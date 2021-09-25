РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями Советов»; Дзюба забил во второй игре подряд

В девятом туре РПЛ «Зенит» дома переиграл «Крылья Советов» со счетом 2:1.

Победу петербуржцам принесли голы Артема Дзюбы и Алексея Сутормина с пенальти. У самарцев забил Антон Зиньковский.

«Зенит» закрепил свое лидерство в чемпионате, набрав 23 очка в девяти турах.

Россия. РПЛ. 9-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Зиньковский, 14; 1:1 – Дзюба, 35; 2:1 – Сутормин (с пенальти), 79.

«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Ракицкий (Круговой, 72), Сантос, Сутормин, Кузяев (Ерохин, 46), Барриос, Вендел, Клаудиньо (Мостовой, 72), Дзюба (Азмун, 80), Малком (Кравцов, 87).

«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Зиньковский, Якуба (Пруцев, 68), Ежов (Пиняев, 85), Иванисеня (Цыпченко, 87), Сергеев (Бейл, 85), Глушенков (Сарвели, 68).

Предупреждения: Кузяев, 26; Ерохин, 55 – Зеффан, 5; Глушенков, 9; Сергеев, 71; Зиньковский, 79; Солдатенков, 85.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ