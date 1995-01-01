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    Галицкий – о Мамаеве: «Хорошо отношусь к Павлу, он старается жить правильно»

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о своем отношении к бывшему полузащитнику команды Павлу Мамаеву.

    «Почему не простил Мамаева? Это не вопрос прощения. Это вопрос наших с ним взаимоотношений в длинную, которые были до этого. Насколько я понимаю, Павел сейчас старается измениться.

    Я не хочу говорить, что было у нас в клубе. Оно останется у нас. Паша сейчас игрок «Ростова», я очень хорошо к нему отношусь. Но у нас были жизненные истории в клубе, не однодневные. Поэтому мы приняли такое решение.

    При этом я не даю прощения, непрощения. Кто я такой, чтобы прощать? У нас были трудовые отношения, были свои сложности. Мы уже не можем продолжать эту ситуацию, я не хочу. Сейчас Павел старается жить правильно», – сказал Галицкий.

    • «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым сразу после его выхода из тюрьмы.
    • Он выступал за клуб с 2013 по 2019 год.

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    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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