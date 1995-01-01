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    Галицкий: «Я не считаю, что Евро-2020 был неудачным для сборной России»

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий порассуждал о выступлении сборной России на Евро-2020.

    • Команда заняла последнее место в группе и вылетела из турнира.
    • Россияне минимально победили Финляндию (1:0), а также разгромно проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

    «Я не считаю, что был неудачный Евро. Когда у нас северная страна, процентов 40 времени нельзя заниматься футболом на 70 процентах территории. Нельзя говорить, что у нас 140-миллионная страна играет в футбол.

    Так что сборные, как мы, могут выступать более удачно или менее удачно. У нас было космическое выступление на чемпионате мира, но сказка не может продолжаться, когда у нас недостаточно детей, которые играют в футбол, когда детский футбол недостаточно финансировали. Поэтому так и бывает.

    Поэтому чемпионат Европы не очень удачный опыт. Я его не смотрел, комментировать не могу. Но что мне не нравилось в той сборной – мы можем играть первым номером. Можем проиграть, но должны дарить праздник людям, показывать: мы лезем, атакуем, а не сидим сзади и выбегаем. Но это моe мнение.

    При Карпине я смотрел один матч. С Кипром второй тайм, можно сказать, был с давлением... Но, знаете, это не те команды, с которым мы можем идентифицировать, насколько мы сильны. Но мы выпускали команду, которая может играть в давление: Миранчук в основе, Захарян – это ребята, которые пробуют создать что-то впереди, должны креативить.

    Это посыл к атаке. Но есть ведь и соперник, там ребята тоже хороши, они тоже претендуют на то, на что ты. Надо ещe понять, с кем ты вышел первым номером играть. Против «Баварии» тебе никогда не удастся сыграть первым номером, хотя ты этого хочешь. Так что вопрос к двум командам», – сказал Галицкий.

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    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3262

      Бомбардиръ 7 минут назад

      А как же более северная чем Россия страна с населением в полмосквы оказалась выше сборной России в группе на Евро? Товарищ Галицкий, езжайте к ним на стажировку)

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      Рейтинг: +7388

      FanatSerj 18 минут назад

      Сейчас набегут специалисты клоуны и будут рассказывать человеку у которого есть свой клуб под своим руководством, который основал одну из самых крупных детских школ в стране, что он в футболе ничего не понимает, а вот горе-диванные эксперты всё знают лучше )))

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      Рейтинг: +25208

      Боцман59rus 19 минут назад

      _ бизнесмен хороший, очевидно и человек не плохой. Но бред, относительно футболав его исполнении, просто феноменален, больше того, он еще и свято верит, в то что он говорит. Послушав его интервью в полном объеме, понимаешь, насколько пагубна, для Российского спорта, чрезмерная погруженность и влияние на спортивные процессы, таких "специалистов" с деньгами.

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      Рейтинг: +1237

      Хейтер Аларм > Боцман59rus 14 минут назад

      конкретно какие позиции вызывают вопросы?

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      Рейтинг: +46

      3meeeD 27 минут назад

      Сверхпровальным.
      Позором с лодырями.
      Депортировать бы всю сборную в Сомали.

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      Рейтинг: +14393

      Garrincha58 28 минут назад

      при всём уважении к Галицкому Дания Швеция Исландия тоже не южные страны, а играют намного круче наших и футболисты у них большинство играют в сильных чемпионатах таких как АПЛ серии А а наши паспортисты сидят и сопли жуют, а потом не знают как им играть на крупнейших футбольных форумах

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      Рейтинг: -425

      СуперПАВ9 30 минут назад

      А что ты вообще считаешь? Деньги есть а ума нет

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