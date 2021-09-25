Галицкий: «Молодые игроки в «Краснодаре» получают больше лидеров «Уфы»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о размере зарплат у молодых футболистов своей команды.

– В «Краснодаре» был период, когда в команде были легионеры, определяющие стиль игры, и целая группа молодых российских футболистов. В зарплатах, естественно, пропасть.

– Нет. У Сафонова, например, никакой пропасти в зарплате нет.

– Не сейчас, а пару лет назад, когда были Игнатьев, Шапи.

– Молодые игроки в «Краснодаре» получают очень достойные деньги. Больше, чем лидеры «Уфы». В районе 200-400 тысяч долларов в год.

– Допустим, в команде четыре человека получают по 300 тысяч, а шесть человек получают по 1,5 миллиона и больше. Но бывают периоды, когда те, кто получают 300, играют эффективнее тех, кто получают 1,5-2 миллиона.

– А знаете, почему они получают 1,5-2? Потому что они уже лет шесть так играют. И когда эти мальчики выдадут не три хороших игры, когда Эдик болтанет четверых не в одной игре, а будет делать так 10-15 игр подряд, тогда и зарплата будет такая же.

Нельзя пересматривать зарплату футболиста после каждой игры. Во-первых, на понижение пойти не получится. Это так не работает. Нельзя сказать одному, что он два-три матча плохо провел, мы ему снизим зарплату, а другому наоборот повысить за два-три хороших матча.

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