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  • Галицкий: «Я никогда не влияю на тренерские решения и выбор состава»

Галицкий: «Я никогда не влияю на тренерские решения и выбор состава»

24 сентября 2021, 17:55
3

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий опроверг слухи о своем влиянии на кадровые решения тренерского штаба команды.

«Ни один уважающий себя тренер не смог бы проработать хотя бы день в клубе, если бы я выбирал состав. Я узнаю состав только перед игрой. Я никогда не влияю на главного тренера. Я могу не общаться с тренером, не смотреть футбол, не приходить на стадион. Что это тогда будет за президент?

Тренер должен сам совершать ошибки, если ты на него влияешь, то уничтожаешь его. Можно влиять на какие-то вещи. К примеру, пришeл тренер только что и говорит, что на сборы один не поедет, второй не поедет.

Но мы-то знаем, что это хорошие футболисты. Единственное, что мы сделаем, скажем: «Не горячись. Если не будет проходить в состав, ты его не ставь». Через два-три тура играет тот, кто не подходил. Тренер же не бог, просто он увидел игроков в другом состоянии.

Но я никогда не влиял и не влияю на состав. С Гончаренко я по телефону-то говорил десять раз за последние восемь месяцев, на тренировках был раз пять. Я точно буду ездить на тренировки, когда мне позволит здоровье, потому что это мой клуб.

Болельщики должны знать, что президент живeт клубом. Могу только спросить у тренера после игры, почему было принято то или иное решение. Мне интересно», – сказал Галицкий.

Галицкий: «Я болею. Сейчас работаем над изменением структуры «Краснодара», чтобы клуб не зависел от одного человека»

Галицкий: «Конкурировать с московскими клубами тяжело. Попробуй судья неправильно отсвистеть, ему надо сразу в ад отправляться»

Галицкий – о лимите на легионеров: «Он меня беспокоит на скамейке, а на поле пусть будет»

Галицкий: «Я не считаю, что Евро-2020 был неудачным для сборной России»

Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Краснодар Галицкий Сергей
Комментарии (3)
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Sancho010365
1632503893
Хорошая тема и на долго. Сергей Николаевич, уважаю Вас! Хочу, чтобы Вы немного уделили внимания молодёжи, вплоть до того чтобы поломать систему отбора и воспитания. Для них нужны хорошие тренеры, такие чтобы их узнавали в России. А узнавать их будут, когда игроки Краснодара будут блистать и команда будет бомбить всех как это делал Ростов при Бердыеве. Я мечтал, чтобы он поработал в команде Краснодар.
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alex1951
1632507238
...кто ж тебя сопляка слушать то будет...
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zigbert
1632553772
Тактичный президент, много сделавший для своего клуба.
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