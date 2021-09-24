КДК оштрафовал Слуцкого на 50 тысяч рублей по итогам матча «Рубин» – «Зенит»

КДК РФС оштрафовал главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого по итогам матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

50-летнего тренера оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение требований санитарного регламента и на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

КДК также решил дополнительно не дисквалифицировать Слуцкого за удаление.