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  • Литвинов: «Перед дерби с ЦСКА сердечко стучало. Почти вся команда подошла ко мне перед матчем»

Литвинов: «Перед дерби с ЦСКА сердечко стучало. Почти вся команда подошла ко мне перед матчем»

24 сентября 2021, 19:15
5

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал об эмоциях перед матчем восьмого тура РПЛ против ЦСКА (0:1). Это было его первое дерби в стартовом составе.

«Не стал загружать себя переживаниями и решил дождаться объявления состава перед матчем. Но когда увидел свою фамилию, сердечко застучало. Для меня это другой уровень, шаг вперeд. В такие моменты понимаешь, что работал не зря. Однако если волнение перекроет всe натренированное, то зачем тогда играть в футбол?

Были мысли, что кто-то отнесeтся к решению поставить меня в стартовый состав скептически. Но, на моe удивление, почти вся команда подошла ко мне перед матчем. Ребята говорили: «Ты хороший футболист, давно в команде, в некоторых моментах на тренировках проявляешь себя даже лучше нас. Не бойся, играй в свой футбол и бери инициативу на себя», – сказал Литвинов.

  • Литвинов – спартаковский воспитанник.
  • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
  • Команда проиграла 7 из 11 матчей в новом сезоне.

Литвинов: «Скоро у «Спартака» попрут победы»

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Литвинов Руслан
Комментарии (5)
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portero
1632501184
Дебют это здорово, но результат плохой командный. Давай парень прибавляй, работать надо много , чтоб твоя игра радовала, а не огорчала....
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Томик
1632531187
Психолог есть в команде нормальный? Уж очень было заметно как колени тряслись.
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Andrebest65
1632553764
Представляю уровень игроков говорящих пацану что он лучше их играет. Докатились.
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