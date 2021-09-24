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    Галицкий – о бизнесе: «Ты заработал в обществе – и должен ему отдавать. В гробу карманов нет»

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал об отношении к деньгам. Он склонен их отдавать обществу.

    «Не выросло еще поколение богатых людей, которые понимают, что им столько денег не надо. Я разговаривал с дочерью, что у нее будет ограниченное количество денег, поскольку у меня клуб, академия – и она согласилась со мной. В гробу карманов нет. Ты заработал в этом обществе – и должен ему отдавать. Ты не сможешь есть два завтрака, тебе не нужно 20 машин», – сказал Галицкий.

    • Галицкий – инициатор создания футбольного клуба «Краснодар», который был основан 22 февраля 2008 года.
    • Команда дебютировала в РПЛ в 2011 году, заменив в высшем дивизионе «Сатурн».
    • Лучший результат «Краснодара» в Премьер-лиге – 3-е место.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    24.09.2021 22:05
    Комментарии10
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      Рейтинг: +246

      Shamil79 22 минуты назад

      мудрейший парень-хочется верить!!!!!

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      Рейтинг: +21795

      slavutiq70 1 час назад

      Сергей Николаевич один из немногих богатых людей России к кому испытываешь уважение за его дела ...только что то его интервью наводит на печальные ноты . сейчас спешно приводит в порядок все земные дела .как будто собрался уже уходить в иной мир ... что за болезнь у него то ???

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      Рейтинг: +4294

      TOMSON 1 час назад

      Смотрел полное интервью. Очень умный мужик с очень четким пониманием чего он хочет и какими методами он этого будет добиваться. Также интересна манера разговора, интонация, построение речи. Да и взгляд на многие вещи интересны.

      Советую к просмотру, полтора часа на одном дыхании.

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      Рейтинг: +271

      zaichkin777@gmail.com 1 час назад

      Все ****** СМИ только и пишут: миллиардер, миллиардер и т.д., а то что этот человек всё делает для своего города, для своей страны ни слова. Здоровья Вам СНГ! Всё будет хорошо! Вы знаете в чём сила брат.

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      Рейтинг: +265

      Forvard47 2 часа назад

      эх Сергей Николаевич ваши слова эти да в уши и головы путину и всем чиновникам и депутатам которые присосались к кормушке и не хотят уходить на покой

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      Рейтинг: +8018

      playsh 2 часа назад

      Карманы есть у детей и внуков,так что не надо лукавить.А обществу ты отдаёшь или должен отдавать свой честный труд и знания,не более того.

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      Рейтинг: +785

      Пельш 1 2 часа назад

      Здесь с ним полностью согласен, у жопы зубов нет, и в могиле они нах..й не нужны! Это уже человеческая алчность!

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      Рейтинг: +1783

      CSKA471 3 часа назад

      Один из немногих олигархов, следуюших своей идее

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      Рейтинг: +8018

      playsh > CSKA471 2 часа назад

      Какой идее?

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      Рейтинг: +21578

      bset > CSKA471 2 часа назад

      Олигарх - это человек при деньгах и у власти. Просто богатые люди - это бизнесмены и предприниматели.

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