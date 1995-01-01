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    Чистяков: «Лукаку и Дзюба – два самых сложных габаритных нападающих, против которых я играл»

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался об игре нападающего «Челси» Ромелу Лукаку в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    – Что произошло в эпизоде с голом?

    – Лукаку выиграл у меня верховое единоборство. Я его чуть-чуть упустил за спину, последовала хорошая подача, и он идеально все исполнил. Я недосмотрел, а такие мастера даже мини-ошибки не прощают – сразу наказывают.

    – На повторе видно, что Лукаку выпрыгнул выше вас.

    – Он дергал меня вперед-назад. Я старался держать его, но при подаче он отцепился и перепрыгнул меня. Это Лукаку, мощнейший нападающий.

    – По ходу матча вы с ним как-то взаимодействовали? Может, разговаривали?

    – Нет. Иногда он пытался меня немного провоцировать, но я концентрировался именно на футболе. Даже в глаза старался ему не смотреть.

    – Еще аналитики говорят, что, опекая Лукаку, вы практически не выскакивали из-за спины, чтобы сыграть на опережение, а оставались между нападающим и створом ворот. Это часть установки тренера?

    – Мне никто не говорил об этом. Все понимали, что против такого нападающего играть на опережение практически невозможно, ну или возможно, но очень тяжело. Я выбрал такую тактику после пары моментов в начале матча.

    У него очень сильные руки, я понял, что, если буду выскакивать, он будет выбрасывать меня за счет руки и оставаться один в один. Поэтому я решил – пусть он принимает мяч и либо скидывает назад, либо разворачивается, а я буду либо блокировать удар, либо мешать ему.

    Бодаться с ним не хотелось. Однажды я попытался бодаться с Дзюбой, когда за «Ростов» против «Зенита» играл. Получилось 1:6. Для единоборств с такими нападающими нужен либо похожих габаритов защитник, либо класс. Так что лучше пусть разворачиваются.

    – Дзюбу и Лукаку можно сравнивать?

    – Из габаритных нападающих, против которых мне доводилось играть, это два самых сложных.

    – Чем Лукаку отличается от других футболистов этого амплуа?

    – У него практически нет слабых мест. Мощный, с ударом, хорошо играет головой, еще и левша. Бежит – дистанционная скорость хорошая. Топовый нападающий.

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    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 16:42
    Комментарии3
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      Рейтинг: -835

      Вот оно чё Михалыч 14 минут назад



      – У него практически нет слабых мест. Мощный, с ударом, хорошо играет головой, еще и левша. Бежит – дистанционная скорость хорошая. Топовый нападающий.=============Да ладно...Вот Дивеев пихает---- ."Я бы не сказал, что Лукаку – это машина. Я встречался с ним два раза и не скажу, что такая уж мощь. ...... но в плане игры – ничего особенного..Где тута смеяться ? И над кем ? Лукаку точно не для насмешек.

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      Рейтинг: +13222

      paracetamol 47 минут назад

      Ты, Дима, перестань в свои ворота забивать, тогда тебе и слово дадим, а пока помалкивай, теоретик уев!

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      Рейтинг: +2226

      tarasofka > paracetamol 16 минут назад

      е_блана кусок, сам помалкивай, иди за спартаг болей лучше, эмпирический долб.

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