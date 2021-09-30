Зенит - Крылья Советов

Мешков лучший!!!
|24 тур
|26 июня, пятница
|20:30
|Зенит
|2:1
|Крылья Советов
|14 тур
|27 октября, воскресенье
|14:00
|Крылья Советов
|0:2
|Зенит
|24 тур
|26 июня, пятница
|20:30
|Зенит
|2:1
|Крылья Советов
|14 тур
|27 октября, воскресенье
|14:00
|Крылья Советов
|0:2
|Зенит
|26 тур
|28 апреля, воскресенье
|16:30
|Зенит
|4:2
|Крылья Советов
|12 тур
|29 октября, понедельник
|18:00
|Крылья Советов
|0:1
|Зенит
|28 тур
|13 мая, суббота
|16:00
|Крылья Советов
|1:3
|Зенит
|14 тур
|20 ноября, воскресенье
|19:30
|Зенит
|3:1
|Крылья Советов
|21 тур
|20 марта, воскресенье
|14:30
|Крылья Советов
|0:2
|Зенит
|7 тур
|29 августа, суббота
|17:00
|Зенит
|1:3
|Крылья Советов
|22 тур
|24 марта, понедельник
|19:00
|Зенит
|2:1
|Крылья Советов
|10 тур
|25 сентября, среда
|18:15
|Крылья Советов
|1:4
|Зенит
|23 тур
|7 апреля, воскресенье
|13:30
|Зенит
|1:0
|Крылья Советов
|9 тур
|22 сентября, суббота
|18:00
|Крылья Советов
|2:2
|Зенит
|21 тур
|20 августа, суббота
|18:15
|Крылья Советов
|2:5
|Зенит
|6 тур
|24 апреля, воскресенье
|16:45
|Зенит
|3:0
|Крылья Советов
|30 тур
|28 ноября, воскресенье
|14:00
|Зенит
|0:0
|Крылья Советов
|1 тур
|13 марта, суббота
|13:00
|Крылья Советов
|0:1
|Зенит
|22 тур
|20 сентября, воскресенье
|18:30
|Крылья Советов
|0:1
|Зенит
|8 тур
|10 мая, воскресенье
|16:30
|Зенит
|2:0
|Крылья Советов
|19 тур
|24 августа, воскресенье
|15:00
|Крылья Советов
|0:3
|Зенит
|5 тур
|13 апреля, воскресенье
|14:00
|Зенит
|1:1
|Крылья Советов
|22 тур
|25 августа, суббота
|18:30
|Крылья Советов
|1:3
|Зенит
|8 тур
|6 мая, воскресенье
|14:00
|Зенит
|1:1
|Крылья Советов
|19 тур
|17 сентября, воскресенье
|00:00
|Зенит
|1:0
|Крылья Советов
|4 тур
|9 апреля, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|3:2
|Зенит
|21 тур
|28 августа, воскресенье
|20:00
|Зенит
|4:1
|Крылья Советов
|6 тур
|23 апреля, суббота
|14:00
|Крылья Советов
|3:0
|Зенит
|22 тур
|11 сентября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:1
|Зенит
|11 тур
|16 мая, воскресенье
|00:00
|Зенит
|1:2
|Крылья Советов
|17 тур
|19 июля, суббота
|00:00
|Зенит
|2:2
|Крылья Советов
|14 тур
|23 июня, понедельник
|00:00
|Крылья Советов
|2:1
|Зенит
|30 тур
|17 ноября, воскресенье
|00:00
|Зенит
|1:2
|Крылья Советов
|7 тур
|13 апреля, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Зенит
|21 тур
|11 августа, суббота
|00:00
|Зенит
|1:1
|Крылья Советов
|7 тур
|28 апреля, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Зенит
|27 тур
|14 октября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:1
|Зенит
|13 тур
|19 июня, понедельник
|00:00
|Зенит
|3:0
|Крылья Советов
|28 тур
|23 октября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|3:2
|Зенит
|14 тур
|3 июля, суббота
|00:00
|Зенит
|3:1
|Крылья Советов
|28 тур
|17 октября, суббота
|00:00
|Зенит
|2:0
|Крылья Советов
|13 тур
|21 июня, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|1:2
|Зенит
|30 тур
|4 октября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Зенит
|13 тур
|14 июня, суббота
|00:00
|Зенит
|0:0
|Крылья Советов
|33 тур
|25 октября, пятница
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Зенит
|16 тур
|10 июля, среда
|00:00
|Зенит
|1:0
|Крылья Советов
|Первый этап, 12 тур
|1 июля, среда
|00:00
|Зенит
|0:0
|Крылья Советов
|Первый этап, 4 тур
|12 апреля, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Зенит
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66:28
|+38
|65
|2.
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54:30
|+24
|56
|3.
|Динамо М
|30
|16
|5
|9
|53:41
|+12
|53
|4.
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42:30
|+12
|50
|5.
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42:29
|+13
|50
|6.
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43:39
|+4
|48
|7.
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36:38
|-2
|42
|8.
|Крылья Советов
|30
|12
|5
|13
|39:36
|+3
|41
|9.
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47:51
|-4
|38
|10.
|Спартак М
|30
|10
|8
|12
|37:41
|-4
|38
|11.
|Пари НН
|30
|8
|9
|13
|26:39
|-13
|33
|12.
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27:35
|-8
|33
|13.
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34:47
|-13
|32
|14.
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29:40
|-11
|30
|15.
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34:56
|-22
|29
|16.
|Арсенал Т
|30
|5
|8
|17
|30:59
|-29
|23
Зенит с победой !!!
Хвала газпрому!Не зря говорят газпром национальное достояние только наверно еврейской нации
Пора садиться на газовую трубу или ЭГО не позволяет?
да сразу уже медальки вешайте Зениту, и выводите из чемпионата... Пусть остальные нормально играют...
Дзюба молодец!Так держать!Ведь бомжи не умеют без левых пеналей выигрывать.За сборную однажды такая фигня тоже прокатила,но нам все равно к сожалению не подфартило
Да ладно тебе. Уже не интересно про подобное кукарекать.
Не, не про Дзюбу, а про то, что Газпром всё купил. Зенит сильнейший клуб РПЛ как по составу, так и по игре. Как ни странно это слышать, но это факт и конкурентов нет.
Такой левак поставили, такой бред... Проплачено
Столько повторов, а вот пенальти там не очень видно. Прямо скажем, совсем не видно.