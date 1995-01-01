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    Галицкий: «Молодые игроки в «Краснодаре» получают больше лидеров «Уфы»

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о размере зарплат у молодых футболистов своей команды.

    – В «Краснодаре» был период, когда в команде были легионеры, определяющие стиль игры, и целая группа молодых российских футболистов. В зарплатах, естественно, пропасть.

    – Нет. У Сафонова, например, никакой пропасти в зарплате нет.

    – Не сейчас, а пару лет назад, когда были Игнатьев, Шапи.

    – Молодые игроки в «Краснодаре» получают очень достойные деньги. Больше, чем лидеры «Уфы». В районе 200-400 тысяч долларов в год.

    – Допустим, в команде четыре человека получают по 300 тысяч, а шесть человек получают по 1,5 миллиона и больше. Но бывают периоды, когда те, кто получают 300, играют эффективнее тех, кто получают 1,5-2 миллиона.

    – А знаете, почему они получают 1,5-2? Потому что они уже лет шесть так играют. И когда эти мальчики выдадут не три хороших игры, когда Эдик болтанет четверых не в одной игре, а будет делать так 10-15 игр подряд, тогда и зарплата будет такая же.

    Нельзя пересматривать зарплату футболиста после каждой игры. Во-первых, на понижение пойти не получится. Это так не работает. Нельзя сказать одному, что он два-три матча плохо провел, мы ему снизим зарплату, а другому наоборот повысить за два-три хороших матча.

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    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +511

      Sancho010365 1 час назад

      По деньгам вообще не хочу думать, мало интересует, а вот результаты игры российской молодёжи и вообще выходцев Краснодара да! И Галицкий думаю может повлиять на ситуацию. Думаю она не здоровая и с Шапи, и Игнатьевым. Что-то не то в структуре команды. Выходцы есть в Краснодаре, но играют за другие клубы и тишина. Либо как Шапи хватает физики на 15 минут, не такого хочется. А вообще я думал о хороших отношениях в футболе Галицкого и Ахметова. Шахтёр не берёт просто так молодёжь, вырастают игроки сборной Бразилии.

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      Рейтинг: +52109

      portero 2 часа назад

      Пример Шапи показателен, залетало у него всё, когда выходил на 15 минут...
      Как поставят в старт сразу видно что слабенький игрок, да и соперник узнав про его удар, легко его стал перекрывать, а больше ничего и нет, кроме удара и то всё проскакивало на уставшем сопернике.

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