«Чемпионат»: у Магкеева диагностирован разрыв крестообразной связки

Здоровья, и скорейшего восстановления!!!!
Очень обидная травма, только начался чемпионат, и больничный на пол года.
И в еврокубках не поиграл толком...
Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев выбыл на длительный срок.
Как пишет «Чемпионат», у 22-летнего россиянина диагностирован разрыв передней крестообразной связки. На следующей неделе ему предстоит операция.
Игрок получил травму в матче против «Химок» (0:0).
- Магкеев – воспитанник «Локо».
- В этом сезоне он провел 8 матчей.
- Игрока включили в расширенную заявку сборной России на октябрьские встречи отбора ЧМ-2022.