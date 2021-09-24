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  • Галицкий – о лимите на легионеров: «Он меня беспокоит на скамейке, а на поле пусть будет»

Галицкий – о лимите на легионеров: «Он меня беспокоит на скамейке, а на поле пусть будет»

24 сентября 2021, 16:20
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Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий поделился мыслями о необходимости лимита на легионеров в РПЛ.

«Мне всe равно насчeт лимита. Он беспокоит меня только с одной стороны. Лимит на поле – пускай будет, но меня беспокоит он на скамейке: при травме двух-трeх человек я вынужден выпускать необстрелянных ребят.

Русских футболистов не хватает и качества они не того. Кого не покупаем – им тяжело в состав проходить. И они показывают не тот футбол.

Персонально мы нацелены на свою школу. Иностранцы – это всегда шаткая позиция. Вот была сага у «Спартака» с Жиго – это происходит, потому что люди из другой страны. А ты гордишься, когда играют ребята из твоей страны. Надо ловить баланс между тем, что ты хочешь посмотреть хорошие турниры, попасть в ЛЧ, как «Шериф».

С другой стороны – Марио Фернандес, который для болельщиков ЦСКА не меньше свой, чем Акинфеев, Дзагоев, другие ребята. Так что мы хотим, чтобы играли российские игроки.

Какая форма лимита нужна? Если хотя бы 10-12 иностранцев разрешать иметь. Для клубов в еврокубках это критически важно. Но при этом, если я вижу Сперцяна, то я не буду покупать на эту позицию футболиста. Ну на кой чeрт я в школе работаю?

Взяли Кривцова? Он на другой позиции. Мы увидели его в Томи, подумали: ничего себе! Я за комплексный подход. 10+15? Да. Проблема в другом: мы говорим: отменим лимит.

А с другой стороны – клубы финансируют российские госкорпорации, мы к государству не прислушиваться не можем. Если бы не было государственного финансирования, мы бы сказали: мы должны решать сами. Но когда есть государственные деньги, то должны прислушиваться.

Но во главе угла должна стоять конкуренция. Меня не злят такие вещи, что я трачу свои, другие – нет, а правила для всех. Ты когда идeшь куда-то, то должен понимать, куда. Понимали про влияние столичных клубов, ограничения, зарплаты воспринимаются болезненно, государство строило стадионы...

Соглашаться с позицией государства или нет – мы можем, но не можем не прислушиваться. Все деньги футбола – почти их. Но меня не злит это, я знал, куда шeл», – сказал Галицкий.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Галицкий: «Я болею. Сейчас работаем над изменением структуры «Краснодара», чтобы клуб не зависел от одного человека»

Галицкий: «Конкурировать с московскими клубами тяжело. Попробуй судья неправильно отсвистеть, ему надо сразу в ад отправляться»

Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Краснодар Галицкий Сергей
Комментарии (2)
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slavа0508
1632493386
Очень возвышенная и умная позиция по легионерам ...Даже про слова Путина всё правильно отметил ... пока футбол на 90 % сидит на госденьгах то глава государства будет иметь право вмешиваться ...не хотите . так переходите на самоокупаемость или хотя бы ищите частных спонсоров и существуйте за их счёт . как Краснодар и Спартак ...
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