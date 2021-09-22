Акинфеев не полетел с ЦСКА в Ижевск на кубковый матч с «Зенитом». В заявке три защитника

ЦСКА опубликовал заявку команды на матч Кубка России в ижевским «Зенитом».
В число 19 футболистов не попали Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Яка Бийол и Алан Дзагоев, игравшие в понедельник со «Спартаком» (1:0).
Вратари: Владислав Тороп, Данила Боков;
Защитники: Игорь Дивеев, Кирилл Набабкин, Егор Носков;
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Иван Обляков, Бахтиeр Зайнутдинов, Эмиль Бохинен, Константин Кучаев, Максим Мухин, Эдуард Багринцев, Дмитрий Каптилович, Руслан Дауров;
Нападающие: Антон Заболотный, Фeдор Чалов, Чидера Эджуке, Владислав Яковлев.
- ЦСКА сыграет с «Зенитом» завтра, 23 сентября.
- Начало матча – в 14:15 мск.
Источник: официальный сайт ЦСКА