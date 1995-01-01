Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    2 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    3 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

    «РБ-Спорт»: Клейменов спас «Спартак» от двух взрывов в инфополе, связанных с Федуном

    Источник «РБ-Спорт» раскрыл подробности работы члена совета директоров «Спартака» Кирилла Клейменова.

    «Изначально, когда Клеймейнов вошел в состав совета директоров «Спартака», Леонид Федун предлагал ему заработную плату, но Клейменов отказался.

    Скажу больше: было два критических случая, связанные с Федуном, где если бы Клейменов не включился в работу вовремя, был бы информационный взрыв в инфополе. Он смог спасти «Спартак» от проблем», – сообщил источник.

    • Клейменов стал членом совета директоров «Спартака» 1 июля.
    • Он возглавляет Дирекцию информационных программ «Первого канала».
    • Московская команда идет на 9-м месте в РПЛ после 8 туров.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:58
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10226

      NewLife 14 минут назад

      Отправить сапера Клейменова в МЧС предотвращать взрывы газа в квартирах.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29464

      oyabun 31 минуту назад

      Пустой вброс бессмысленных фраз.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25212

      Боцман59rus 41 минуту назад

      _ кули там взрывать, последнее уже догорает ...пепелище)))
      А по поводу критических случаев, действительно, у нас их два, это Федун и его .лядь

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8021

      playsh 45 минут назад

      Источник "РБ-Спорт" пишет какую-то не досказанную до конца чухню.
      Что за "два критических случая", что за "был бы иформационный взрыв в инфополе"?
      Пишите уж тогда всё,что вам известно про данную ситуацию до конца,если есть,что писать.А так тявкнули-гавкнули,как собачёнка дворовая и исчезли - пусть форум желчью брызжет.А не лучше ли просто рот закрыть своим журналюгам.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89621
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67581
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru