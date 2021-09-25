«Чемпионат»: у Магкеева диагностирован разрыв крестообразной связки

Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев выбыл на длительный срок.

Как пишет «Чемпионат», у 22-летнего россиянина диагностирован разрыв передней крестообразной связки. На следующей неделе ему предстоит операция.

Игрок получил травму в матче против «Химок» (0:0).