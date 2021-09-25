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    «Чемпионат»: у Магкеева диагностирован разрыв крестообразной связки

    Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев выбыл на длительный срок.

    Как пишет «Чемпионат», у 22-летнего россиянина диагностирован разрыв передней крестообразной связки. На следующей неделе ему предстоит операция.

    Игрок получил травму в матче против «Химок» (0:0).

    • Магкеев – воспитанник «Локо».
    • В этом сезоне он провел 8 матчей.
    • Игрока включили в расширенную заявку сборной России на октябрьские встречи отбора ЧМ-2022.

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    Источник: «Чемпионат»

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    25.09.2021 22:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3303

      PAREVG. 10 минут назад

      Здоровья, и скорейшего восстановления!!!!

      Очень обидная травма, только начался чемпионат, и больничный на пол года.
      И в еврокубках не поиграл толком...

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