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    Галицкий: «Конкурировать с московскими клубами тяжело. Попробуй судья неправильно отсвистеть, ему надо сразу в ад отправляться»

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал, почему клубу из региона сложно конкурировать с «Зенитом» и командами из Москвы.

    Конкурировать с московскими клубами тяжело. Чтобы мы ни говорили, «Краснодар» все равно неофит. Попробуй судья лишний раз неправильно отсвистеть против «Спартака» или «Зенита». Потом ему надо сразу в ад отправляться. Ну, а ошибся против «Краснодара»...

    – У вас тут же на сайте семь спорных эпизодов.

    – Такое было. А потом мы плюнули на это. Раньше мы считали, что мы из-за этого всего недобираем пять-шесть очков по отношению к столичным клубам и Питеру. Сейчас – три-четыре, потому что борьба очень сильная идет по судейству и VAR. Мы специально даже первыми VAR купили, но у нас умудряются и по VAR голы отменять. Ну неважно.

    Это для бедных все разговоры. Мы знали, на что мы шли, куда. Для нас самое важное, что мы в футболе, что это доставляет нам невероятное наслаждение. Каждый день у нас есть ожидание субботы, воскресенья, предвосхищение игры.

    – Но вы видите нечестность конкуренции? Сейчас нет смысла конкурировать с московскими и петербургским клубами, потому что им помогают судьи. Вы так считаете?

    – Я не сказал, что мы не можем с ними конкурировать. Просто резонанс, когда у провинциального клуба перед Лигой чемпионов то Смолову покажут вторую желтую, то на Каборе пенальти дадут...

    Я просто говорю, что давление, которое испытывают судьи, когда они ошибаются против московских клубов, питерских и против нас, разное. Помню сезон, когда «Ростов» убивали через тур. И что? Ничего! Такое случилось бы с одним из лидеров, уже бы Земля сошла со своей оси. Если бы такое случилось с «Зенитом», «Спартаком».

    Почему я считаю, что это так... Квинтэссенция – выступления в еврокубках. Там все чисто. Мы в евровесну вышли четыре раза за последние семь лет, все московские клубы – пять. Вот показатель. Потому что сказки «вот, вы опять стонете про судей»... Когда класс команд равный, решают все нюансы. В последних шести турах всегда решают эти нюансы.

    Мы не собираемся на это жаловаться. Нас устраивает, что провинциальная команда постоянно попадает в тройку. Я не хотел бы фокусироваться на работе судей. Сейчас судейская тема сильно меняется, процесс пошел. Рано или поздно эти нюансы станут все меньше.

    Галицкий: «Я болею. Сейчас работаем над изменением структуры «Краснодара», чтобы клуб не зависел от одного человека»

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    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +494

      Sancho010365 33 минуты назад

      Он сказал то, что накипело, если на следующий год выйдут в РПЛ Торпедо М., то можно менять формат и устраивать отдельно грубо чемпионат московской области России с 8 команд и радоваться жизни. И выход только один для других команд России, школы развивать свои, школы к примеру по Краснодарскому краю и в этом плане Галицкий молодец! Горжусь такими, смелый мужик!

      0
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      Рейтинг: +13222

      paracetamol 49 минут назад

      Насчет Зенита он того, перехватил, класс быков не тот. А с морковским прав. Уровень один и судья может "помочь", не бесплатно, конечно. Да это и происходит постоянно в отношении всех провинциальных клубов.

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      Рейтинг: +1944

      Радио1000шумеров > paracetamol 41 минуту назад

      галоперидол, опять обocp@лся, из ЛЧ 2020-21 Краснодар вышел в плей-офф ЛЕ, а Зенит куда пошёл? назови мне то место...

      1
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      Рейтинг: +489

      Янвapь 69 > Радио1000шумеров 16 минут назад

      Зенит без карманных свистунов позорно ливает везде

      0
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      Рейтинг: +4222

      rash1959 54 минуты назад

      Он кроме зенита и Спартака знает другие клубы? Это быки не были в шкуре Спартака, чтоб так говорить, когда каждый забитый гол на варе смотрели и половину правильных отменяли.
      А то что "мы плюнули на это" это очень плохо, надо гнать волну до конца, в чемпионате не только газпроэкт играет, и его за "административные рычаги" можно задавить только сообща. Как то так.
      Не болей , Сергей Николаевич.

      1
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      Рейтинг: +52091

      portero > rash1959 45 минут назад

      Он сказал то что сказал, не переводи стрелки на один Зенит, истерики спартачей и их комментаторов ******* больше всех...

      0
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      Рейтинг: +25238

      пьяныйхоровод 56 минут назад

      А чего Галицкий только про Зенит сказал ? Про московские клубы б.и.л.я.т.ь. никто не замечает .Справедливцы х.у.е.в.ы. , им только повод дай - они тут же сбегутся на Зенит по-гавкать всей сварой .

      2
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      Рейтинг: +4222

      rash1959 > пьяныйхоровод 53 минуты назад

      Да на синит не "гавкать" а нассать всем обществом надо.

      2
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      Рейтинг: +25238

      пьяныйхоровод > rash1959 50 минут назад

      Будете продолжать гавкать - ваше кредо такое . А ссать будете друг на друга , вам не привыкать .
      Вот тебе в пасть , судя по запаху , уже "напрудили" .

      2
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      Рейтинг: +25238

      пьяныйхоровод > Янвapь 69 9 минут назад

      Какие глаза ? Тебе их уже давно писюнами выдавили .

      0
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      Рейтинг: +489

      Янвapь 69 > пьяныйхоровод 7 минут назад

      Перестаньте ссаться и бздеть под коробками, от аммиака глаза же режет и мухи на лету дохнут

      0
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      Рейтинг: +4300

      AtticusFinch 1 час назад

      Против Зенита вообще смешно судят - когда Зенит забивал 3-й гол Рубину - перед этим игрок Зенита срубил рубиновца , а потом ещё и рукой сыграл))в итоге мяч от руки отскочил и началась голевая атака!

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      Рейтинг: +109

      fanfckrasnodar 1 час назад

      хорошо сказал.

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      Рейтинг: +489

      Янвapь 69 1 час назад

      Лет через десять будут всех чиновничков сероводородной хунты под названием ГазомСрём отлавливать по подворотням и судить, как воров и предателей национальных интересов, а заодно и петрушек их карманных потянут - телеведущих там, футбольных судеек, думских сидельцев и прочий пресмыкающийся шлак

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      Рейтинг: +4222

      rash1959 > Янвapь 69 51 минуту назад

      думаю, раньше это случится. Когда плешь ласты склеит, вот драчка за наворованное будет.

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      Рейтинг: +489

      Янвapь 69 > rash1959 15 минут назад

      Настоящую плешь, которая по немецки свободно размовляла, соратнички упокоили по всей видимости ещё в середине нулевых, а двойники бессмертны, потому что их много

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      Рейтинг: +2630

      Derzkiy1 1 час назад

      Зенитушка любимый, после его победы в рпл бонусы от Газпром все получают..)

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