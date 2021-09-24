Галицкий: «Я никогда не влияю на тренерские решения и выбор состава»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий опроверг слухи о своем влиянии на кадровые решения тренерского штаба команды.

«Ни один уважающий себя тренер не смог бы проработать хотя бы день в клубе, если бы я выбирал состав. Я узнаю состав только перед игрой. Я никогда не влияю на главного тренера. Я могу не общаться с тренером, не смотреть футбол, не приходить на стадион. Что это тогда будет за президент?

Тренер должен сам совершать ошибки, если ты на него влияешь, то уничтожаешь его. Можно влиять на какие-то вещи. К примеру, пришeл тренер только что и говорит, что на сборы один не поедет, второй не поедет.

Но мы-то знаем, что это хорошие футболисты. Единственное, что мы сделаем, скажем: «Не горячись. Если не будет проходить в состав, ты его не ставь». Через два-три тура играет тот, кто не подходил. Тренер же не бог, просто он увидел игроков в другом состоянии.

Но я никогда не влиял и не влияю на состав. С Гончаренко я по телефону-то говорил десять раз за последние восемь месяцев, на тренировках был раз пять. Я точно буду ездить на тренировки, когда мне позволит здоровье, потому что это мой клуб.

Болельщики должны знать, что президент живeт клубом. Могу только спросить у тренера после игры, почему было принято то или иное решение. Мне интересно», – сказал Галицкий.

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