254

      Олег1204 51 минуту назад

      Удачи шведам в игре с бомжами

      5
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      Рейтинг: +12026

      ilichkadr > Олег1204 42 минуты назад

      А Спартаку не очень жидко обосраться с Наполи.

      5
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      Рейтинг: +358

      Завулон new new > Олег1204 20 минут назад

      Извиняюсь Олег , но вы Идиот, нет дважды идиот( хотя с медицинской точки зрения дважды не бывает). Я ,понимаю что вам как личности не нравится лучший клуб России(бывает).Но в данном контексте мы боем за все наши клубы. И да, за секту на букву 'С" я тоже буду болеть.

      2
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      Рейтинг: -153

      diamondfan 54 минуты назад

      Зенит - Чемпион!

      4
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      Рейтинг: +52121

      portero 58 минут назад

      ну ладно, в РПЛ победа...
      но как со шведами играть? что-то пяточки Клаудиньо в этой игре не работали....

      4
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      Рейтинг: +12026

      ilichkadr > portero 52 минуты назад

      Думаю, что со шведами справимся, а дальше посмотрим.

      1
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      Рейтинг: +5010

      Из Твери Леха 59 минут назад

      С волевой и достойной победой! Но ожидал большего.

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