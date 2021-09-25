Газизов: «Агаларов получает чуть больше 150 тысяч рублей. Готов ли я его продать? Это смешно»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов назвал зарплату нападающего Гамида Агаларова в башкирском клубе.

«Задержек по зарплатам не бывает у нас, они небольшие, есть около 300-400 тысяч рублей. Галицкий недавно сказал, что у него молодые игроки получают больше, чем лидеры «Уфы». У Агаларова — чуть больше 150 тысяч рублей.

Готов ли я его продавать? Что мне сказать, я готов его продать? Это смешно. Я сказал, что идут разговоры по двум другим игрокам», – сказал Газизов.

Агаларов забил 8 голов в 9 матчах текущего сезона РПЛ.

Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

21-летний форвард впервые вызван в сборную России.

Галицкий: «Молодые игроки в «Краснодаре» получают больше лидеров «Уфы»