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  • Галицкий – об отмене госфинансирования в российском футболе: «Таких вещей делать нельзя. Что останется от лиги?»

Галицкий – об отмене госфинансирования в российском футболе: «Таких вещей делать нельзя. Что останется от лиги?»

24 сентября 2021, 18:30
44

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий выразил уверенность, что пока российскому футболу нельзя отказываться от государственного финансирования.

– Есть ли предпосылки, что в России исчезнет бюджетное финансирование футбольных клубов?

– Есть объективная реальность, как сложился какой-то рынок. Переделать все совершенно по-другому в короткую невозможно.

Что должно произойти с «Газпромом», чтобы он прекратил финансировать «Зенит»? Что должно произойти, чтобы «Лукойл» прекратил финансировать «Спартак»? Это не те деньги для них, чтобы не финансировать.

– Футбольного бизнеса в России нет и не будет в ближайшее время. Футбольные клубы в России зарабатывают и окупаются? Нет.

– Мне кажется, вам нравится наступать на эту мозоль, это уже какая-то болезненная история. Как вы это хотите решать?

– Отказом от государственного финансирования клубов.

– Что останется от лиги? Для журналистов провокации и безответственность – норма жизни. Хотите, чтобы прекратилось государственное финансирование с завтрашнего дня?

– Да.

– И что будет? Таких вещей делать нельзя. Спорт – очень важное составляющее нации. Футбол – наилюбимейший вид спорта. Действовать «а давайте рубанeм» – можно, но не в больших системах.

Галицкий: «Я болею. Сейчас работаем над изменением структуры «Краснодара», чтобы клуб не зависел от одного человека»

Галицкий: «Конкурировать с московскими клубами тяжело. Попробуй судья неправильно отсвистеть, ему надо сразу в ад отправляться»

Галицкий – о лимите на легионеров: «Он меня беспокоит на скамейке, а на поле пусть будет»

Галицкий: «Я не считаю, что Евро-2020 был неудачным для сборной России»

Галицкий: «Я никогда не влияю на тренерские решения и выбор состава»

Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Краснодар Галицкий Сергей
Комментарии (44)
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ЯНЕНАВРУСФУТ
1632499466
Если российские клубы не зарабатывают и не окупаются, почему тогда игроки этих клубов получают зарплаты, которые больше, чем в среднем по европейским лигам? Гос. финансирование - это недоплаченные налоги, недополученные бюджетами субъектов РФ деньги на нужды граждан первой необходимости. Футбол - это не первая необходимость, поэтому им легко можно пожертвовать. Запрет гос. финансирования - это главная задача для оздоровления российского футбола. если, конечно, его хотят оздоровить, а не использовать, чтобы набивать карманы. Слабейшие сгинут, сильные приспособятся, появятся новые, таков закон борьбы за существование и естественного отбора. И тогда все, якобы проблемы, с лимитами и высокими зарплатами отпадут сами собой. Будет настоящая, а не выдуманная конкуренция. А такая лига, как сейчас, не нужна. Но на это никто не пойдет. А потому наслаждайтесь тем, что есть. Будет только хуже.
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portero
1632500715
"Для журналистов провокации и безответственность – норма жизни." правильно подметил, только о своем кармане думают журнашлюшки...
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Олег1204
1632502165
Тогда останется футбол и бизнес и исчезнет шлак. Вообще весело, законы рынка это только когда к рядовым гражданам, а вот футбольный шлак и чинуши живут при социализме каком то
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sochi-2013
1632502866
Госфинансирование направить на ДЮСШа, молодежную лигу, ну, максимум, ФНЛ без легионеров. Интересно, сколько денег вкладывает государство в Челси или МЮ?
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slavа0508
1632506028
Не понял к чему Галицкий Спартак приплёл . полностью на частном капитале (Лукойл 100% частная компания ) . единственно клуб естественно сам не окупается а живёт за счёт вливаний Федуна и Алекперова и ещё какого неизвестного инвестора . ну как и Краснодар в принципе живёт за счёт денег Галицкого ...
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Кузьмич на трибуне
1632509196
Госфинансирование допускаю на сборную России. Госфинансирование-детско-юношеского спорта. Развитие любительского спорта. Раньше это были заводские , колхозные команды. Поддержка клубов ФНЛ2. А поддержка клубов , в которых играют половина иностранцев, и получают больше в месяц, чем сто пенсионеров в год??? И не только иностранцев, игроки весьма среднего уровня получают огромные зарплаты, в то время как большие проблемы с финансированием медицины и образования.
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egor tikhonov
1632510933
сам натырил у государства,теперь хочет другим кормушку закрыть)))
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Пельш 1
1632510936
А почему я должен кормить этих кривоногих уродов, интересно знать?
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САДЫЧОК
1632516198
Словесный понос у него ! Всё в кучу свалил !...Особенно ГЛУПО про гос финансирование !
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Hektor 84
1632523727
Тогда кривоногим урезайте зарплаты раз в 10! Может тогда появятся футболисты любящие футбол, а не бабло в футболе.
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