КДК оштрафовал Слуцкого на 50 тысяч рублей по итогам матча «Рубин» – «Зенит»

КДК РФС оштрафовал главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого по итогам матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).
50-летнего тренера оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение требований санитарного регламента и на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.
КДК также решил дополнительно не дисквалифицировать Слуцкого за удаление.
- Судья Сергей Иванов дал специалисту два предупреждения на 63-й и 76-й минутах, которые автоматически привели к удалению.
- «Рубин» идет на 5-м месте в РПЛ.
Источник: сайт РФС