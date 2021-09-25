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  • Галицкий: «Молодые игроки в «Краснодаре» получают больше лидеров «Уфы»

Галицкий: «Молодые игроки в «Краснодаре» получают больше лидеров «Уфы»

25 сентября 2021, 08:58
4

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о размере зарплат у молодых футболистов своей команды.

– В «Краснодаре» был период, когда в команде были легионеры, определяющие стиль игры, и целая группа молодых российских футболистов. В зарплатах, естественно, пропасть.

– Нет. У Сафонова, например, никакой пропасти в зарплате нет.

– Не сейчас, а пару лет назад, когда были Игнатьев, Шапи.

– Молодые игроки в «Краснодаре» получают очень достойные деньги. Больше, чем лидеры «Уфы». В районе 200-400 тысяч долларов в год.

– Допустим, в команде четыре человека получают по 300 тысяч, а шесть человек получают по 1,5 миллиона и больше. Но бывают периоды, когда те, кто получают 300, играют эффективнее тех, кто получают 1,5-2 миллиона.

– А знаете, почему они получают 1,5-2? Потому что они уже лет шесть так играют. И когда эти мальчики выдадут не три хороших игры, когда Эдик болтанет четверых не в одной игре, а будет делать так 10-15 игр подряд, тогда и зарплата будет такая же.

Нельзя пересматривать зарплату футболиста после каждой игры. Во-первых, на понижение пойти не получится. Это так не работает. Нельзя сказать одному, что он два-три матча плохо провел, мы ему снизим зарплату, а другому наоборот повысить за два-три хороших матча.

Галицкий: «Я болею. Сейчас работаем над изменением структуры «Краснодара», чтобы клуб не зависел от одного человека»

Галицкий: «Конкурировать с московскими клубами тяжело. Попробуй судья неправильно отсвистеть, ему надо сразу в ад отправляться»

Галицкий – о лимите на легионеров: «Он меня беспокоит на скамейке, а на поле пусть будет»

Галицкий: «Я не считаю, что Евро-2020 был неудачным для сборной России»

Галицкий: «Я никогда не влияю на тренерские решения и выбор состава»

Галицкий – об отмене госфинансирования в российском футболе: «Таких вещей делать нельзя. Что останется от лиги?»

Галицкий – о Мамаеве: «Хорошо отношусь к Павлу, он старается жить правильно»

Галицкий: «Может, «Краснодар» никогда ничего не выиграет. Главное – ощущение футбола в городе»

Галицкий – о бизнесе: «Ты заработал в обществе – и должен ему отдавать. В гробу карманов нет»

Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Краснодар Галицкий Сергей
Комментарии (4)
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portero
1632556681
Пример Шапи показателен, залетало у него всё, когда выходил на 15 минут... Как поставят в старт сразу видно что слабенький игрок, да и соперник узнав про его удар, легко его стал перекрывать, а больше ничего и нет, кроме удара и то всё проскакивало на уставшем сопернике.
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Sancho010365
1632559513
По деньгам вообще не хочу думать, мало интересует, а вот результаты игры российской молодёжи и вообще выходцев Краснодара да! И Галицкий думаю может повлиять на ситуацию. Думаю она не здоровая и с Шапи, и Игнатьевым. Что-то не то в структуре команды. Выходцы есть в Краснодаре, но играют за другие клубы и тишина. Либо как Шапи хватает физики на 15 минут, не такого хочется. А вообще я думал о хороших отношениях в футболе Галицкого и Ахметова. Шахтёр не берёт просто так молодёжь, вырастают игроки сборной Бразилии.
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Plyash
1632570259
Рассуждения Галицкого весьма убедительны и грамотно звучат.У кого-то месячный спад,у кого-то 3-4 удачных игры - это не показатель для пересмотра поощрения или наказания игрока. В работе Галицкого мне не понятно одно,почему отказались от услуг Мурада Мусаева?При нём была хорошая,крепкая команда,были и локальные неудачи,в основном на Евро.Ну и что?На мой взгляд Мусаев в РПЛ тренер не из последних? Кто-нибудь объяснит?
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Январь 59
1632644956
Вашим молодым игрокам активно в уши дуют агенты. Рассказывая сказки про ведущих грандов европейского футбола. А в реалии от Шапи отказалась команда второй бундеслиги.
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