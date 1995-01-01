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    Галицкий: «Может, «Краснодар» никогда ничего не выиграет. Главное – ощущение футбола в городе»

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий дал понять, что титулы – не главное для него. Приоритетом он считает само наличие профессионального футбола в городе.

    «Мы, может, никогда не выиграем титул. Мы хотим быть в футболе, хотим добиваться результата, но может сложиться так, что мы никогда ничего не выиграем. В это воскресенье мы принимаем «Сочи». Надеюсь, что нам разрешат пустить болельщиков – это самое важное.

    У нас была возможность взять Кубок России в финале с «Ростовом», но мы проиграли по пенальти. Но у нас каждое воскресенье ощущение футбола в городе. Это то, ради чего мы все это делаем. Наши болельщики приходят, чтобы получать эмоции», – сказал Галицкий.

    • Галицкий – инициатор создания футбольного клуба «Краснодар», который был основан 22 февраля 2008 года.
    • Команда дебютировала в РПЛ в 2011 году, заменив в высшем дивизионе «Сатурн».
    • Лучший результат «Краснодара» в Премьер-лиге – 3-е место.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1143

      Alex Y 2 минуты назад

      Попробовали Кубок России взять хотя бы

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      Рейтинг: +506

      Sancho010365 1 час назад

      Сергей Николаевич, самое главное, что Вы радость приносите моим землякам Кубани. Нужно смотреть вперёд. Все победы и Ваши и наши впереди. Вы сильный человек и сделайте правильные стратегические выводы по развитию команды. Мы поддержим Ваши любые решения. Я Вам говорю, что Вас уважают и Вашу команду не только на Кубани, но и в Украине. Я Вам говорю точно потому что общаюсь с друзьями по телефону и в офисе в Киеве. Побед и здоровья нам всем!

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