Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    2 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    3 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу

    Акинфеев не полетел с ЦСКА в Ижевск на кубковый матч с «Зенитом». В заявке три защитника

    ЦСКА опубликовал заявку команды на матч Кубка России в ижевским «Зенитом».

    В число 19 футболистов не попали Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Яка Бийол и Алан Дзагоев, игравшие в понедельник со «Спартаком» (1:0).

    Вратари: Владислав Тороп, Данила Боков;

    Защитники: Игорь Дивеев, Кирилл Набабкин, Егор Носков;

    Полузащитники: Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Иван Обляков, Бахтиeр Зайнутдинов, Эмиль Бохинен, Константин Кучаев, Максим Мухин, Эдуард Багринцев, Дмитрий Каптилович, Руслан Дауров;

    Нападающие: Антон Заболотный, Фeдор Чалов, Чидера Эджуке, Владислав Яковлев.

    • ЦСКА сыграет с «Зенитом» завтра, 23 сентября.
    • Начало матча – в 14:15 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:08
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8837

      KOLBIS 14 минут назад

      Правильно,там и Тороп справится и практику получит...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2334

      shurik45 24 минуты назад

      Хотелось бы чаще видеть Торопа в основе,уже пора давать дорогу молодым. Мое личное мнение.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +495

      OOOVVV. 39 минут назад

      Правильно, Тороп хороший вратарь, а Игорь и Супер Марио пусть отдохнут,

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21167

      vladimir-7 > OOOVVV. 36 минут назад

      Присоединяюсь.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89574
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67575
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru