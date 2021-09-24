Галицкий: «Я не считаю, что Евро-2020 был неудачным для сборной России»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий порассуждал о выступлении сборной России на Евро-2020.

Команда заняла последнее место в группе и вылетела из турнира.

Россияне минимально победили Финляндию (1:0), а также разгромно проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

«Я не считаю, что был неудачный Евро. Когда у нас северная страна, процентов 40 времени нельзя заниматься футболом на 70 процентах территории. Нельзя говорить, что у нас 140-миллионная страна играет в футбол.

Так что сборные, как мы, могут выступать более удачно или менее удачно. У нас было космическое выступление на чемпионате мира, но сказка не может продолжаться, когда у нас недостаточно детей, которые играют в футбол, когда детский футбол недостаточно финансировали. Поэтому так и бывает.

Поэтому чемпионат Европы не очень удачный опыт. Я его не смотрел, комментировать не могу. Но что мне не нравилось в той сборной – мы можем играть первым номером. Можем проиграть, но должны дарить праздник людям, показывать: мы лезем, атакуем, а не сидим сзади и выбегаем. Но это моe мнение.

При Карпине я смотрел один матч. С Кипром второй тайм, можно сказать, был с давлением... Но, знаете, это не те команды, с которым мы можем идентифицировать, насколько мы сильны. Но мы выпускали команду, которая может играть в давление: Миранчук в основе, Захарян – это ребята, которые пробуют создать что-то впереди, должны креативить.

Это посыл к атаке. Но есть ведь и соперник, там ребята тоже хороши, они тоже претендуют на то, на что ты. Надо ещe понять, с кем ты вышел первым номером играть. Против «Баварии» тебе никогда не удастся сыграть первым номером, хотя ты этого хочешь. Так что вопрос к двум командам», – сказал Галицкий.

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