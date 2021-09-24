Литвинов: «Перед дерби с ЦСКА сердечко стучало. Почти вся команда подошла ко мне перед матчем»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал об эмоциях перед матчем восьмого тура РПЛ против ЦСКА (0:1). Это было его первое дерби в стартовом составе.

«Не стал загружать себя переживаниями и решил дождаться объявления состава перед матчем. Но когда увидел свою фамилию, сердечко застучало. Для меня это другой уровень, шаг вперeд. В такие моменты понимаешь, что работал не зря. Однако если волнение перекроет всe натренированное, то зачем тогда играть в футбол?

Были мысли, что кто-то отнесeтся к решению поставить меня в стартовый состав скептически. Но, на моe удивление, почти вся команда подошла ко мне перед матчем. Ребята говорили: «Ты хороший футболист, давно в команде, в некоторых моментах на тренировках проявляешь себя даже лучше нас. Не бойся, играй в свой футбол и бери инициативу на себя», – сказал Литвинов.

Литвинов – спартаковский воспитанник.

«Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.

Команда проиграла 7 из 11 матчей в новом сезоне.

Литвинов: «Скоро у «Спартака» попрут победы»