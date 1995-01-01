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    Галицкий – об отмене госфинансирования в российском футболе: «Таких вещей делать нельзя. Что останется от лиги?»

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий выразил уверенность, что пока российскому футболу нельзя отказываться от государственного финансирования.

    – Есть ли предпосылки, что в России исчезнет бюджетное финансирование футбольных клубов?

    – Есть объективная реальность, как сложился какой-то рынок. Переделать все совершенно по-другому в короткую невозможно.

    Что должно произойти с «Газпромом», чтобы он прекратил финансировать «Зенит»? Что должно произойти, чтобы «Лукойл» прекратил финансировать «Спартак»? Это не те деньги для них, чтобы не финансировать.

    – Футбольного бизнеса в России нет и не будет в ближайшее время. Футбольные клубы в России зарабатывают и окупаются? Нет.

    – Мне кажется, вам нравится наступать на эту мозоль, это уже какая-то болезненная история. Как вы это хотите решать?

    – Отказом от государственного финансирования клубов.

    – Что останется от лиги? Для журналистов провокации и безответственность – норма жизни. Хотите, чтобы прекратилось государственное финансирование с завтрашнего дня?

    – Да.

    – И что будет? Таких вещей делать нельзя. Спорт – очень важное составляющее нации. Футбол – наилюбимейший вид спорта. Действовать «а давайте рубанeм» – можно, но не в больших системах.

    Галицкий: «Я болею. Сейчас работаем над изменением структуры «Краснодара», чтобы клуб не зависел от одного человека»

    Галицкий: «Конкурировать с московскими клубами тяжело. Попробуй судья неправильно отсвистеть, ему надо сразу в ад отправляться»

    Галицкий – о лимите на легионеров: «Он меня беспокоит на скамейке, а на поле пусть будет»

    Галицкий: «Я не считаю, что Евро-2020 был неудачным для сборной России»

    Галицкий: «Я никогда не влияю на тренерские решения и выбор состава»

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    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +21792

      slavutiq70 47 минут назад

      Не понял к чему Галицкий Спартак приплёл . полностью на частном капитале (Лукойл 100% частная компания ) . единственно клуб естественно сам не окупается а живёт за счёт вливаний Федуна и Алекперова и ещё какого неизвестного инвестора . ну как и Краснодар в принципе живёт за счёт денег Галицкого ...

      2
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      Рейтинг: +5059

      sochi-2013 1 час назад

      Госфинансирование направить на ДЮСШа, молодежную лигу, ну, максимум, ФНЛ без легионеров.
      Интересно, сколько денег вкладывает государство в Челси или МЮ?

      2
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      Рейтинг: +5131

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Ну и пусть всё реструктуризируется, в таком виде, в каком сейчас находится футбол без слёз не взглянешь. Вот и посмотрим какие управленцы сидят в креслах ,смогут ли они вытащить или тупо живут как присоски городских бюджетов.

      0
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      Рейтинг: +1248

      Олег1204 1 час назад

      Тогда останется футбол и бизнес и исчезнет шлак. Вообще весело, законы рынка это только когда к рядовым гражданам, а вот футбольный шлак и чинуши живут при социализме каком то

      2
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      Рейтинг: +9683

      alex1951 1 час назад

      Галицкий - это Западенец.
      Контра-революцыонер
      Кредо: Выдоить по полной Российское гос-во
      И сдрыснуть в Галицию!
      На Вилы Хохла!

      0
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      Рейтинг: +2987

      aaaaahhhh > alex1951 1 час назад

      тебя уже выписали?

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      Рейтинг: +9683

      alex1951 > aaaaahhhh 50 минут назад

      Дорогойи единственный , ah ah ah......
      Отвечаю: Посмотрел твой профиль и понял : как мне далеко до тебя )))
      И Сеул и год рождения и это только начало......Мечтаю встретиться и с твоей помощью продлить сосуществованиие совместно ,в домике откуда не выписывают....я тебе понравлюсь,кисюдя)))

      0
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      Рейтинг: +1866

      Январь 59 > alex1951 3 минуты назад

      Ты Сам то понял, что написал. О какой дойке Российского государства ты речь ведешь , о Магнитах" так он деньги не у государства брал. Он не сидел на трубе, он не был чиновником. О какой Галиции ты речь ведёшь? Он родом из Сочинского пригородного посёлка, и с корнями из Армении, О каких вилах Хохла, у него в Краснодаре своя вила с вертолетной площадкой и тремя вертолетами, Свой стадион( он построил его за в свои деньги). Детская академия, и по всему краю детские футбольные школы для мальчишек от5 до 14 лет, огромный парк, в котором с самого утра и до позднего вечера люди гуляют. Назови хоть одного человека в мире, который за 10 лет создал свой футбольный клуб- топ уровня, со своим стадионом и детской академией. Видимо ты в своем Таллине сильно отстал от реалий российской глубинки. Прежде чем нести подобную чушь , хотя бы набери в интернете "Парк Галицкого" , "Стадион Галицкого".
      Ах да можешь посмотреть и мой профиль, я родом из Краснодара , и 56 лет (из 62х) живу в Краснодаре.

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      Рейтинг: +21577

      bset 2 часа назад

      А в чем прикол бюджетные деньги сливать на многомиллионную зарплату? Больше некуда их деть что ли? Пусть тогда сокращают затраты и начнут окупаться. Рынок все порешает. Понятно, что есть важные секторы, которые нужно поддерживать вне рынка. В частности, социальную сферу. Но бизнесмены-шоумены в эту группу не входят. Поддерживать городские команды нормально - это спорт. Поддерживать миллионеров - это бред.

      3
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      Рейтинг: +52100

      portero 2 часа назад

      "Для журналистов провокации и безответственность – норма жизни."
      правильно подметил, только о своем кармане думают журнашлюшки...

      3
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      Рейтинг: +11

      Андре Ленож 2 часа назад

      Галицкий – об отмене госфинансирования в российском футболе: "Ничего дельного не скажу"

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      Рейтинг: +15

      ЯНЕНАВРУСФУТ 2 часа назад

      Если российские клубы не зарабатывают и не окупаются, почему тогда игроки этих клубов получают зарплаты, которые больше, чем в среднем по европейским лигам?
      Гос. финансирование - это недоплаченные налоги, недополученные бюджетами субъектов РФ деньги на нужды граждан первой необходимости. Футбол - это не первая необходимость, поэтому им легко можно пожертвовать. Запрет гос. финансирования - это главная задача для оздоровления российского футбола. если, конечно, его хотят оздоровить, а не использовать, чтобы набивать карманы. Слабейшие сгинут, сильные приспособятся, появятся новые, таков закон борьбы за существование и естественного отбора. И тогда все, якобы проблемы, с лимитами и высокими зарплатами отпадут сами собой. Будет настоящая, а не выдуманная конкуренция. А такая лига, как сейчас, не нужна. Но на это никто не пойдет. А потому наслаждайтесь тем, что есть. Будет только хуже.

      5
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      Рейтинг: +9683

      alex1951 > ЯНЕНАВРУСФУТ 1 час назад

      Спасибо.Толково.Используем. Вам премия.Пришлём.А куда?
      Напишите.Спасибо.

      0
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      Рейтинг: +1951

      Радио1000шумеров 2 часа назад

      Перевести ногомячистов с фиксированных контрактов на сдельщину - платить минималку 12 792 рубля + премии за победу.

      7
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      Рейтинг: +21792

      slavutiq70 > Радио1000шумеров 51 минуту назад

      Ну Лукойл полностью частная компания . так что что хотят то и творят ....

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