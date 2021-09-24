Чистяков: «Лукаку и Дзюба – два самых сложных габаритных нападающих, против которых я играл»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался об игре нападающего «Челси» Ромелу Лукаку в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

– Что произошло в эпизоде с голом?

– Лукаку выиграл у меня верховое единоборство. Я его чуть-чуть упустил за спину, последовала хорошая подача, и он идеально все исполнил. Я недосмотрел, а такие мастера даже мини-ошибки не прощают – сразу наказывают.

– На повторе видно, что Лукаку выпрыгнул выше вас.

– Он дергал меня вперед-назад. Я старался держать его, но при подаче он отцепился и перепрыгнул меня. Это Лукаку, мощнейший нападающий.

– По ходу матча вы с ним как-то взаимодействовали? Может, разговаривали?

– Нет. Иногда он пытался меня немного провоцировать, но я концентрировался именно на футболе. Даже в глаза старался ему не смотреть.

– Еще аналитики говорят, что, опекая Лукаку, вы практически не выскакивали из-за спины, чтобы сыграть на опережение, а оставались между нападающим и створом ворот. Это часть установки тренера?

– Мне никто не говорил об этом. Все понимали, что против такого нападающего играть на опережение практически невозможно, ну или возможно, но очень тяжело. Я выбрал такую тактику после пары моментов в начале матча.

У него очень сильные руки, я понял, что, если буду выскакивать, он будет выбрасывать меня за счет руки и оставаться один в один. Поэтому я решил – пусть он принимает мяч и либо скидывает назад, либо разворачивается, а я буду либо блокировать удар, либо мешать ему.

Бодаться с ним не хотелось. Однажды я попытался бодаться с Дзюбой, когда за «Ростов» против «Зенита» играл. Получилось 1:6. Для единоборств с такими нападающими нужен либо похожих габаритов защитник, либо класс. Так что лучше пусть разворачиваются.

– Дзюбу и Лукаку можно сравнивать?

– Из габаритных нападающих, против которых мне доводилось играть, это два самых сложных.

– Чем Лукаку отличается от других футболистов этого амплуа?

– У него практически нет слабых мест. Мощный, с ударом, хорошо играет головой, еще и левша. Бежит – дистанционная скорость хорошая. Топовый нападающий.