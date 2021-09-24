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  • Галицкий: «Конкурировать с московскими клубами тяжело. Попробуй судья неправильно отсвистеть, ему надо сразу в ад отправляться»

Галицкий: «Конкурировать с московскими клубами тяжело. Попробуй судья неправильно отсвистеть, ему надо сразу в ад отправляться»

24 сентября 2021, 15:38
13

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал, почему клубу из региона сложно конкурировать с «Зенитом» и командами из Москвы.

Конкурировать с московскими клубами тяжело. Чтобы мы ни говорили, «Краснодар» все равно неофит. Попробуй судья лишний раз неправильно отсвистеть против «Спартака» или «Зенита». Потом ему надо сразу в ад отправляться. Ну, а ошибся против «Краснодара»...

– У вас тут же на сайте семь спорных эпизодов.

– Такое было. А потом мы плюнули на это. Раньше мы считали, что мы из-за этого всего недобираем пять-шесть очков по отношению к столичным клубам и Питеру. Сейчас – три-четыре, потому что борьба очень сильная идет по судейству и VAR. Мы специально даже первыми VAR купили, но у нас умудряются и по VAR голы отменять. Ну неважно.

Это для бедных все разговоры. Мы знали, на что мы шли, куда. Для нас самое важное, что мы в футболе, что это доставляет нам невероятное наслаждение. Каждый день у нас есть ожидание субботы, воскресенья, предвосхищение игры.

– Но вы видите нечестность конкуренции? Сейчас нет смысла конкурировать с московскими и петербургским клубами, потому что им помогают судьи. Вы так считаете?

– Я не сказал, что мы не можем с ними конкурировать. Просто резонанс, когда у провинциального клуба перед Лигой чемпионов то Смолову покажут вторую желтую, то на Каборе пенальти дадут...

Я просто говорю, что давление, которое испытывают судьи, когда они ошибаются против московских клубов, питерских и против нас, разное. Помню сезон, когда «Ростов» убивали через тур. И что? Ничего! Такое случилось бы с одним из лидеров, уже бы Земля сошла со своей оси. Если бы такое случилось с «Зенитом», «Спартаком».

Почему я считаю, что это так... Квинтэссенция – выступления в еврокубках. Там все чисто. Мы в евровесну вышли четыре раза за последние семь лет, все московские клубы – пять. Вот показатель. Потому что сказки «вот, вы опять стонете про судей»... Когда класс команд равный, решают все нюансы. В последних шести турах всегда решают эти нюансы.

Мы не собираемся на это жаловаться. Нас устраивает, что провинциальная команда постоянно попадает в тройку. Я не хотел бы фокусироваться на работе судей. Сейчас судейская тема сильно меняется, процесс пошел. Рано или поздно эти нюансы станут все меньше.

Галицкий: «Я болею. Сейчас работаем над изменением структуры «Краснодара», чтобы клуб не зависел от одного человека»

Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Краснодар Галицкий Сергей
Комментарии (13)
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Derzkiy1
1632488933
Зенитушка любимый, после его победы в рпл бонусы от Газпром все получают..)
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fanfckrasnodar
1632490484
хорошо сказал.
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ArReal
1632490529
Против Зенита вообще смешно судят - когда Зенит забивал 3-й гол Рубину - перед этим игрок Зенита срубил рубиновца , а потом ещё и рукой сыграл))в итоге мяч от руки отскочил и началась голевая атака!
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rash1959
1632490975
Он кроме зенита и Спартака знает другие клубы? Это быки не были в шкуре Спартака, чтоб так говорить, когда каждый забитый гол на варе смотрели и половину правильных отменяли. А то что "мы плюнули на это" это очень плохо, надо гнать волну до конца, в чемпионате не только газпроэкт играет, и его за "административные рычаги" можно задавить только сообща. Как то так. Не болей , Сергей Николаевич.
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paracetamol
1632491303
Насчет Зенита он того, перехватил, класс быков не тот. А с морковским прав. Уровень один и судья может "помочь", не бесплатно, конечно. Да это и происходит постоянно в отношении всех провинциальных клубов.
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Sancho010365
1632492273
Он сказал то, что накипело, если на следующий год выйдут в РПЛ Торпедо М., то можно менять формат и устраивать отдельно грубо чемпионат московской области России с 8 команд и радоваться жизни. И выход только один для других команд России, школы развивать свои, школы к примеру по Краснодарскому краю и в этом плане Галицкий молодец! Горжусь такими, смелый мужик!
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polt
1632495114
Неважны команды которых тянут судьи, важен сам факт, что это есть и судьи работают под заказ, что и признает Галицкий открыто.
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gdert78
1632497667
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Ответить
Рубинище
1632507792
Здоровья желаю.
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polt
1632513609
Грядет Витор Перейра! Бойся продажный судья!
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