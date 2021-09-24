Галицкий: «Может, «Краснодар» никогда ничего не выиграет. Главное – ощущение футбола в городе»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий дал понять, что титулы – не главное для него. Приоритетом он считает само наличие профессионального футбола в городе.

«Мы, может, никогда не выиграем титул. Мы хотим быть в футболе, хотим добиваться результата, но может сложиться так, что мы никогда ничего не выиграем. В это воскресенье мы принимаем «Сочи». Надеюсь, что нам разрешат пустить болельщиков – это самое важное.

У нас была возможность взять Кубок России в финале с «Ростовом», но мы проиграли по пенальти. Но у нас каждое воскресенье ощущение футбола в городе. Это то, ради чего мы все это делаем. Наши болельщики приходят, чтобы получать эмоции», – сказал Галицкий.

Галицкий – инициатор создания футбольного клуба «Краснодар», который был основан 22 февраля 2008 года.

Команда дебютировала в РПЛ в 2011 году, заменив в высшем дивизионе «Сатурн».

Лучший результат «Краснодара» в Премьер-лиге – 3-е место.

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