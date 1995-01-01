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    КДК оштрафовал Слуцкого на 50 тысяч рублей по итогам матча «Рубин» – «Зенит»

    КДК РФС оштрафовал главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого по итогам матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

    50-летнего тренера оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение требований санитарного регламента и на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

    КДК также решил дополнительно не дисквалифицировать Слуцкого за удаление.

    • Судья Сергей Иванов дал специалисту два предупреждения на 63-й и 76-й минутах, которые автоматически привели к удалению.
    • «Рубин» идет на 5-м месте в РПЛ.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 11:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +52083

      portero 16 минут назад

      Гончар пропускает игры, а Слуцкер значит СВОЙ, ему можно почти всё, вот Иванов его не любит, надо Иванова наказать, чтоб любил Лёню...

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