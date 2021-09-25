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  • РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями Советов»; Дзюба забил во второй игре подряд

РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями Советов»; Дзюба забил во второй игре подряд

25 сентября 2021, 18:26
89

В девятом туре РПЛ «Зенит» дома переиграл «Крылья Советов» со счетом 2:1.

Победу петербуржцам принесли голы Артема Дзюбы и Алексея Сутормина с пенальти. У самарцев забил Антон Зиньковский.

«Зенит» закрепил свое лидерство в чемпионате, набрав 23 очка в девяти турах.

Россия. РПЛ. 9-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Зиньковский, 14; 1:1 – Дзюба, 35; 2:1 – Сутормин (с пенальти), 79.

«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Ракицкий (Круговой, 72), Сантос, Сутормин, Кузяев (Ерохин, 46), Барриос, Вендел, Клаудиньо (Мостовой, 72), Дзюба (Азмун, 80), Малком (Кравцов, 87).

«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Зиньковский, Якуба (Пруцев, 68), Ежов (Пиняев, 85), Иванисеня (Цыпченко, 87), Сергеев (Бейл, 85), Глушенков (Сарвели, 68).

Предупреждения: Кузяев, 26; Ерохин, 55 – Зеффан, 5; Глушенков, 9; Сергеев, 71; Зиньковский, 79; Солдатенков, 85.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов
Комментарии (89)
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33!
1632583743
Мешкову - пожизненную дисквалификацию! таких левых пенальти давно не видел)))
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Томик
1632583882
Был бы болельщиком "Крыльев" - были бы одни нецензурные слова. А так скажу, что Мешков просто сожрал "Крылья Советов". Нагло и безцеремонно.
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NewLife
1632584072
Никаких чувств кроме брезгливости от продажного судейства Мешкова не испытываю. Не замечает фолы бомжей и свистит постоянного против Крыльев. Не реагирует на вопиющее нарушение Барриоса, цеплявшего сзади выходившего один на один Сергеева и тут же услужливо назначает пенальти после явной симуляции зюбы. Жаль немытых, готовых унижаться перед Крыльями и всем футбольным миром, добывая такую победу, потеряв последние остатки стыда и совести. Повесят вам медали, только по этим медалям будут течь судейские сопли, чтобы кто не говорил про божью росу.
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JTherry
1632584093
дельфин-дзю покорил Мешка своим "артистизмом", раньше-то - все больше рукой помогал, а теперь "нарисовал" левейшую пенку... и Барриос - мерзейшее существо в защите зенит, будто "черного" таракана раздавил, такая вонь от него...
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JTherry
1632584541
поражает трактовка игровых моментов: фол у Крыльев - "грубая игра", фол у зины - "игровой момент", - практика двойных стандартов в действии на патч-тв...
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_Marqella_
1632584667
Зенит с заслуженной победой!!!! Крылья молодцы, смотрелись очень хорошо !!!! Зенит-чемпион !!!!
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portero
1632584980
ну ладно, в РПЛ победа... но как со шведами играть? что-то пяточки Клаудиньо в этой игре не работали....
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владимир миронов
1632587614
Опять зенита за уши тянут? Пожалейте, оторвутся уши.
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portero
1632589737
Ломаев супер, да и Крылья молодцы! Но всё же пенка левая, не будет такой халявы в ЛЧ. Жаль что Крылья опять попали под судеек, часто слишком им достаётся..
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Plyash
1632598093
Крылышки молодцы,но против судьи играть непросто...
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