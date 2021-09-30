Введите ваш ник на сайте
Материалы

Зенит - Крылья Советов

25.09.2021, Суббота, 16:30 мск Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 9 тур Зенит - Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
24 тур
26 июня, пятница 20:30 Зенит 2:1 Крылья Советов
14 тур
27 октября, воскресенье 14:00 Крылья Советов 0:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
26 тур
28 апреля, воскресенье 16:30 Зенит 4:2 Крылья Советов
12 тур
29 октября, понедельник 18:00 Крылья Советов 0:1 Зенит
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
28 тур
13 мая, суббота 16:00 Крылья Советов 1:3 Зенит
14 тур
20 ноября, воскресенье 19:30 Зенит 3:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
21 тур
20 марта, воскресенье 14:30 Крылья Советов 0:2 Зенит
7 тур
29 августа, суббота 17:00 Зенит 1:3 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
22 тур
24 марта, понедельник 19:00 Зенит 2:1 Крылья Советов
10 тур
25 сентября, среда 18:15 Крылья Советов 1:4 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
7 апреля, воскресенье 13:30 Зенит 1:0 Крылья Советов
9 тур
22 сентября, суббота 18:00 Крылья Советов 2:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
21 тур
20 августа, суббота 18:15 Крылья Советов 2:5 Зенит
6 тур
24 апреля, воскресенье 16:45 Зенит 3:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига 2010
30 тур
28 ноября, воскресенье 14:00 Зенит 0:0 Крылья Советов
1 тур
13 марта, суббота 13:00 Крылья Советов 0:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2009
22 тур
20 сентября, воскресенье 18:30 Крылья Советов 0:1 Зенит
8 тур
10 мая, воскресенье 16:30 Зенит 2:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2008
19 тур
24 августа, воскресенье 15:00 Крылья Советов 0:3 Зенит
5 тур
13 апреля, воскресенье 14:00 Зенит 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2007
22 тур
25 августа, суббота 18:30 Крылья Советов 1:3 Зенит
8 тур
6 мая, воскресенье 14:00 Зенит 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2006
19 тур
17 сентября, воскресенье 00:00 Зенит 1:0 Крылья Советов
4 тур
9 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 3:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2005
21 тур
28 августа, воскресенье 20:00 Зенит 4:1 Крылья Советов
6 тур
23 апреля, суббота 14:00 Крылья Советов 3:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2004
22 тур
11 сентября, суббота 00:00 Крылья Советов 0:1 Зенит
11 тур
16 мая, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2003
17 тур
19 июля, суббота 00:00 Зенит 2:2 Крылья Советов
14 тур
23 июня, понедельник 00:00 Крылья Советов 2:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2002
30 тур
17 ноября, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Крылья Советов
7 тур
13 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Зенит
Чемпионат России 2001
21 тур
11 августа, суббота 00:00 Зенит 1:1 Крылья Советов
7 тур
28 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Зенит
Чемпионат России 2000
27 тур
14 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 0:1 Зенит
13 тур
19 июня, понедельник 00:00 Зенит 3:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1999
28 тур
23 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 3:2 Зенит
14 тур
3 июля, суббота 00:00 Зенит 3:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1998
28 тур
17 октября, суббота 00:00 Зенит 2:0 Крылья Советов
13 тур
21 июня, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:2 Зенит
Чемпионат России 1997
30 тур
4 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Зенит
13 тур
14 июня, суббота 00:00 Зенит 0:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1996
33 тур
25 октября, пятница 00:00 Крылья Советов 1:0 Зенит
16 тур
10 июля, среда 00:00 Зенит 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 12 тур
1 июля, среда 00:00 Зенит 0:0 Крылья Советов
Первый этап, 4 тур
12 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:0 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
...
  • ...
    Рейтинг: +3007

    h3LL1k 27 сентября 2021, 01:23

    Мешков лучший!!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 26 сентября 2021, 12:54

    Зенит с победой !!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 25 сентября 2021, 18:33

    Хвала газпрому!Не зря говорят газпром национальное достояние только наверно еврейской нации

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +18610

    ilichkadr > Ёжик в тумане 25 сентября 2021, 18:44

    Пора садиться на газовую трубу или ЭГО не позволяет?

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2467

    Аид666 25 сентября 2021, 18:33

    да сразу уже медальки вешайте Зениту, и выводите из чемпионата... Пусть остальные нормально играют...

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +18610

    ilichkadr > Аид666 25 сентября 2021, 18:52

    Вся беда в том, что остальные нормально играть не умеют. Посмотри как играли в 70-е годы прошлого века и будет тебе счастье.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +469

    BoaSnake > Аид666 25 сентября 2021, 19:10

    А что сейчас остальным мешает нормально играть? А-а-а-а, так вот почему кони так плохо бегают, все из-за того, что Зениту медальки не дают, это они так протест выражают!

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 25 сентября 2021, 18:22

    Дзюба молодец!Так держать!Ведь бомжи не умеют без левых пеналей выигрывать.За сборную однажды такая фигня тоже прокатила,но нам все равно к сожалению не подфартило

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +18610

    ilichkadr > Ёжик в тумане 25 сентября 2021, 18:27

    Да ладно тебе. Уже не интересно про подобное кукарекать.

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +18610

    ilichkadr > пудель бдсм-щик 25 сентября 2021, 18:42

    Не, не про Дзюбу, а про то, что Газпром всё купил. Зенит сильнейший клуб РПЛ как по составу, так и по игре. Как ни странно это слышать, но это факт и конкурентов нет.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +18610

    ilichkadr 25 сентября 2021, 18:14

    Артёмка шлепнулся знатно, если не сказать очень профессионально. Даже Мешков поверил без ВАРа.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2551

    Челнинец 25 сентября 2021, 18:14

    а что удивляться если везде сидят газпромовские!

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2638

    Andrering87 25 сентября 2021, 18:12

    Такой левак поставили, такой бред... Проплачено

    7
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2551

    Челнинец 25 сентября 2021, 18:11

    а иначе никак, ибо по другому не умеем, липовые же! купим все

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +229

    Nevskij 25 сентября 2021, 18:10

    Столько повторов, а вот пенальти там не очень видно. Прямо скажем, совсем не видно.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 