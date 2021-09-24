Галицкий – о бизнесе: «Ты заработал в обществе – и должен ему отдавать. В гробу карманов нет»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал об отношении к деньгам. Он склонен их отдавать обществу.

«Не выросло еще поколение богатых людей, которые понимают, что им столько денег не надо. Я разговаривал с дочерью, что у нее будет ограниченное количество денег, поскольку у меня клуб, академия – и она согласилась со мной. В гробу карманов нет. Ты заработал в этом обществе – и должен ему отдавать. Ты не сможешь есть два завтрака, тебе не нужно 20 машин», – сказал Галицкий.

Галицкий – инициатор создания футбольного клуба «Краснодар», который был основан 22 февраля 2008 года.

Команда дебютировала в РПЛ в 2011 году, заменив в высшем дивизионе «Сатурн».

Лучший результат «Краснодара» в Премьер-лиге – 3-е место.

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