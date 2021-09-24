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  • Галицкий: «Может, «Краснодар» никогда ничего не выиграет. Главное – ощущение футбола в городе»

Галицкий: «Может, «Краснодар» никогда ничего не выиграет. Главное – ощущение футбола в городе»

24 сентября 2021, 20:21
9

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий дал понять, что титулы – не главное для него. Приоритетом он считает само наличие профессионального футбола в городе.

«Мы, может, никогда не выиграем титул. Мы хотим быть в футболе, хотим добиваться результата, но может сложиться так, что мы никогда ничего не выиграем. В это воскресенье мы принимаем «Сочи». Надеюсь, что нам разрешат пустить болельщиков – это самое важное.

У нас была возможность взять Кубок России в финале с «Ростовом», но мы проиграли по пенальти. Но у нас каждое воскресенье ощущение футбола в городе. Это то, ради чего мы все это делаем. Наши болельщики приходят, чтобы получать эмоции», – сказал Галицкий.

  • Галицкий – инициатор создания футбольного клуба «Краснодар», который был основан 22 февраля 2008 года.
  • Команда дебютировала в РПЛ в 2011 году, заменив в высшем дивизионе «Сатурн».
  • Лучший результат «Краснодара» в Премьер-лиге – 3-е место.

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Краснодар Галицкий Сергей
Комментарии (9)
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Sancho010365
1632504762
Сергей Николаевич, самое главное, что Вы радость приносите моим землякам Кубани. Нужно смотреть вперёд. Все победы и Ваши и наши впереди. Вы сильный человек и сделайте правильные стратегические выводы по развитию команды. Мы поддержим Ваши любые решения. Я Вам говорю, что Вас уважают и Вашу команду не только на Кубани, но и в Украине. Я Вам говорю точно потому что общаюсь с друзьями по телефону и в офисе в Киеве. Побед и здоровья нам всем!
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Alex Y
1632508822
Попробовали Кубок России взять хотя бы
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general.lizyukov
1632510794
Кубань? Не, не слышал.
Ответить
zaichkin777@gmail.com
1632514577
Все ****** СМИ только и пишут: миллиардер, миллиардер и т.д., а то что этот человек всё делает для своего города, для своей страны ни слова. Здоровья Вам СНГ! Всё будет хорошо! Вы знаете в чём сила брат.
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владимир миронов
1632551601
Парк имени Галицкого--кто за?
Ответить
Plyash
1632563968
Очень правильные и хорошие слова сказаны - радость и ощущение футбола для простых жителей Краснодара и,наверняка,всего региона. Побольше таких людей в российские города,где футбол рассыпался и продолжает рассыпаться,тогда и за сборную краснеть не придётся.
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