Галицкий – о Мамаеве: «Хорошо отношусь к Павлу, он старается жить правильно»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о своем отношении к бывшему полузащитнику команды Павлу Мамаеву.

«Почему не простил Мамаева? Это не вопрос прощения. Это вопрос наших с ним взаимоотношений в длинную, которые были до этого. Насколько я понимаю, Павел сейчас старается измениться.

Я не хочу говорить, что было у нас в клубе. Оно останется у нас. Паша сейчас игрок «Ростова», я очень хорошо к нему отношусь. Но у нас были жизненные истории в клубе, не однодневные. Поэтому мы приняли такое решение.

При этом я не даю прощения, непрощения. Кто я такой, чтобы прощать? У нас были трудовые отношения, были свои сложности. Мы уже не можем продолжать эту ситуацию, я не хочу. Сейчас Павел старается жить правильно», – сказал Галицкий.

«Краснодар» расторг контракт с Мамаевым сразу после его выхода из тюрьмы.

Он выступал за клуб с 2013 по 2019 год.

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