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  • «РБ-Спорт»: Клейменов спас «Спартак» от двух взрывов в инфополе, связанных с Федуном

«РБ-Спорт»: Клейменов спас «Спартак» от двух взрывов в инфополе, связанных с Федуном

25 сентября 2021, 11:58
11

Источник «РБ-Спорт» раскрыл подробности работы члена совета директоров «Спартака» Кирилла Клейменова.

«Изначально, когда Клеймейнов вошел в состав совета директоров «Спартака», Леонид Федун предлагал ему заработную плату, но Клейменов отказался.

Скажу больше: было два критических случая, связанные с Федуном, где если бы Клейменов не включился в работу вовремя, был бы информационный взрыв в инфополе. Он смог спасти «Спартак» от проблем», – сообщил источник.

  • Клейменов стал членом совета директоров «Спартака» 1 июля.
  • Он возглавляет Дирекцию информационных программ «Первого канала».
  • Московская команда идет на 9-м месте в РПЛ после 8 туров.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (11)
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Plyash
1632561783
Источник "РБ-Спорт" пишет какую-то не досказанную до конца чухню. Что за "два критических случая", что за "был бы иформационный взрыв в инфополе"? Пишите уж тогда всё,что вам известно про данную ситуацию до конца,если есть,что писать.А так тявкнули-гавкнули,как собачёнка дворовая и исчезли - пусть форум желчью брызжет.А не лучше ли просто рот закрыть своим журналюгам.
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Боцман59rus
1632562011
_ кули там взрывать, последнее уже догорает ...пепелище))) А по поводу критических случаев, действительно, у нас их два, это Федун и его .лядь
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oyabun
1632562616
Пустой вброс бессмысленных фраз.
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NewLife
1632563653
Отправить сапера Клейменова в МЧС предотвращать взрывы газа в квартирах.
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spam2009
1632564682
Но не спас - все равно все узнали что Федун снял шлюху
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OOOVVV.
1632566072
Раз спас, второй, третий --- похороны)))
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САДЫЧОК
1632569750
Может он и спас Федуна -Но , тем самым потопил Спартак !
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ItalianFootball
1632572066
Неизвестный источник, неизвестные инфоповоды. Тьфу, КГБшники блин.
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Taps
1632576615
Не команда, а ведро с помоями ...
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