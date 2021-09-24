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    Литвинов: «Перед дерби с ЦСКА сердечко стучало. Почти вся команда подошла ко мне перед матчем»

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал об эмоциях перед матчем восьмого тура РПЛ против ЦСКА (0:1). Это было его первое дерби в стартовом составе.

    «Не стал загружать себя переживаниями и решил дождаться объявления состава перед матчем. Но когда увидел свою фамилию, сердечко застучало. Для меня это другой уровень, шаг вперeд. В такие моменты понимаешь, что работал не зря. Однако если волнение перекроет всe натренированное, то зачем тогда играть в футбол?

    Были мысли, что кто-то отнесeтся к решению поставить меня в стартовый состав скептически. Но, на моe удивление, почти вся команда подошла ко мне перед матчем. Ребята говорили: «Ты хороший футболист, давно в команде, в некоторых моментах на тренировках проявляешь себя даже лучше нас. Не бойся, играй в свой футбол и бери инициативу на себя», – сказал Литвинов.

    • Литвинов – спартаковский воспитанник.
    • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
    • Команда проиграла 7 из 11 матчей в новом сезоне.

    Литвинов: «Скоро у «Спартака» попрут победы»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 19:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +52100

      portero 2 часа назад

      Дебют это здорово, но результат плохой командный. Давай парень прибавляй, работать надо много , чтоб твоя игра радовала, а не огорчала....

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      Рейтинг: +512

      OOOVVV. > portero 1 час назад

      Михаил, в дерби Руслан себя не очень то проявил. был почти незаметен)))

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