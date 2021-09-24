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  • Галицкий – о бизнесе: «Ты заработал в обществе – и должен ему отдавать. В гробу карманов нет»

Галицкий – о бизнесе: «Ты заработал в обществе – и должен ему отдавать. В гробу карманов нет»

24 сентября 2021, 22:05
12

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал об отношении к деньгам. Он склонен их отдавать обществу.

«Не выросло еще поколение богатых людей, которые понимают, что им столько денег не надо. Я разговаривал с дочерью, что у нее будет ограниченное количество денег, поскольку у меня клуб, академия – и она согласилась со мной. В гробу карманов нет. Ты заработал в этом обществе – и должен ему отдавать. Ты не сможешь есть два завтрака, тебе не нужно 20 машин», – сказал Галицкий.

  • Галицкий – инициатор создания футбольного клуба «Краснодар», который был основан 22 февраля 2008 года.
  • Команда дебютировала в РПЛ в 2011 году, заменив в высшем дивизионе «Сатурн».
  • Лучший результат «Краснодара» в Премьер-лиге – 3-е место.

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Краснодар Галицкий Сергей
Комментарии (12)
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CSKA471
1632510626
Один из немногих олигархов, следуюших своей идее
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Пельш 1
1632511061
Здесь с ним полностью согласен, у жопы зубов нет, и в могиле они нах..й не нужны! Это уже человеческая алчность!
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Plyash
1632511528
Карманы есть у детей и внуков,так что не надо лукавить.А обществу ты отдаёшь или должен отдавать свой честный труд и знания,не более того.
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zaichkin777@gmail.com
1632514476
Все ****** СМИ только и пишут: миллиардер, миллиардер и т.д., а то что этот человек всё делает для своего города, для своей страны ни слова. Здоровья Вам СНГ! Всё будет хорошо! Вы знаете в чём сила брат.
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slavа0508
1632516706
Сергей Николаевич один из немногих богатых людей России к кому испытываешь уважение за его дела ...только что то его интервью наводит на печальные ноты . сейчас спешно приводит в порядок все земные дела .как будто собрался уже уходить в иной мир ... что за болезнь у него то ???
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Shamil79
1632520317
мудрейший парень-хочется верить!!!!!
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sobaka120982
1632546440
Когда тот обычный парень из хрущевок города Сочи а ныне миллиардер рассуждает на тему ухода, не рано ли ? Сергей твоя малая родина гордится тобой!!!!!
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владимир миронов
1632551280
Святые слова, но это не для России.
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Taps
1632559418
Самый умный и правильный владелец команды. Со временем всё равно загрызут воры из кремлёвской власти.
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RUSARM
1632564120
Вот когда другие бизнесмены будут следовать примеру Галицкого,тогда и в России будет изобилие не только в футболе!!! Очень правильное высказывание-в гробу карманов нет,но наши олигархи считают себя бессмертными!!!
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