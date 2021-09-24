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  • Галицкий: «Я не считаю, что Евро-2020 был неудачным для сборной России»

Галицкий: «Я не считаю, что Евро-2020 был неудачным для сборной России»

24 сентября 2021, 17:00
18

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий порассуждал о выступлении сборной России на Евро-2020.

  • Команда заняла последнее место в группе и вылетела из турнира.
  • Россияне минимально победили Финляндию (1:0), а также разгромно проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

«Я не считаю, что был неудачный Евро. Когда у нас северная страна, процентов 40 времени нельзя заниматься футболом на 70 процентах территории. Нельзя говорить, что у нас 140-миллионная страна играет в футбол.

Так что сборные, как мы, могут выступать более удачно или менее удачно. У нас было космическое выступление на чемпионате мира, но сказка не может продолжаться, когда у нас недостаточно детей, которые играют в футбол, когда детский футбол недостаточно финансировали. Поэтому так и бывает.

Поэтому чемпионат Европы не очень удачный опыт. Я его не смотрел, комментировать не могу. Но что мне не нравилось в той сборной – мы можем играть первым номером. Можем проиграть, но должны дарить праздник людям, показывать: мы лезем, атакуем, а не сидим сзади и выбегаем. Но это моe мнение.

При Карпине я смотрел один матч. С Кипром второй тайм, можно сказать, был с давлением... Но, знаете, это не те команды, с которым мы можем идентифицировать, насколько мы сильны. Но мы выпускали команду, которая может играть в давление: Миранчук в основе, Захарян – это ребята, которые пробуют создать что-то впереди, должны креативить.

Это посыл к атаке. Но есть ведь и соперник, там ребята тоже хороши, они тоже претендуют на то, на что ты. Надо ещe понять, с кем ты вышел первым номером играть. Против «Баварии» тебе никогда не удастся сыграть первым номером, хотя ты этого хочешь. Так что вопрос к двум командам», – сказал Галицкий.

Галицкий: «Я болею. Сейчас работаем над изменением структуры «Краснодара», чтобы клуб не зависел от одного человека»

Галицкий: «Конкурировать с московскими клубами тяжело. Попробуй судья неправильно отсвистеть, ему надо сразу в ад отправляться»

Галицкий – о лимите на легионеров: «Он меня беспокоит на скамейке, а на поле пусть будет»

Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Краснодар Россия Галицкий Сергей
Комментарии (18)
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Garrincha58
1632492619
при всём уважении к Галицкому Дания Швеция Исландия тоже не южные страны, а играют намного круче наших и футболисты у них большинство играют в сильных чемпионатах таких как АПЛ серии А а наши паспортисты сидят и сопли жуют, а потом не знают как им играть на крупнейших футбольных форумах
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Боцман59rus
1632493144
_ бизнесмен хороший, очевидно и человек не плохой. Но бред, относительно футболав его исполнении, просто феноменален, больше того, он еще и свято верит, в то что он говорит. Послушав его интервью в полном объеме, понимаешь, насколько пагубна, для Российского спорта, чрезмерная погруженность и влияние на спортивные процессы, таких "специалистов" с деньгами.
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FanatSerj
1632493207
Сейчас набегут специалисты клоуны и будут рассказывать человеку у которого есть свой клуб под своим руководством, который основал одну из самых крупных детских школ в стране, что он в футболе ничего не понимает, а вот горе-диванные эксперты всё знают лучше )))
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Axe111
1632494455
Космическое выступление на чемпионате мира?)))) Это игры с Хорватией,Уругваем,Испанией??? Где тупо сидели в своих воротах...понимаю))))
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Из Твери Леха
1632496936
Вот прав Галицкий насчет северной страны. Сделать акцент нужно географический - на юг. Кубань, Кавказ и города на Волге от Казани до Астрахани. Чисто в этих субъектах делать упор. Там и народ более целеустремленный, на Бентли не заезженный. Будет из них толк, если вложиться.
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илья 009
1632502351
Галицкий красава...вот с кого нужно брать пример...
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Sancho010365
1632503315
Сергей Галицкий мне напоминает нашего Рената Ахметова. Не буду о политике, я её не знаю, но они для нас сделали праздники, построили великолепные стадионы и создали команды, дают возможность развиваться школьникам. Единственно у Ахметова это получается лучше в плане развития молодёжи, скоро точно блеснут украинские нападающие в Шахтёре и я хочу чтобы у моего земляка на родной Кубани тоже всё получилось. Краснодар, я за Вас и Ваших болельщиков!
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general.lizyukov
1632510913
Удачно-удачно, аж гордость берёт, ага. Хоть кто-то вменяемый есть? Или все любители просеров?
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Hektor 84
1632523336
Не не удачное, скорее провальное!
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Дедуктор
1632550599
В Петрограде стадион, на котором можно комфортно играть круглый год. Почему бы не построить подобные стадионы в Москве, Казани, Туле, Н.Новгороде, Томске? В Хабаровске с Владивостоком, в конце концов.
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