Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Газизов: «Агаларов получает чуть больше 150 тысяч рублей. Готов ли я его продать? Это смешно»

Газизов: «Агаларов получает чуть больше 150 тысяч рублей. Готов ли я его продать? Это смешно»

25 сентября 2021, 23:28
8

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов назвал зарплату нападающего Гамида Агаларова в башкирском клубе.

«Задержек по зарплатам не бывает у нас, они небольшие, есть около 300-400 тысяч рублей. Галицкий недавно сказал, что у него молодые игроки получают больше, чем лидеры «Уфы». У Агаларова — чуть больше 150 тысяч рублей.

Готов ли я его продавать? Что мне сказать, я готов его продать? Это смешно. Я сказал, что идут разговоры по двум другим игрокам», – сказал Газизов.

  • Агаларов забил 8 голов в 9 матчах текущего сезона РПЛ.
  • Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.
  • 21-летний форвард впервые вызван в сборную России.

Галицкий: «Молодые игроки в «Краснодаре» получают больше лидеров «Уфы»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Уфа Агаларов Гамид Газизов Шамиль
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1632602118
Ему лишь бы продать ! А , то что клуб близок к пердиву , по фиг.
Ответить
Боцман59rus
1632604588
_ называтся генеральным директором обычному барыге, вот это действительно смешно,надеюсь сольетесь в пердив, на свое законное место
Ответить
Hektor 84
1632606338
Башкирский работорговец
Ответить
oyabun
1632629970
Рано еще превозносить игрока и задирать ему ценник. Его класс, успешность пока не подтверждены на более длинной дистанции. Соболев вон тоже несколько сезонов неплохо попылил, а сейчас сдулся на пару с Ларссоном. Вчера вышел и снова был ни о чем.
Ответить
Dr.Metal
1632635048
Такая зарплата должна быть у любого игрока. И то много. Пусть получают как обычные работяги
Ответить
Garrincha58
1632635112
а сам Газизов сколько получает и за что
Ответить
моэм
1632640596
Сказать что Газизов - хороший профи - ничего не сказать ... он супер профи своего дела , не зря его Федун брал на много лет ...Когда Газизов шёл в Спартак , он и предположить не мог, что Спартаком рулит баба ... а вспомните кто ушёл на повышение из Уфы при Газизове только за последние 2 года даже просто навскидку : Дивеев, Живоглядов, Обляков, Стоцкий, а где сейчас Зинченко???...то то же ....а любые наезды на Газизова я лично расцениваю как элементарную зависть к успешному человеку и высококлассному профессионалу сделавшего себя сам .... скажу так ; побольше бы нам таких Ген. директоров
Ответить
Главные новости
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
2
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
1
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
1
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
4
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
2
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
10
Все новости
Все новости
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
1
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
2
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
4
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
2
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
10
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
7
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
7
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
9
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
16
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
30
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
Вчера, 19:50
20
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
Вчера, 19:45
19
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
Вчера, 19:27
153
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
Вчера, 19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
Вчера, 18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
Вчера, 18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
Вчера, 18:25
5
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
Вчера, 18:19
4
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
Вчера, 17:50
3
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
Вчера, 17:38
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+