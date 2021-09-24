Галицкий: «Конкурировать с московскими клубами тяжело. Попробуй судья неправильно отсвистеть, ему надо сразу в ад отправляться»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал, почему клубу из региона сложно конкурировать с «Зенитом» и командами из Москвы.

– Конкурировать с московскими клубами тяжело. Чтобы мы ни говорили, «Краснодар» все равно неофит. Попробуй судья лишний раз неправильно отсвистеть против «Спартака» или «Зенита». Потом ему надо сразу в ад отправляться. Ну, а ошибся против «Краснодара»...

– У вас тут же на сайте семь спорных эпизодов.

– Такое было. А потом мы плюнули на это. Раньше мы считали, что мы из-за этого всего недобираем пять-шесть очков по отношению к столичным клубам и Питеру. Сейчас – три-четыре, потому что борьба очень сильная идет по судейству и VAR. Мы специально даже первыми VAR купили, но у нас умудряются и по VAR голы отменять. Ну неважно.

Это для бедных все разговоры. Мы знали, на что мы шли, куда. Для нас самое важное, что мы в футболе, что это доставляет нам невероятное наслаждение. Каждый день у нас есть ожидание субботы, воскресенья, предвосхищение игры.

– Но вы видите нечестность конкуренции? Сейчас нет смысла конкурировать с московскими и петербургским клубами, потому что им помогают судьи. Вы так считаете?

– Я не сказал, что мы не можем с ними конкурировать. Просто резонанс, когда у провинциального клуба перед Лигой чемпионов то Смолову покажут вторую желтую, то на Каборе пенальти дадут...

Я просто говорю, что давление, которое испытывают судьи, когда они ошибаются против московских клубов, питерских и против нас, разное. Помню сезон, когда «Ростов» убивали через тур. И что? Ничего! Такое случилось бы с одним из лидеров, уже бы Земля сошла со своей оси. Если бы такое случилось с «Зенитом», «Спартаком».

Почему я считаю, что это так... Квинтэссенция – выступления в еврокубках. Там все чисто. Мы в евровесну вышли четыре раза за последние семь лет, все московские клубы – пять. Вот показатель. Потому что сказки «вот, вы опять стонете про судей»... Когда класс команд равный, решают все нюансы. В последних шести турах всегда решают эти нюансы.

Мы не собираемся на это жаловаться. Нас устраивает, что провинциальная команда постоянно попадает в тройку. Я не хотел бы фокусироваться на работе судей. Сейчас судейская тема сильно меняется, процесс пошел. Рано или поздно эти нюансы станут все меньше.

Галицкий: «Я болею. Сейчас работаем над изменением структуры «Краснодара», чтобы клуб не зависел от одного человека»