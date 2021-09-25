«РБ-Спорт»: Клейменов спас «Спартак» от двух взрывов в инфополе, связанных с Федуном

Источник «РБ-Спорт» раскрыл подробности работы члена совета директоров «Спартака» Кирилла Клейменова.
«Изначально, когда Клеймейнов вошел в состав совета директоров «Спартака», Леонид Федун предлагал ему заработную плату, но Клейменов отказался.
Скажу больше: было два критических случая, связанные с Федуном, где если бы Клейменов не включился в работу вовремя, был бы информационный взрыв в инфополе. Он смог спасти «Спартак» от проблем», – сообщил источник.
- Клейменов стал членом совета директоров «Спартака» 1 июля.
- Он возглавляет Дирекцию информационных программ «Первого канала».
- Московская команда идет на 9-м месте в РПЛ после 8 туров.
Источник: «РБ-Спорт»